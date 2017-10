Firmy z sektora MŚP w najlepszej kondycji od trzech lat

Ponad 67 proc. właścicieli zadeklarowało, że kondycja finansowa ich firmy jest na bardzo dobrym (12,9 proc.) lub dobrym poziomie (54,5 proc.) – wynika z trzeciej edycji badania Diners Club Polska „Kondycja finansowa polskich MŚP”. Umiarkowana koniunktura występuje prawie w co trzeciej firmie (27,4 proc.), a do złej lub bardzo złej sytuacji przyznało się tylko 3,1 proc. właścicieli.

W poprzednich latach negatywną ocenę firmie wystawiło aż czterokrotnie więcej (2016 r.) i trzykrotnie więcej (2015 r.) przedsiębiorców.

Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację finansową swojej firmy?

Źródło: Badanie IBRIS na zlecenie Diners Club Polska, „Kondycja polskich MŚP w 2017 r.”, wrzesień 2017.

MŚP zapowiadają wyścig o klienta

Jak wynika z badania Diners Club, polskie MŚP skoncentrują się przede wszystkim na klientach. Ponad połowa właścicieli deklaruje, że najważniejszym dla nich zadaniem na najbliższe 12 miesięcy jest pozyskanie nowych konsumentów i odbiorców. 14 proc natomiast będzie głównie starało się utrzymać obecnych.

- W nadchodzącej przyszłości polskie MŚP nie będą szczególnie oszczędne - cięcia kosztów zapowiada tylko 9 proc. badanych. Dla porównania, w zeszłym roku aż 41 proc. ankietowanych priorytetowo traktowało ograniczenie wydatków – mówi Katarzyna Fatyga z Diners Club Polska.

Z roku na rok, coraz więcej reprezentantów MŚP planuje inwestycje pozwalające na zwiększenie skali działania – w 2017 r. za najważniejszy cel uznało to już 13 proc. właścicieli. Jednak, zdecydowanie spadł odsetek firm, które priorytetowo traktują zwiększenie zatrudnienia. W przyszłym roku będzie to najważniejszym zadaniem dla niecałych 2 proc., podczas gdy rok temu było to głównym celem 8 proc. ankietowanych.

Co uważa Pan/Pani za najważniejsze zadanie dla firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Źródło: Badanie IBRIS na zlecenie Diners Club Polska, „Kondycja polskich MŚP w 2017 r”., wrzesień 2017.

Zdecydowanie więcej optymizmu

35 proc. przedsiębiorców przewiduje, że kondycja ich firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jeszcze się polepszy. Dla porównania, w zeszłym roku tak pozytywne wizje snuło 24 proc. badanych. Ponad 55 proc. właścicieli przyznaje, że sytuacja ich przedsiębiorstwa jest stabilna i w najbliższym czasie nie powinna się zmienić. Na pogorszenie koniunktury natomiast przygotowuje się tylko 6 proc. MŚP.