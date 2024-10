InPost Pay – rewolucyjna usługa dla Twojego e-sklepu

W dobie ogromnej konkurencji na rynku e-commerce kluczem do sukcesu jest wyróżnienie się i zwiększenie wygody zakupów dla klientów. InPost Pay to rozwiązanie, które może odmienić oblicze Twojego sklepu internetowego, pomagając zwiększyć konwersję dzięki nowoczesnym udogodnieniom. Dowiedz się, dlaczego warto wdrożyć tę usługę i co możesz dzięki niej zyskać!

InPost Pay – co to takiego?

InPost Pay to innowacyjne narzędzie, które skraca proces zakupowy do jednego przycisku. Klienci, którzy zarejestrują się do usługi, mogą realizować zamówienia we wszystkich sklepach korzystających z InPost Pay bez konieczności ponownego wpisywania adresu, danych kontaktowych czy informacji o płatności.

Podczas zakupów online, klient może wybrać produkt i kliknąć przycisk "Utwórz koszyk z InPost Pay". Przy pierwszym użyciu tej funkcji w danej przeglądarce, zostanie poproszony o podanie numeru telefonu, pod którym jest zarejestrowany w aplikacji InPost Mobile. Po kliknięciu "Połącz", koszyk zostanie przeniesiony do aplikacji InPost, co umożliwi wygodne dokończenie zakupów. Klient może również dodawać kolejne produkty do koszyka na stronie sklepu, a te będą automatycznie pojawiać się zarówno w koszyku sklepu, jak i w InPost Pay.

Korzyści dla Twojego e-sklepu

Dzięki InPost Pay możesz skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji, zapewniając swoim klientom nowoczesne i komfortowe doświadczenie zakupowe. To idealne rozwiązanie dla sklepów działających w każdej branży – od mody, przez elektronikę, po książki i kosmetyki. Usługa InPost Pay oznacza większy komfort klientów, silniejszy wizerunek marki i realny wzrost sprzedaży. Oto korzyści, które może przynieść Twojemu biznesowi między innymi:

Szansa na zmniejszenie liczby porzuconych koszyków – Szybsza finalizacja procesu zakupowego może sprawić, że klienci chętniej go dokończą.

– Szybsza finalizacja procesu zakupowego może sprawić, że klienci chętniej go dokończą. Wyższy komfort zakupów dla klienta – Klienci zyskują szybki dostęp do ulubionych metod dostawy i płatności, a cały proces zakupowy jest prosty i intuicyjny. W efekcie są bardziej skłonni wracać do sklepów oferujących InPost Pay.

– Klienci zyskują szybki dostęp do ulubionych metod dostawy i płatności, a cały proces zakupowy jest prosty i intuicyjny. W efekcie są bardziej skłonni wracać do sklepów oferujących InPost Pay. Szansa na zdobycie nowych klientów – Aplikacja InPost Mobile ma ponad 13 milionów użytkowników, a ponad 5 mln jest już zarejestrowanych w InPost Pay, co umożliwia dotarcie do nowych odbiorców, którzy cenią wygodę i szybki dostęp do zamówień w jednym miejscu.

Jak wdrożyć InPost Pay?