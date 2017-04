Jak udzielać korepetycji przez Skype‘a - porady

Żeby zostać internetowym trenerem trzeba być ekspertem w swojej dziedzinie i mieć chęć dzielenia się wiedzą. Edukacja pedagogiczna owszem pomaga, ale nie ma kluczowego znaczenia. Na przykład w Preply.com część korepetytorów to nauczyciele z wykształceniem specjalistycznym, a część - studenci i nauczyciele bez dyplomu pedagoga. Każdy z nich ma swoich uczniów, uczniowie zaś mają większy wybór w zależności od własnych oczekiwań.

Jak znaleźć i zatrzymać uczniów?

Najpierw najlepiej popytać przyjaciół, znajomych, współpracowników. Być może oni sami albo ktoś z ich znajomych potrzebuje korepetycji? Z pomocą mogą też przyjść platformy internetowe,m.in. Preply.com, które są popularnym miejscem „spotkań” nauczyciela z uczniem.

Należy pamiętać, że równie ważne jak znalezienie, jest utrzymanie uczniów. Jeśli nie masz wystarczająco czasu dla każdego ucznia, nie możesz podejść do niego indywidualnie – lepiej odpuść.

Kluczem do sukcesu jest jednostkowe podejście do każdego oraz odpowiednia ilość czasu, którą należy mu poświęcić.

Stosuj indywidualne podejście, nowe techniki, na przykład wykorzystaj inspirujące nagrania z konferencji i dyskutuj o nich.

Poszperaj na YouTube, może znajdziesz jakieś ciekawe samouczki o gotowaniu, make-up’ie, czy grach komputerowych. Szukaj tematów, które są bliskie Tobie i Twoim uczniom.

Jak opracować skuteczny program treningowy?

Jeśli dopiero zaczynasz, warto przyjrzeć się podstawie programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i dodać do tego indywidualne podejście i własne pomysły. Nie bój się korzystać z zasobów zagranicznych i metod eksperymentalnych. Oglądaj filmy i programy telewizyjne, na ich podstawie przygotowuj prezentacje i teksty do pracy ze studentami.

Najważniejsze, aby zrozumieć cel ucznia i przygotować go tak, by go osiągnął: zdał egzamin, nauczył się języka do pracy na anglojęzycznym rynku IT, czy tez był gotowy mieszkać w obcym kraju.

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?

Aby rodzice i uczniowie w pełni Ci zaufali, musisz im mówić o konkretnych korzyściach z nauki z Tobą

i systematycznie raportować to, co robisz. Wybierz swoją niszę - na przykład przygotowania do egzaminu - i pokaż, że jesteś w tej dziedzinie najlepszy. Opowiedz im o wykształceniu, doświadczeniu, rzeczywistych wynikach, jakie osiągnęli Twoi uczniowie. Nie wahaj się poprosić uczniów, aby wystawili Ci opinie czy referencje.

Jak się rozliczać?

Ceny korepetycji w domu ucznia ustalane są indywidualnie a ich rozpiętość jest bardzo duża. Pamiętaj, że zawsze możesz zaproponować bardziej ekonomiczne rozwiązanie, czyli lekcje w grupach 5-6 osobowych, tak by warunki do nauki w mieszkaniu były komfortowe. Wówczas korzystają wszyscy – Ty obniżasz cenę, a uczniowie płacą znacznie mniej.

Ile kosztują korepetycje online? Na platformie Preply.com lekcje angielskiego zaczynają się od 2 $ za godzinę. Ale są nauczyciele, których cena sięga 100 $ za godzinę. Wszystko zależy od umiejętności i rankingu.

Na dobry początek spróbuj zaproponować niewielką opłatę, która pozwala szybko przyciągnąć pierwszych uczniów. Im więcej dobrych opinii i zaleceń masz, tym wyższy ranking, tym więcej nowych studentów będzie zainteresowanych lekcjami z tobą. Kiedy poczujesz się pewniej – możesz podnieść cenę lekcji .

