Zmiany w zasadach wystawiania faktur i paragonów 2018

Zbieranie paragonów okaże się nieprzydatne, jeśli nie znajdzie się na nich NIP nabywcy. Obecnie zdecydowana większość kas nie jest w stanie go wydrukować. Z kolei sama wymiana urządzeń na nowsze może potrwać nawet kilka miesięcy. Eksperci są podzieleni w kwestii tego, czy cały proces zostanie zakończony na czas. Nie jest wykluczone, że nowe regulacje zaczną obowiązywać później, niż zakładano. Tymczasem Ministerstwo Finansów liczy, że przyniosą one do budżetu już w pierwszym roku ponad 14 mln, a w kolejnych latach – po 34 mln złotych. Jednak specjaliści uważają, że trzeba ostrożnie podchodzić do szacunków resortu, ponieważ mogą być zaniżone. Ponadto ostrzegają, iż przedsiębiorcy nie unikną dodatkowych kosztów, aby nie stracić klientów. Za naruszenie przepisów przewidziane są bowiem sankcje dla sprzedawcy i kupującego.

Dobre zmiany?

Zbieranie kilku czy kilkunastu paragonów, a później wymiana ich na fakturę to praktyka często stosowana przez część firm. Dla niektórych jest wygodnym rozwiązaniem, ograniczającym stertę dokumentów i formalności po każdych zakupach. Jednak nie brakuje przedsiębiorców, dla których stanowi to okazję do nadużyć. W ten sposób można zwiększać koszty prowadzonego biznesu. Dlatego rządowe plany zakładają wprowadzenie konkretnych zmian. Nabywca uzyska fakturę tylko na podstawie tych paragonów, które mają podany numer NIP.

– W wyniku wprowadzenia tej regulacji, oczekuje się eliminacji procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Zgodnie z oceną tego projektu, zmiany przyniosą dodatnie skutki finansowe dla dochodów budżetu państwa. W 2018 roku wpływy z działań uszczelniających system, w postaci wprowadzonych zmian tylko w zakresie faktur, wyniosą ok. 14,2 mln zł, a w kolejnych latach do 2028 roku – po 34 mln zł – informuje Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Z kolei Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, uważa szacunki resortu za dość ostrożne. Mowa jest bowiem o podatku, który już dziś powinien wpływać do budżetu, ale tak się nie dzieje. Ekspert uważa, że na nowym rozwiązaniu raczej nikt z podatników nie zyska. Co najwyżej pewne korzyści mogą osiągnąć przedsiębiorcy, którzy dysponują kasami drukującymi NIP, ponieważ nabywcy ich właśnie wybiorą. Na zmianie stracą podatnicy posiadający stare urządzenia. Ich czeka wymiana, by móc konkurować o klientów zainteresowanych zbieraniem paragonów.