Nowa matryca stawek VAT - produkty rolne i środki produkcji dla rolnictwa

"Wyjaśniam, że obniżone stawki 5 proc. i 8 proc. na produkty rolne i środki niezbędne w gospodarstwie nie znikają. One pozostają. Zostały jedynie przeniesione z rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy VAT-owskiej, co oznacza wzmocnienie ich ochrony" – podkreślił cytowany w komunikacie resortu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Resort rolnictwa wyjaśnia, że "w celu uproszczenia systemu stawek podatku VAT oraz zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorców w zakresie interpretacji, wprowadzona została od dnia 1 lipca 2020 r. zmiana zasad kwalifikacji towarów i usług do podatku VAT w miejsce klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN".

Jak wskazuje resort, w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, określono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7 proc. (czasowo podwyższoną do 8 proc.), który obejmuje m.in.: zwierzęta żywe (konie, osły, muły i osłomuły, bydło, świnie, owce i kozy, drób domowy, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi, przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych); drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne.





W załączniki tym są także nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Bez względu na kod CN, 8-proc. stawką oprocentowane są: nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych (jednak np. otręby zbożowe mają zróżnicowane stawki w zależności od przeznaczenia, odpowiednio: na cele spożywcze – 5 proc., na paszę – 7 proc.(czasowo 8 proc.), na biopaliwa – 22 proc. (czasowo 23 proc.); a także sznurek do maszyn rolniczych; ziemia ogrodnicza.

8-proc. VAT dotyczy także usług (zgodnie z PKWiU 2015) obejmujących m.in.: usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, ale z wyłączeniem usług: weterynaryjnych, podkuwania koni, prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.

Do tej grupy zaliczono również: warzywa i owoce, krojone i zapakowane (z wyłączeniem obieranych i ciętych warzyw, mieszanie świeżych sałat); usługi weterynaryjne; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni; usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii (bez względu na PKWiU).

W komunikacie zaznaczono, że w załączniku nr 10 określono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 proc., które obejmują produkty spożywcze dla ludzi. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ je/

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Polecamy: Biuletyn VAT