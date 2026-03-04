BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje od maja uruchomić program bezpłatnych gwarancji kredytowych dla mikro, małych i średnich firm z sektora obronności i technologii podwójnego zastosowania – poinformowała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

Dodała, że program jest odpowiedzią na rosnące wyzwania bezpieczeństwa i potrzebę wzmocnienia krajowego potencjału przemysłowego.

Potrzeba wzmocnienia krajowego potencjału przemysłowego

W ramach programu BGK będzie oferował – za pośrednictwem sektora bankowego – bezpłatne gwarancje spłaty kredytów do 80 proc. kwoty finansowania w przypadku projektów stricte obronnych oraz do 70 proc. dla projektów dual-use. Maksymalna kwota gwarancji w obu przypadkach wyniesie 5 mln zł. Instrument obejmie zarówno finansowanie inwestycji, jak i kapitału obrotowego.

Budowa zdolności obronnych państwa

Zdaniem wiceprezes, budowa zdolności obronnych państwa opiera się dziś nie tylko na dużych programach zbrojeniowych, ale na stabilności całego łańcucha dostaw, w którym kluczową rolę odgrywają MŚP. Projektowane gwarancje są narzędziem komplementarnym wobec wydatków realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej – nie zastępują finansowania kontraktów, lecz pozwalają polskim wykonawcom i podwykonawcom w śmielszy sposób uczestniczyć w ich realizacji.

Dodała, że dzięki temu środki z takich źródeł jak FBiO (Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności) oraz SAFE będą mogły przełożyć się na realną produkcję, serwis i zdolności utrzymaniowe Sił Zbrojnych, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw i odporność przemysłową państwa.

Wskazała, że przejęcie istotnej części ryzyka przez gwarancje BGK ma umożliwić bankom bardziej aktywne angażowanie się w finansowanie firm rozwijających technologie o strategicznym znaczeniu.

Jak podkreśliła wiceprezes, nowy program stanowi element szerszej architektury bezpieczeństwa gospodarczego, łącząc politykę obronną, przemysłową i finansową. BGK chce, aby polskie MŚP były nie tylko podwykonawcami, lecz także aktywnymi uczestnikami europejskiego ekosystemu obronnego, w tym projektów realizowanych w ramach SAFE.

Bank już teraz zachęca instytucje kredytujące do współpracy przy wdrażaniu programu.