Wartościowe środowisko pracy - czym jest, jak je stworzyć?

Dobra atmosfera w pracy przedkłada się na lojalność pracowników, ich motywację i zaangażowanie. Jak zapewnić pracownikom najlepsze employee journey?

O tym czym jest i jak stworzyć wartościowe środowisko pracy mówi Magda Pietkiewicz z Enpulse, współorganizatora konferencji Employee Journey 2024.

Wartościowe środowisko pracy

Efektywność organizacji to podstawa w obecnej sytuacji biznesowej, ale pracodawcy coraz częściej zwracają jednak uwagę na zadowolenie i komfort pracowników. Szukają pomysłów i wprowadzają rozwiązania, by stworzyć jak najbardziej wartościowe środowisko pracy. Dlaczego? W końcu dobre warunki pracy wpływają pozytywnie na samopoczucie pracowników, co przekłada się na ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe i wyniki finansowe firmy. Coraz większą dbałość pracodawców o środowisko pracy widać to w wynikach badania zrealizowanego przez Enpulse na potrzeby raportu „Zaangażowanie 2023” – dwóch na trzech pracowników (71 proc.) uważa, że w ich firmie panuje przyjazna atmosfera.

– Na pytanie, czym jest wartościowe środowisko pracy, ciężko odpowiedzieć jednym słowem. Dla każdego będzie to coś innego, jednak najogólniej rzecz ujmując przez pozytywne środowisko pracy rozumiemy zgrany zespół i dobrą atmosferę W takim miejscu pracownicy wspierają się i wzajemnie inspirują. Taka przestrzeń jest też jednym z kluczowych emocjonalnych driverów zaangażowania pracowników i wpływa na to, jak wyglądać będzie jego droga w organizacji, czyli tak zwane employee journey. Wpływa na to, że sami pracownicy chcą się angażować w pracę, działać na rzecz firmy. Wartościowe środowisko pracy, czyli atmosfera i relacje pomiędzy pracownikami, jest czymś, nad czym trzeba pracować, jeśli chce się mieć nie tylko zaangażowanych, wydajnych, ale przede wszystkim szczęśliwych pracowników – mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania zaangażowania pracowników.

Cztery obszary dobrego środowiska pracy

Przyjęło się wyodrębniać cztery obszary, które składają się na środowisko pracy – fizyczny, biologiczny, chemiczny i społeczny. Pierwsze trzy są ściśle związane ze zdrowiem pracownika – pracodawcy chcąc nie chcąc mają prawny obowiązek zwrócić na nie uwagę. Ostatni obszar – ten związany z zaangażowaniem pracownika – jest jednak dużo trudniejszy w obsłudze. Obejmuje bowiem kwestie „miękkie” takie jak relacje między pracownikami czy utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

– „Przyjazne” barwy w biurze, wygodne krzesła, miejsce, w którym można wspólnie zjeść śniadanie lub napić się kawy i porozmawiać to te najbardziej namacalne rzeczy, które sprawiają, że pracownicy z chęcią przychodzą do miejsca pracy. Są jednak tylko jednym z elementów układanki, jaką jest wartościowe środowisko pracy. Dużo ważniejsze niż aranżacja przestrzeni jest odpowiednie zarządzanie relacjami w miejscu pracy oraz dbanie o samopoczucie pracowników. Niestety, wielu pracodawców, szczególnie tych „starej daty”, zwyczajnie nie zwraca uwagi na ten obszar nie zdając sobie sprawy ze strat jakie niesie brak zaangażowania – podkreśla Magda Pietkiewicz.

Wartościowe środowisko pracy, czyli jakie

Pracodawco, chcesz poprawić efektywność i zaangażowanie pracowników? Dbaj o środowisko pracy. Stworzenie atmosfery inspirującej do działania to proces, który wymaga angażowania wszystkich osób zatrudnionych w firmie. To również tak zwana „praca u podstaw”, ponieważ środowisko pracy jest nie tylko wypadkową działań pracowników i przełożonych, lecz zależy także od wypracowanej na przestrzeni lat kultury organizacyjnej danej firmy.

Jak wobec tego zbudować wartościowe środowisko pracy? Przełożeni powinni przede wszystkim stawiać na empatię – wspierać pracowników i pomagać im w rozwiązywaniu konfliktów. Istotne jest również stwarzanie okazji do integracji i budowania więzi między pracownikami oraz docenianie zarówno jednostek jak i całego zespołu. Poczucie sprawstwa sprawia, że pracownicy silniej przywiązują się do organizacji, warto zatem włączać ich w procesy zarządcze i operacyjne. Ważnym elementem, o którym często zapominają pracodawcy jest także rozsądne dobieranie pracowników na etapie rekrutacji, tak by stanowili dopełnienie już istniejącego zespołu.

– Z mojego doświadczenia wynika, że dla pracodawców problemem nie jest budowanie środowiska pracy, ale zidentyfikowanie obszarów, w których należy podjąć działania. Pomocne w takim swoistym „due dilligence” mogą okazać badania zaangażowania pracowników, które pozwalają uzyskać między innymi wgląd w to jak w danej organizacji kształtują się relacje międzyludzkie, jak pracownicy oceniają panującą tam atmosferę, ale też co ich motywuje i napędza do działania. To nieocenione narzędzie, które może wesprzeć firmy w tworzeniu wartościowego środowiska pracy i wzmacnianiu swojej efektywności – dodaje Magda Pietkiewicz.

