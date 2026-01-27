REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja

Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 12:25
Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja
Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy z sektora MŚP nie porzucają planów rozwojowych, ale na początku 2026 roku wyraźnie stawiają na bezpieczeństwo i przewidywalność. Odczyt Barometru EFL pozostaje powyżej granicy ograniczonego rozwoju, choć nastroje są chłodniejsze niż pod koniec ubiegłego roku.

rozwiń >

Ostrożny start 2026 roku

Przedsiębiorcy nie rezygnują z ambicji rozwojowych, ale wchodzą w 2026 r. ostrożniej niż pod koniec ub.r. – poinformował prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego Radosław Woźniak, komentując wyniki Barometru EFL na I kwartał 2026 r. Jak podkreślił, małe i średnie firmy koncentrują się dziś przede wszystkim na stabilności, czyli utrzymaniu sprzedaży oraz kontroli kosztów.

REKLAMA

REKLAMA

Barometr EFL dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wyniósł 52,1 pkt., pozostając powyżej granicy ograniczonego rozwoju (50 pkt.). Oznacza to utrzymanie przewagi optymistycznych postaw, choć wynik jest o 1,3 pkt. niższy niż w IV kwartale 2025 r. Jednocześnie indeks jest wyższy niż rok wcześniej – w I kwartale 2025 r. wynosił 50,7 pkt.

Stabilność zamiast szybkiego wzrostu

Zdaniem prezesa EFL, obecny odczyt potwierdza bardziej zachowawcze podejście firm do planów na najbliższe miesiące.

„W najbliższym kwartale firmy będą przede wszystkim dbać o stabilność: utrzymanie sprzedaży, kontrolę kosztów i bezpieczeństwo płynności. Jednocześnie w inwestycjach widzimy wyraźny sygnał selektywności – część przedsiębiorców ogranicza plany lub przesuwa je w czasie, czekając na większą przewidywalność popytu oraz warunków finansowania” – podkreślił Radosław Woźniak.

REKLAMA

Jak dodał, decyzje rozwojowe coraz częściej dotyczą projektów, które szybko poprawiają efektywność i odporność biznesu, a rzadziej dużych i kapitałochłonnych inwestycji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Bez zmian” dominuje w deklaracjach firm

Autorzy raportu wskazują, że przedsiębiorcy nadal dostrzegają przestrzeń do rozwoju, jednak w krótkim horyzoncie czasowym mocniej ważą ryzyka. Spadek indeksu względem IV kwartału 2025 r. sugeruje bardziej zachowawcze podejście do planów na najbliższe trzy miesiące.

„W strukturze deklaracji dominuje postawa »bez zmian«, co można odczytywać jako sygnał koncentracji na przewidywalności i zabezpieczeniu bieżącej działalności” – ocenili przedstawiciele EFL.

Inwestycje, sprzedaż i płynność pod znakiem ostrożności

W obszarze inwestycji połowa firm z sektora MŚP (50 proc.) deklaruje brak zmian w nakładach, a 37 proc. zapowiada ich spadek. W sprzedaży i zamówieniach zdecydowana większość przedsiębiorców nie spodziewa się zmian (78 proc.), przy wyraźnej przewadze wskazań na wzrost (21 proc.) nad spadkiem (1 proc.).

Podobnie wygląda sytuacja w obszarze płynności finansowej – stabilizację deklaruje 82 proc. firm, a obawy o jej pogorszenie zgłasza jedynie 2 proc. ankietowanych.

Mniejsze zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym

Zachowawcze podejście widać także w zapotrzebowaniu na finansowanie zewnętrzne. Aż 87 proc. firm nie planuje zmian w korzystaniu z takich źródeł, co – zdaniem autorów raportu – może świadczyć o preferowaniu utrzymania obecnej skali działalności i ostrożnym podejściu do zwiększania zobowiązań.

Mikrofirmy najbardziej ostrożne

Analiza wyników według wielkości przedsiębiorstw pokazuje spadek indeksu we wszystkich segmentach w porównaniu do końcówki 2025 r. Największe schłodzenie nastrojów widać w mikrofirmach, które po bardzo dobrym IV kwartale 2025 r. (54,1 pkt.) rozpoczynają 2026 r. z większą ostrożnością (51,9 pkt.).

W małych firmach spadek ma umiarkowany charakter – z 53 pkt. do 52 pkt. – i przypomina raczej korektę nastrojów niż zmianę kierunku. W średnich przedsiębiorstwach obniżenie indeksu jest niewielkie (z 53,1 pkt. do 52,4 pkt.), jednak to w tej grupie widać największe rozbieżności w podejściu do inwestycji: 26 proc. firm planuje wzrost nakładów, a 45 proc. ich ograniczenie.

O badaniu

Barometr EFL to syntetyczny wskaźnik pokazujący skłonność firm z sektora MŚP m.in. do inwestowania w środki trwałe. Badanie przygotowywane jest przez firmę Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego i publikowane co kwartał. W najnowszej edycji wzięło udział 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a badanie przeprowadzono w okresie od 15 grudnia 2025 r. do 16 stycznia 2026 r.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Środki z unijnego SAFE w większości trafią do polskich firm. Tusk zapowiada program antydronowy i wielkie zamówienia dla przemysłu
27 sty 2026

Ponad 80 proc. środków, jakie Polska otrzyma z unijnego instrumentu SAFE, zostanie wydane w krajowym przemyśle – zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi o niemal 44 mld euro na inwestycje w obronność, w tym na bojowe wozy piechoty Borsuk oraz nowy program antydronowy „San”, który ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach.
Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja
27 sty 2026

Przedsiębiorcy z sektora MŚP nie porzucają planów rozwojowych, ale na początku 2026 roku wyraźnie stawiają na bezpieczeństwo i przewidywalność. Odczyt Barometru EFL pozostaje powyżej granicy ograniczonego rozwoju, choć nastroje są chłodniejsze niż pod koniec ubiegłego roku.
„Podatek od nieufności” coraz droższy dla firm i konsumentów. Biznes płaci za brak zaufania
27 sty 2026

Ponad połowa firm obawia się dziś niewypłacalności kontrahentów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysoka niepewność w relacjach biznesowych prowadzi do realnych kosztów, które uderzają nie tylko w przedsiębiorstwa, ale także w konsumentów – poprzez wyższe ceny i ograniczony dostęp do usług.
Cudzoziemcy coraz częściej zakładają JDG w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie na czele
27 sty 2026

Co siódma nowa jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce została założona przez osobę bez wyłącznego obywatelstwa polskiego. Dane z CEIDG za 2025 rok pokazują stabilny trend, w którym kluczową rolę odgrywają Ukraińcy, a eksperci wskazują na instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania sprzyjające przedsiębiorczości migracyjnej.

REKLAMA

Technologia w firmach zmienia zapotrzebowanie na role finansowe. Kto zyska w 2026 roku?
23 sty 2026

Automatyzacja i sztuczna inteligencja przekształcają role finansowe, ograniczając potrzebę tworzenia nowych etatów, wzmacniając jednocześnie popyt na kompetencje analityczne. Oczekiwania wobec specjalistów dodatkowo podnoszą coraz bardziej złożone wymogi regulacyjne. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment, w 2026 roku kluczowe będą umiejętności łączenia ekspertyzy finansowej z technologią.
Nie pytają ekspertów, tylko najczęściej googlują. Tak dziś zarządzają polskie małe firmy [BADANIE]
23 sty 2026

Internet jest głównym źródłem wiedzy pozwalającej m.in. lepiej zarządzać biznesem dla 48 proc. polskich mikro i małych firm; rzadziej korzystają one z porad księgowych oraz doświadczeń innych przedsiębiorców - wynika z czwartkowego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Wardrobing, czyli problem „wypożyczania” ubrań w e-commerce
23 sty 2026

Poniedziałek rano w sklepie internetowym. Kurier przynosi zwroty z weekendu. Otwierasz paczkę i czujesz to od razu – zapach drogich perfum, a może dymu papierosowego. Na materiale ślad pudru, a metka? Zerwana i niedbale wrzucona do pudełka. Klientka pisze: „Odstępuję od umowy, towar nie spełnia oczekiwań”. Czy jako przedsiębiorca musisz zacisnąć zęby, wyprać towar i zwrócić pieniądze? Czy musisz zwracać 100% ceny za sukienkę, która "przetańczyła" całą noc? Absolutnie nie.
Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie odbędzie się bez dialogu z zainteresowanymi? Business Centre Club ostrzega przed ryzykami gospodarczymi procedowanej zmiany implementującej dyrektywę NIS2
22 sty 2026

Business Centre Club apeluje o staranność legislacyjną i realne konsultacje po zakończeniu prac sejmowej komisji nad nowelizacją ustawy o KSC. Zdaniem przedsiębiorców pośpiech i nadregulacja mogą osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki. Opracowywane przepisy mają bowiem wykraczać poza potrzeby implementacyjne unijnej dyrektywy NIS2. Jeszcze nie jest za późno na zmiany.

REKLAMA

Nowa era cyfrowej księgowości: automatyzacja, RPA i inteligentne finanse
22 sty 2026

Obszar księgowości w ostatnich latach dynamicznie się zmienia. Rosnąca skala działalności przedsiębiorstw, presja regulacyjna oraz oczekiwania w zakresie szybkości i jakości raportowania finansowego powodują, że tradycyjne modele pracy działów finansowych przestają być wystarczające. Firmy poszukują narzędzi, które nie tylko automatyzują procesy, ale pozwalają całkowicie zrobotyzować powtarzalne zadania. Kluczową technologią w tym trendzie jest Robotic Process Automation (RPA), czyli robotyzacja procesów biznesowych. Dzięki niej księgowość staje się szybka, wydajna i dokładna.
Pieniądze utknęły w przelewach. Firmy finansują kontrahentów własnym kosztem
22 sty 2026

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w 2025 r. średnio na przelew czekały 13,7 dnia - wynika z danych Faktura.pl. Jednocześnie zwiększył się udział faktur z odroczonym terminem płatności i wyniósł 54,4 proc., wobec 53 proc. w 2024 r.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA