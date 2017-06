Przydatne narzędzia do komunikacji w firmie

Slack – komunikator dla leniwych

W skrócie - darmowy czat dla małych zespołów. W praktyce to zestaw kanałów dla poszczególnych projektów, w obrębie których toczą się zamknięte dyskusje wcześniej zdefiniowanej grupy uczestników. Nadzór nad czatem sprawuje administrator, który może włączać kolejne osoby w rozmowę. Wśród pozytywnych cech Slacka na pewno należy wyróżnić przyjazny dla użytkownika interfejs przypominający niegdyś popularny IRC oraz możliwość integracji z najbardziej popularnymi narzędziami dla programistów. Dodatkowy plus to spore i zawsze dostępne archiwum i pokaźna przestrzeń dyskowa do przechowywania danych w chmurze. Bonus - kilka dodatkowych funkcjonalności, które w codziennym użytkowaniu są bardzo przydatne: tworzenie podglądu linków i obrazów w wygodnym formacie, wyszukiwanie słów nie tylko w pokoju rozmów, ale także w dokumentach pdf dołączonych do rozmowy. Jakieś minusy? Slack może nie spełnić oczekiwań w zarządzaniu wieloma projektami jednocześnie, co po jakimś czasie może wymóc na zespole korzystanie z innych komunikatorów. Również inwestycja w wersję premium nie przyniesie spodziewanych korzyści – w praktyce zwiększy tylko pojemność pamięci.

Dla kogo? startupy do 5-15 osób

Dlaczego? darmowa wersja podstawowa, niedroga wersja premium, wygodny interface

Kiedy przestaje spełniać oczekiwania? kiedy liczba projektów rośnie.

Trello - proste na pierwszy rzut oka

Kolejna przydatna aplikacja dla startupów z małym zespołem – Trello. Umożliwia wizualne zarządzanie notatkami, przypisanymi do danych projektów. Trelo adaptuje zasady japońskiej metodyki zarządzania projektami Kanban i pozwala śledzić postęp w realizacji na bieżąco. Oprócz tego daje możliwość wpisywania komentarzy pod każdym tematem, dołączania plików, tworzenie checklisty oraz szacowanie czasu przeznaczonego na zadania. Trello uważane jest za jeden z najbardziej wygodnych systemów zarządzania projektami, jest jednak dość minimalistyczny co przy małych projektach jest zaletą, a przy dużych wadą i wówczas musimy poszukać czegoś bardziej zaawansowanego.

Dla kogo? zespoły, które pracują nad jednym lub maksymalnie kilkoma projektami jednocześnie.

Dlaczego? Najbardziej prosty i przystępny interface, możliwość do monitorowania realizacji zadań.

Kiedy przestaje spełniać oczekiwania? Kiedy liczba projektów rośnie.