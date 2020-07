Czy można jednocześnie być podatnikiem VAT czynnym i korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy

Tak, rolnik nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Rejestracja do VAT nie pozbawia go statusu rolnika ryczałtowego. Obowiązek rozliczenia WNT zależy od tego, jaka będzie wartość kupionej maszyny.

Jeden podmiot może mieć status zarówno podatnika zwolnionego z VAT, jak i podatnika VAT czynnego. Tak jest w przypadku rolnika, który wykonuje działalność rolniczą i inny rodzaj działalności. Aby jednak mógł korzystać ze zwolnienia, musi mieć status rolnika ryczałtowego.

Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT ze zwolnienia korzysta dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczałtowego, oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik ryczałtowy może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady będzie podlegać opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy:

podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i

jednocześnie podatnika VAT czynnego.

Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych są zwolnione z VAT.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.21.2017.1.OS) czytamy: