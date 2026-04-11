Opłata za foliowe torby: kto musi zapłacić do środy i ile grozi za spóźnienie?

15 kwietnia upływa termin kwartalnej wpłaty opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego. Obowiązek ciąży na każdym, kto sprzedaje towary lub posiłki i przy tym wydaje klientom foliowe torby – niezależnie od wielkości firmy. Spóźnienie oznacza odsetki, brak wpłaty: karę do 20 000 zł.

Termin mija w środę

W środę 15 kwietnia kończy się czas na rozliczenie opłaty recyklingowej za torby foliowe za pierwsze trzy miesiące roku. Termin dotyczy każdego sklepu, hurtowni i punktu gastronomicznego, który w styczniu, lutym i marcu wydał klientom torby z tworzywa sztucznego. Zasada jest prosta: liczba wydanych toreb mnożona przez 20 groszy i wynikająca z tego kwota musi znaleźć się na koncie urzędu marszałkowskiego najpóźniej w środę.

Przepisy obowiązują od kilku lat, a mimo to co roku część przedsiębiorców przegapia kwartalne terminy płatności. Przyczyna jest niemal zawsze ta sama: mylenie rytmu płatniczego z rytmem sprawozdawczym. Roczne sprawozdanie do systemu BDO składa się raz w roku – do 15 marca. Płatność jednak jest kwartalna, i te dwa obowiązki są od siebie całkowicie niezależne.

Ważne Środa, 15 kwietnia 2026 r. – to ostateczny termin wpłaty opłaty recyklingowej za I kwartał. Termin nie przesuwa się, bo 15 kwietnia to dzień roboczy. Każdy dzień zwłoki po tej dacie skutkuje naliczeniem odsetek podatkowych.

Kto musi zapłacić

Obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów, niż większość przedsiębiorców sądzi. Art. 40c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi posługuje się pojęciem „przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego” – bez progu obrotów, bez limitu wielkości firmy, bez rozróżnienia formy prawnej. W praktyce oznacza to, że opłatę muszą rozliczyć m.in.:

sklepy spożywcze i ogólnobranżowe – od małych sklepów osiedlowych po sieci hipermarketów,

kioski, stacje benzynowe i salony prasowe – jeżeli wydają klientom torby foliowe,

hurtownie – jeżeli torby są dostępne dla nabywców na terenie jednostki,

sklepy internetowe prowadzące własną wysyłkę – w zakresie toreb dołączanych do paczek,

bary, restauracje i punkty gastronomiczne – jeżeli pakują posiłki na wynos w torby foliowe,

targowiska i stoiska na rynkach – prowadzone przez przedsiębiorców (nie przez osoby fizyczne sprzedające własne płody rolne),

sklepy z odzieżą, obuwiem, artykułami przemysłowymi – jeżeli zamiast papierowych siatek oferują reklamówki foliowe.

Wyjątkiem są wyłącznie podmioty nieobjęte definicją jednostki handlu – np. organizacje pożytku publicznego prowadzące zbiórki charytatywne lub osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Opłatą objęte są torby z tworzywa sztucznego o grubości od 15 do 49 mikrometrów oraz torby o grubości co najmniej 50 mikrometrów, w tym także torby oksydegradowalne. Wyjątkiem są tzw. zrywki poniżej 15 mikrometrów, ale tylko wtedy, gdy są używane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności. Jeżeli taka sama zrywka trafi do towarów przemysłowych, opłata się należy. Torby papierowe i w pełni biodegradowalne są poza systemem.

Gdzie trafić z przelewem

To częsty kłopot: opłata recyklingowa nie trafia na konto urzędu skarbowego, lecz do marszałka województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Firma z oddziałami w różnych województwach musi wykonać osobne przelewy na różne konta. Numery rachunków publikowane są w BIP każdego urzędu marszałkowskiego i warto je sprawdzić bezpośrednio przed przelewem, bo mogą się zmienić.

W tytule przelewu warto podać co najmniej NIP przedsiębiorcy, informację, że chodzi o opłatę recyklingową od toreb foliowych, oraz oznaczenie kwartału i roku. Szczegółowy opis tytułu wpłaty najlepiej sprawdzić na stronie właściwego urzędu marszałkowskiego. Sama wpłata do marszałka odpowiada liczbie wydanych toreb pomnożonej przez 0,20 zł za sztukę. Nie należy jednak mylić tej kwoty z rozliczeniem sprzedaży torby wobec klienta, bo opłata recyklingowa wchodzi do ceny torby i jest uwzględniana w podstawie opodatkowania VAT.

Co grozi za spóźnienie

Od 16 kwietnia 2026 r. zaczną biec odsetki podatkowe, jeżeli wpłata nie wpłynie najpóźniej 15 kwietnia. Obowiązująca od 5 marca 2026 r. stawka wynosi 10,50 proc. w skali roku. Odsetki są pomijane tylko wtedy, gdy ich wysokość nie przekracza 8,70 zł – a przy większych wolumenach sprzedaży toreb ta granica szybko się wyczerpuje.

Poważniejszym zagrożeniem są jednak administracyjne kary pieniężne. Inspekcja Handlowa może ukarać za niepobranie opłaty od klienta kwotą do 20 000 zł. Marszałek województwa – za brak wpisu do rejestru BDO – nawet do miliona złotych. Uiszczenie kary nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległej opłaty wraz z odsetkami.

Co zrobić do środy podliczyć liczbę toreb wydanych klientom w I kwartale 2026 r. na podstawie raportów fiskalnych lub ewidencji wewnętrznej,

pomnożyć liczbę wydanych toreb przez 0,20 zł – to kwota opłaty do wpłaty na rachunek marszałka województwa,

sprawdzić numer rachunku bankowego marszałka w BIP właściwego województwa,

wykonać przelew z poprawnym tytułem (NIP, OREC, I kw. 2026) tak, by środki znalazły się na koncie najpóźniej w środę,

zachować potwierdzenie wpłaty – dokumenty należy przechowywać przez pięć lat.