Twoja firma redukuje biuro? 69% polskich firm stawia koszty ponad talenty. Sprawdź różnice w Europie

Polskie firmy mocniej niż europejskie patrzą na biura przez pryzmat kosztów – 69% stawia optymalizację wydatków jako priorytet (w Europie 61%). Jednocześnie tylko 29% widzi w środowisku pracy narzędzie do przyciągania talentów (w Europie 41%). To wnioski z raportu ISS opartego na opinii 3000 liderów biznesu z 28 krajów. Firmy rozumieją znaczenie biura, ale nie przekładają tego na decyzje.

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Co to jest luka efektywności środowiska pracy?

Luka efektywności środowiska pracy to rozbieżność między deklarowanym przez firmy znaczeniem miejsca pracy a gotowością do działań i inwestycji, które pozwalają realnie wykorzystać jego potencjał.

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Przykład Firma mówi: „Biuro jest strategicznie ważne dla wyników biznesowych". Jednocześnie odmawia inwestycji w lepsze przestrzenie, nowoczesne technologie czy analizę wykorzystania biura. To właśnie luka efektywności.

„Analizując dane z raportu widać, że firmy coraz lepiej rozumieją wpływ środowiska pracy na wyniki biznesowe, co nie zawsze przekłada się na decyzje, inwestycje i wdrożenia. Określamy to »luką efektywności środowiska pracy«, czyli rozbieżnością między deklarowanym znaczeniem miejsca pracy a gotowością do działań, które pozwalają realnie wykorzystać jego potencjał" – mówi Agnieszka Jagiełka, Chief Commercial Officer Poland & Baltics, ISS.

Polska vs Europa – kluczowe różnice [tabela]

Obszar Polska Europa Różnica Optymalizacja kosztów i efektywność jako priorytet 69% 61% +8% Praca hybrydowa i wykorzystanie przestrzeni jako czynnik zmian 33% 20% +13% Przyciąganie talentów jako impuls do zmian 29% 41% -12% Cyfryzacja i AI jako czynnik zmian 49% 46% +3% Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan jako priorytet 39% 47% -8% Przekonanie, że środowisko pracy wpływa na wyniki 88% 83% +5%

Ważne Co to oznacza? Polskie firmy bardziej pragmatycznie patrzą na biura – liczy się efektywność kosztowa, wykorzystanie przestrzeni, kontrola operacyjna. Mniej liczy się rola biura w przyciąganiu i utrzymaniu pracowników.

Koszty przede wszystkim – presja budżetowa zmienia decyzje

88% polskich liderów biznesu uważa, że środowisko pracy ma istotny wpływ na wyniki organizacji (w Europie 83%). To pokazuje, że świadomość jest, ale jednocześnie 69% wskazuje optymalizację kosztów jako główny priorytet (w Europie 61%).

Co to oznacza w praktyce?

Polskie firmy rozumieją znaczenie biura, ale mocniej filtrują decyzje przez kryterium kosztów. Inwestycje muszą być bardzo dobrze uzasadnione – nie wystarczy powiedzieć „to poprawi dobrostan pracowników". Trzeba pokazać konkretne wskaźniki biznesowe.

„Inwestycje w biura muszą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby organizacji, a nie tylko na deklaratywne. Facility manager działa pod presją kosztów i oczekiwań różnych interesariuszy, dlatego wymaga realnego spojrzenia na faktyczne wykorzystanie przestrzeni. Jeśli organizacja oczekuje kilkuset stanowisk, a na co dzień zajęta jest tylko część z nich, trudno obronić taki model. Konieczna jest transparentna analiza danych i rozmowa z biznesem o kosztach" – mówi Paweł Łagoda, Real Estate Director CE & CEE, Visa.

Praca hybrydowa – Polska wyróżnia się na tle Europy

33% polskich firm wskazuje pracę hybrydową i wykorzystanie przestrzeni jako czynnik zmian w środowisku pracy. W Europie to tylko 20% – różnica aż 13 punktów procentowych.

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Ważne Polska mocniej odczuwa wpływ modelu hybrydowego na organizację biur. Firmy muszą dostosować przestrzeń do zmiennego rytmu pracy – np. część pracowników w biurze w poniedziałki i czwartki, a mniej w środy i piątki.

Wyzwanie? Nie tylko zachęcić ludzi do powrotu do biura, ale zaprojektować przestrzeń, która odpowiada na:

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Różne potrzeby zespołów (koncentracja vs współpraca);

Rosnące oczekiwania wobec jakości doświadczenia biurowego;

Dostęp do technologii wspierających hybrydowość.

„Po pandemii biuro musi dawać pracownikowi wartość, którą nie zawsze ma w pracy zdalnej – od jakości przestrzeni i komfortu, po doświadczenie sprzyjające integracji i współpracy. Traktujemy środowisko pracy jako element strategii pracowniczej, a nie wyłącznie koszt nieruchomościowy. Dlatego kluczowe jest słuchanie ludzi i projektowanie rozwiązań dopasowanych do realnego sposobu pracy zespołów" – dodaje Paweł Łagoda z Visa.

Talenty w tle – różnica 12 punktów procentowych

W Polsce tylko 29% respondentów wskazuje przyciąganie i utrzymanie talentów jako impuls do zmian w środowisku pracy. W Europie to 41% – różnica 12 p.p.

Co to oznacza?

Polskie firmy rzadziej postrzegają biuro jako narzędzie employer brandingu. Środowisko pracy jest ważne, ale oceniane przede wszystkim przez pryzmat efektywności kosztowej, nie atrakcyjności dla kandydatów.

Czy to źle?

Niekoniecznie – to pragmatyczne podejście. Ale może być przestrzenią do rozwoju: coraz więcej firm zaczyna dostrzegać, że dobrze zaprojektowane biuro może wspierać nie tylko efektywność, ale też długofalowe zaangażowanie pracowników i atrakcyjność firmy na rynku pracy.

Cyfryzacja i AI – świadomość jest, ale wdrożeń brakuje

49% polskich firm widzi w cyfryzacji i AI silny impuls zmian dla obszaru Facility Management (FM) – więcej niż średnia europejska (46%). Ale już tylko 15% polskich respondentów uważa cyfryzację i inteligentne budynki za priorytet.

Problem

Świadomość technologiczna jest wysoka, ale trudność w przełożeniu technologii na decyzje inwestycyjne i twarde wskaźniki biznesowe.

Jak firmy wykorzystują AI i dane?

„Cyfryzacja w obszarze środowiska pracy ma największą wartość wtedy, gdy pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe. My wykorzystujemy dane m.in. do analizy tego, jak faktycznie używana jest przestrzeń biurowa – od stanowisk pracy, przez sale konferencyjne, po strefy wspólne. Informacje z sensorów zainstalowanych w naszych biurach pokazują, jak przestrzeń jest wypełniona i używana w różnych dniach tygodnia i porach dnia. Dzięki temu możemy lepiej planować inwestycje, upraszczać rozwiązania i optymalizować koszty, jednocześnie dbając o dobre doświadczenia pracowników" – mówi Bartosz Barylski, Head of Workplace Management Poland, Nordea.

„Parametry i ich analiza wspierana przez AI pomagają nam lepiej rozumieć, jak w praktyce wykorzystywane są nie tylko biura, ale też infrastruktura otoczenia. Dobrym przykładem są miejsca parkingowe – dzięki aplikacji możemy zarządzać nimi tak, aby każde wolne miejsce wracało do puli i dzięki temu było wykorzystane przez możliwie jak najwięcej dni w tygodniu. Podobnie jest z salami konferencyjnymi: jeśli system pokazuje wysokie obłożenie, pozwala to zidentyfikować realną potrzebę zmiany sposobu wykorzystania przestrzeni albo zwiększenia dostępności sal. Dane wspierają też rozwiązania poprawiające komfort pracy, np. oświetlenie bioadaptacyjne" – dodaje Magdalena Cudna, O&T Support Division Head, Bank Handlowy.

Zdrowie i dobrostan – niższy priorytet niż w Europie

W Polsce 39% firm wskazuje zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan jako ważny element środowiska pracy. W Europie to 47% – różnica 8 p.p.

Dlaczego?

Kwestie dobrostanu są w Polsce częściej rozpatrywane razem z efektywnością, kosztami i wykorzystaniem przestrzeni. Nowoczesne biuro ma wspierać komfort, ale jednocześnie musi odpowiadać na konkretne cele biznesowe

Co można zrobić w kwestii przestrzeni biurowej?

Jeśli zarządzasz biurem:

Zbieraj dane o wykorzystaniu przestrzeni (sensory, rezerwacje, ankiety).

Analizuj, ile stanowisk faktycznie jest zajętych, a ile masz.

Rozmawiaj z biznesem o kosztach – transparentnie.

Słuchaj pracowników – czego potrzebują od biura?

Jeśli podejmujesz decyzje o inwestycjach w biuro:

Żądaj twardych danych, nie deklaracji.

Sprawdź, jak biuro wspiera model hybrydowy.

Rozważ AI i cyfryzację – ale tylko jeśli rozwiązuje konkretny problem.

Pamiętaj: biuro to nie tylko koszt, ale też narzędzie wspierające wyniki biznesowe.

„Lokalnie mocniej widoczny jest jednak pragmatyzm decyzji – środowisko pracy oceniane jest przede wszystkim przez pryzmat kosztów, wykorzystania przestrzeni i mierzalnych efektów operacyjnych. To właśnie tutaj silniej niż w wielu krajach Europy ujawnia się napięcie między presją kosztową a oczekiwaniami wobec biura i jego wpływu na współpracę, dobrostan czy produktywność. Firmy chcą inwestować w lepsze środowisko pracy, ale jednocześnie oczekują bardzo konkretnego uzasadnienia biznesowego dla takich działań" – ocenia Agnieszka Jagiełka z ISS.

Kluczowe staje się więc zamknięcie luki między deklaracją a wdrożeniem – pokazanie, jak inwestycje w biuro przekładają się na konkretne wyniki biznesowe.

Najważniejsze - szybkie podsumowanie

Czego dotyczy raport: Środowisko pracy i jego wpływ na biznes (Polska vs Europa); Źródło: ISS, 3000 liderów biznesu, 28 krajów, 24 branże; Główne różnice Polska-Europa: 69% vs 61% – optymalizacja kosztów jako priorytet;

33% vs 20% – praca hybrydowa jako czynnik zmian;

29% vs 41% – przyciąganie talentów jako impuls do zmian;

49% vs 46% – AI i cyfryzacja jako czynnik zmian w FM; Kluczowy problem: Luka między deklaracjami a wdrożeniami.

FAQ - pytania i odpowiedzi o lukę efektywności środowiska pracy w związku z badaniem ISS

Czym jest Facility Management (FM)?

Zarządzanie infrastrukturą i usługami wspierającymi funkcjonowanie organizacji – od sprzątania, przez zarządzanie przestrzenią biurową, po utrzymanie techniczne budynków.

Dlaczego polskie firmy mocniej patrzą na koszty niż europejskie?

Presja budżetowa, mniejsze budżety na rozwój środowiska pracy, konieczność bardzo konkretnego uzasadniania każdej inwestycji.

Czy praca hybrydowa oznacza mniejsze biura?

Niekoniecznie. Może oznaczać inaczej zaprojektowane biura – mniej stanowisk stałych, więcej przestrzeni do współpracy, lepsze technologie wspierające hybrydowość.

Jak mierzyć efektywność biura?

Sensory zajętości przestrzeni, ankiety pracownicze, analiza rezerwacji sal, dane o frekwencji w biurze, wskaźniki produktywności.

Czy warto inwestować w AI w obszarze FM?

Tak – jeśli pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe (optymalizacja kosztów, lepsza alokacja przestrzeni, poprawa komfortu pracowników).

Źródło: Raport ISS „Środowisko pracy w punkcie napięcia. Jak zamknąć lukę między kosztami a efektywnością organizacji" (3000 liderów biznesu, 28 krajów, 24 branże)