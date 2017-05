Projekt ustawy o elekromobilności - jak będzie wyglądać rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce?

- Dziś przedstawiamy Państwu projekt, który jest efektem rocznych dyskusji i analiz, tego co dzieje się na świecie w zakresie elektromobilności. Ta ustawa będzie stanowić „konstytucję” dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce – mówił wiceminister energii Michał Kurtyka podczas spotkania z dziennikarzami. Projekt dokumentu został 27 kwietnia 2017 r. skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że opracowanie ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych to kolejny, ważny krok na drodze do realizacji założeń opracowanego przez ME Planu Rozwoju Elektromobilności. Zaznaczył, że projekt wpisuje się w ciąg działań Ministerstwa Energii nakierowanych na rozwój transportu elektrycznego. - Ich celem jest m.in. zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysłu elektromobilności – mówił wiceszef ME.

Zdaniem wiceministra Kurtyki rozwój tego sektora dostarczy także impulsu do rozwoju polskiego przemysłu samochodowego. – Nowe przepisy umocnią pozycję polskich firm już dziś działających na rynku i stworzą okazję do budowy samodzielnych, polskich marek – ocenił. Dodał, że elektryfikacja transportu pozwoli również na uniezależnienie się Polski od importu ropy z jednego kierunku.

Podsekretarz stanu w ME zauważył także, że ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój nowej gałęzi gospodarki w Polsce będzie wykreowanie odpowiedniego popytu na pojazdy elektryczne. – Dlatego, oprócz zachęt dla firm i osób indywidualnych, ustawa o elektromobilności wprowadza bodźce dla administracji lokalnej i centralnej do przechodzenia na transport elektryczny - mówił.

Podkreślał również rolę konsultacji w opracowaniu ostatecznych rozwiązań ustawy. – Elektromobilność to realna szansa na rozwój i wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, ale to także projekt „skrojony na miarę” oczekiwań i potrzeb obywateli – mówił. - Dostrzegamy zainteresowanie jakim cieszy się nasza inicjatywa i widzimy jak pozytywnie na nasze propozycje reaguje rynek. Dlatego zależy nam tym, żebyśmy wspólnie opracowali rozwiązania z których potem razem będziemy korzystać – podsumował.

Założenia projektu ustawy

Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG.

Po wejściu nowych przepisów:

zakup samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie zwolniony z akcyzy);

przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego;

kierowca samochodu elektrycznego będzie jeździł wygodniej (możliwość korzystania z buspasów) i taniej (bezpłatne parkowanie w centrach miast);

do 2020 roku powstanie sieć infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (ponad 6 tysięcy punktów w 32 aglomeracjach);

samorządy będą chętniej wybierać autobusy elektryczne (szybsza i tańsza będzie budowa infrastruktury);

władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (możliwość ustanawiania stref zeroemisyjnych).

