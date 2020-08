Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Agrobiznes > Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - wnioski do 31 sierpnia 2020 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - wnioski do 31 sierpnia 2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 3 do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.