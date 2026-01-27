Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja

Przedsiębiorcy z sektora MŚP nie porzucają planów rozwojowych, ale na początku 2026 roku wyraźnie stawiają na bezpieczeństwo i przewidywalność. Odczyt Barometru EFL pozostaje powyżej granicy ograniczonego rozwoju, choć nastroje są chłodniejsze niż pod koniec ubiegłego roku.

Ostrożny start 2026 roku

Przedsiębiorcy nie rezygnują z ambicji rozwojowych, ale wchodzą w 2026 r. ostrożniej niż pod koniec ub.r. – poinformował prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego Radosław Woźniak, komentując wyniki Barometru EFL na I kwartał 2026 r. Jak podkreślił, małe i średnie firmy koncentrują się dziś przede wszystkim na stabilności, czyli utrzymaniu sprzedaży oraz kontroli kosztów.

Barometr EFL dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wyniósł 52,1 pkt., pozostając powyżej granicy ograniczonego rozwoju (50 pkt.). Oznacza to utrzymanie przewagi optymistycznych postaw, choć wynik jest o 1,3 pkt. niższy niż w IV kwartale 2025 r. Jednocześnie indeks jest wyższy niż rok wcześniej – w I kwartale 2025 r. wynosił 50,7 pkt.

Stabilność zamiast szybkiego wzrostu

Zdaniem prezesa EFL, obecny odczyt potwierdza bardziej zachowawcze podejście firm do planów na najbliższe miesiące.

„W najbliższym kwartale firmy będą przede wszystkim dbać o stabilność: utrzymanie sprzedaży, kontrolę kosztów i bezpieczeństwo płynności. Jednocześnie w inwestycjach widzimy wyraźny sygnał selektywności – część przedsiębiorców ogranicza plany lub przesuwa je w czasie, czekając na większą przewidywalność popytu oraz warunków finansowania” – podkreślił Radosław Woźniak.

Jak dodał, decyzje rozwojowe coraz częściej dotyczą projektów, które szybko poprawiają efektywność i odporność biznesu, a rzadziej dużych i kapitałochłonnych inwestycji.

„Bez zmian” dominuje w deklaracjach firm

Autorzy raportu wskazują, że przedsiębiorcy nadal dostrzegają przestrzeń do rozwoju, jednak w krótkim horyzoncie czasowym mocniej ważą ryzyka. Spadek indeksu względem IV kwartału 2025 r. sugeruje bardziej zachowawcze podejście do planów na najbliższe trzy miesiące.

„W strukturze deklaracji dominuje postawa »bez zmian«, co można odczytywać jako sygnał koncentracji na przewidywalności i zabezpieczeniu bieżącej działalności” – ocenili przedstawiciele EFL.

Inwestycje, sprzedaż i płynność pod znakiem ostrożności

W obszarze inwestycji połowa firm z sektora MŚP (50 proc.) deklaruje brak zmian w nakładach, a 37 proc. zapowiada ich spadek. W sprzedaży i zamówieniach zdecydowana większość przedsiębiorców nie spodziewa się zmian (78 proc.), przy wyraźnej przewadze wskazań na wzrost (21 proc.) nad spadkiem (1 proc.).

Podobnie wygląda sytuacja w obszarze płynności finansowej – stabilizację deklaruje 82 proc. firm, a obawy o jej pogorszenie zgłasza jedynie 2 proc. ankietowanych.

Mniejsze zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym

Zachowawcze podejście widać także w zapotrzebowaniu na finansowanie zewnętrzne. Aż 87 proc. firm nie planuje zmian w korzystaniu z takich źródeł, co – zdaniem autorów raportu – może świadczyć o preferowaniu utrzymania obecnej skali działalności i ostrożnym podejściu do zwiększania zobowiązań.

Mikrofirmy najbardziej ostrożne

Analiza wyników według wielkości przedsiębiorstw pokazuje spadek indeksu we wszystkich segmentach w porównaniu do końcówki 2025 r. Największe schłodzenie nastrojów widać w mikrofirmach, które po bardzo dobrym IV kwartale 2025 r. (54,1 pkt.) rozpoczynają 2026 r. z większą ostrożnością (51,9 pkt.).

W małych firmach spadek ma umiarkowany charakter – z 53 pkt. do 52 pkt. – i przypomina raczej korektę nastrojów niż zmianę kierunku. W średnich przedsiębiorstwach obniżenie indeksu jest niewielkie (z 53,1 pkt. do 52,4 pkt.), jednak to w tej grupie widać największe rozbieżności w podejściu do inwestycji: 26 proc. firm planuje wzrost nakładów, a 45 proc. ich ograniczenie.

O badaniu

Barometr EFL to syntetyczny wskaźnik pokazujący skłonność firm z sektora MŚP m.in. do inwestowania w środki trwałe. Badanie przygotowywane jest przez firmę Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego i publikowane co kwartał. W najnowszej edycji wzięło udział 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a badanie przeprowadzono w okresie od 15 grudnia 2025 r. do 16 stycznia 2026 r.