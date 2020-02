Jak wygląda proces rekrutacji? Jak zwiększyć swoje szanse i dostać pracę?

Jak wygląda proces rekrutacyjny?



Na samym początku warto wiedzieć jak wygląda sam proces rekrutacyjny. Otóż nie jest on wcale łatwy. Jeżeli znajdziesz ciekawą ofertę, to koniecznie trzeba złożyć CV, plusem jest fakt, że można dokonać tego e-mailem. Tutaj musimy wspomnieć, że jeżeli szukacie ciekawych ofert pracy koniecznie zajrzyjcie na portal Pracuj.pl. Pamiętajcie, że musicie czekać na kontakt ze strony rekrutera bądź też pracodawcy. Kolejny etap zależy już od firmy. Może to być rozmowa kwalifikacyjna, na której zostanie sprawdzona wasza wiedza i umiejętności, ale również test wiedzy. W przypadku tego drugiego dopiero trzecim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna. Zostaną na nią zaproszone tylko i wyłącznie osoby, które najlepiej zdały egzamin.



Wymagania niezbędne i pożądane



Bardzo ważne jest dokładne czytanie ofert pracy. Zwróćcie uwagę czy w danym ogłoszeniu widnieją słowa niezbędne i pożądane. Jeżeli znajduje się słowo niezbędne bądź też jego synonimy, to znaczy, że jeżeli nie spełniacie danych wytycznych, to wasza kandydatura zostanie z miejsca skreślona, gdyż nie spełniacie wymagań formalnych. A więc nie ma sensu nawet próbować. Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja jeżeli chodzą o słowo pożądane, bądź mile widziane. Jeżeli posiadacie takie umiejętności czy kwalifikacje to wasze szanse na otrzymanie pracy zdecydowanie się zwiększają. Co oczywiście nie oznacza, że nie mający takich kwalifikacji nie otrzymacie zatrudnienia. Wtedy jeszcze bardziej musicie się wykazać na teście czy też rozmowie rekrutacyjnej.



Przygotowanie to podstawa



Na samym końcu warto wiedzieć, jak zwiększyć swoje szanse na dostanie pracy. Otóż nie jest to nic odkrywczego, gdyż koniecznie trzeba dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, bądź też testu wiedzy. Pamiętajcie też, aby zrobić dobre wrażenie, zatem niezbędny jest elegancki strój, który wpisuje się w wymagany dress code. Niezbędna jest także punktualność oraz uprzejmość.