Strona główna » Moja firma » Aktualności » BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii

BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii

04 marca 2026, 12:30
BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii
BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii
fot. Below the Sky/Shutterstock
shutterstock

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje od maja uruchomić program bezpłatnych gwarancji kredytowych dla mikro, małych i średnich firm z sektora obronności i technologii podwójnego zastosowania – poinformowała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

Dodała, że program jest odpowiedzią na rosnące wyzwania bezpieczeństwa i potrzebę wzmocnienia krajowego potencjału przemysłowego.

Potrzeba wzmocnienia krajowego potencjału przemysłowego

W ramach programu BGK będzie oferował – za pośrednictwem sektora bankowego – bezpłatne gwarancje spłaty kredytów do 80 proc. kwoty finansowania w przypadku projektów stricte obronnych oraz do 70 proc. dla projektów dual-use. Maksymalna kwota gwarancji w obu przypadkach wyniesie 5 mln zł. Instrument obejmie zarówno finansowanie inwestycji, jak i kapitału obrotowego.

Budowa zdolności obronnych państwa

Zdaniem wiceprezes, budowa zdolności obronnych państwa opiera się dziś nie tylko na dużych programach zbrojeniowych, ale na stabilności całego łańcucha dostaw, w którym kluczową rolę odgrywają MŚP. Projektowane gwarancje są narzędziem komplementarnym wobec wydatków realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej – nie zastępują finansowania kontraktów, lecz pozwalają polskim wykonawcom i podwykonawcom w śmielszy sposób uczestniczyć w ich realizacji.

Dodała, że dzięki temu środki z takich źródeł jak FBiO (Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności) oraz SAFE będą mogły przełożyć się na realną produkcję, serwis i zdolności utrzymaniowe Sił Zbrojnych, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw i odporność przemysłową państwa.

Wskazała, że przejęcie istotnej części ryzyka przez gwarancje BGK ma umożliwić bankom bardziej aktywne angażowanie się w finansowanie firm rozwijających technologie o strategicznym znaczeniu.

Jak podkreśliła wiceprezes, nowy program stanowi element szerszej architektury bezpieczeństwa gospodarczego, łącząc politykę obronną, przemysłową i finansową. BGK chce, aby polskie MŚP były nie tylko podwykonawcami, lecz także aktywnymi uczestnikami europejskiego ekosystemu obronnego, w tym projektów realizowanych w ramach SAFE.

Bank już teraz zachęca instytucje kredytujące do współpracy przy wdrażaniu programu.

oprac. Anna Rymkiewicz
Kupujesz lub sprzedajesz online? Prawo się zmienia - sprawdź, czy nadążasz
Kupujesz lub sprzedajesz online? Prawo się zmienia - sprawdź, czy nadążasz
1,5% podatku w 2026 roku można przekazać tylko jednej organizacji
1,5% podatku w 2026 roku można przekazać tylko jednej organizacji
PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?
PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?
Źródło: PAP
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
04 mar 2026

W świecie social mediów granica między hobby a dochodowym biznesem jest cieńsza niż kiedykolwiek. Jeden viralowy film może sprawić, że Twoja skrzynka odbiorcza zapełni się propozycjami współprac od przedstawicieli marek oraz od innych twórców. Jednak za błyskiem lamp i estetycznymi kadrami kryje się twarda rzeczywistość, jak prawo autorskie, podatki, wytyczne UOKiK i skomplikowane kontrakty.
InPost zbliża się do 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Produkcja w Polsce
04 mar 2026

Paczkomaty, które InPost wykorzystuje w Wielkiej Brytanii produkowane są w Polsce i eksportowane do Wielkiej Brytanii - poinformował dziennikarzy członek zarządu InPostu ds. spraw międzynarodowych Michael Rouse. Dodał, że operator zbliża się do liczby 15 tys. paczkomatów na Wyspach.
PGE uspokaja. Brak zagrożenia dla dostaw gazu do Polski
04 mar 2026

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie przewiduje, żeby kryzys na Bliskim Wschodzie mógł prowadzić do zagrożenia dostaw gazu ziemnego do Polski, poinformował prezes Dariusz Lubera.
BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii
04 mar 2026

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje od maja uruchomić program bezpłatnych gwarancji kredytowych dla mikro, małych i średnich firm z sektora obronności i technologii podwójnego zastosowania – poinformowała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?
04 mar 2026

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zamówiło 23 śmigłowce AW149 za miliard funtów. Polskie zakłady w Świdniku, jedyna fabryka Leonarda spoza Włoch z pełnym montażem tego modelu, mają argumenty, by uczestniczyć w produkcji eksportowych egzemplarzy.
Czy Czesi są bogatsi niż Polacy? Profesjonalna analiza (bez mitów)
04 mar 2026

Przez lata w polskiej głowie istniał prosty obrazek. Czechy: porządek, stabilność, „zachodni” standard, piwo tańsze niż woda (prawie), drogi jak stół, a u nas – chaos transformacji, łatanie dziur i gonienie króliczka. I coś w tym było. Tylko że dziś, w 2026 roku, to porównanie trzeba zrobić od nowa. Na liczbach, na faktach, ale też na tym, co widać z poziomu ulicy.
Wielka zmiana w etykietowaniu win i napojów aromatyzowanych. Co czeka producentów od 18 marca?
03 mar 2026

Nowe zasady etykietowania win o obniżonej zawartości alkoholu oraz większą elastyczność produkcji - regulują nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 18 marca br. Zmiany obejmują także aromatyzowane produkty - poinformowało we wtorek ministerstwo rolnictwa.
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców to fikcja? Rada Przedsiębiorczości mówi dość
03 mar 2026

Urzędnicy boją się stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorczości mówi dość. Należy wprowadzić dodatkowe przepisy prawne mówiące o tym, że stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców i obywateli nie tylko nie rodzi ryzyka odpowiedzialności karnej, ale podlega wyraźnej ochronie prawnej.

Ponad połowa firm ma problem z rekrutacją. Kto teraz jest na wagę złota? [BADANIE]
03 mar 2026

57 proc. polskich pracodawców deklaruje trudności w pozyskiwaniu pracowników, o 2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu ManpowerGroup. Najtrudniej znaleźć kandydatów z umiejętnościami inżynieryjnymi.
Darmowe szkolenia ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - marzec 2026
03 mar 2026

Wrocławski ZUS organizuje darmowe szkolenia dla prowadzących działalność gospodarczą. Odbędą się w marcu 2026 r. Dotyczą stażowego i ulg. Będzie również bezpłatny dyżur telefoniczny.
