Strona główna » Moja firma » Aktualności » Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF

Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF

19 stycznia 2026, 10:08
Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF
Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF
Shutterstock

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że urzędy skarbowe nie powinny się zgadzać na zwolnienie z systemu KSeF przedsiębiorców, którzy wnioskują o to, powołując się na konstytucję - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Masowe wnioski przedsiębiorców o zwolnienie z KSeF

Według gazety, 19 grudnia resort finansów rozesłał do wszystkich izb administracji skarbowej dokument, w którym pisze, że „otrzymuje liczne sygnały z urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, że podmioty masowo składają wnioski o zwolnienie z obowiązku korzystania z KSeF, powołując się na art. 51 ust. 2 Konstytucji RP”.

Treść przepisu konstytucyjnego

Przepis ten brzmi: „Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”.

W piśmie, które opisuje „DGP”, Ministerstwo Finansów stwierdza, że urząd skarbowy nie powinien się zgodzić na zwolnienie z KSeF i ma wręcz odmawiać wszczęcia postępowania w tej sprawie. Przyczyną odmowy wszczęcia postępowania może być sytuacja, w której przepisy prawa podatkowego nie zawierają podstawy do rozpatrzenia danej sprawy w trybie postępowania podatkowego lub wprost zakazują prowadzenia postępowania - wskazuje MF.

Według gazety, z dokumentu wynika, że organ podatkowy, rozpatrując wniosek, musi wskazać przepis, który umożliwia prowadzenie postępowania w sprawie zwolnienia z KSeF, a tym przepisem nie jest nim art. 51 ust. 2 konstytucji.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
