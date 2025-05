Pijemy mniej piwa, przez co browary nie płacą na czas swoim dostawcom

Zaległe zadłużenie kredytowe i pozakredytowe producentów piwa wyniosło na koniec pierwszego kwartału tego roku blisko 38 mln zł – wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.

W rok problemy z terminowym regulowaniem płatności wzrosły wśród producentów piwa o prawie 6 mln zł (18,6 proc.), przybyło też niesolidnych płatników. W branży tej jest bardzo wysoki udział firm z problemami – aż 11,5 proc., co oznacza, że co ósmy browar nie płaci na czas instytucjom finansowym i kontrahentom.

Co ósmy browar nie płaci na czas instytucjom finansowym i kontrahentom

31.03.2025 - 37 848 511 zł (49 niesolidnych dłużników, udział dłużników 11,5 %)

31.03.2024 - 31 924 761 zł (38 niesolidnych dłużników, udział dłużników 9,4%)

Przeterminowane zadłużenie r/r: + 5 923 750 zł, wzrost zadłużenia o +18,6% do 38 mln zł (PKD 11.05.Z, Produkcja Piwa).

- Płynące z rynku doniesienia już od dłuższego czasu pokazują, że poza segmentem piw bezalkoholowych, cała branża browarnicza notuje spadki sprzedaży – wskazuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

Browary: spadek konsumpcji piwa to rosnące zagrożenie dla całej branży

Ostatni komunikat ZPPP Browary Polskie donosi, że pod względem sprzedaży tak źle nie było od 20 lat. Sytuacji nie ratowały, ani dobra pogoda, ani duże wydarzenia sportowe, trudno więc oczekiwać, by tegoroczna majówka i wiosenny sezon grillowy miały to zmienić. – wskazuje ekspert.

- Niestety widzimy, że w ciągu ostatniego roku przełożyło się to na większą liczbę browarów, które nie radzą sobie z terminowym spłacaniem zobowiązań oraz rosnącą kwotę ich przeterminowanego zadłużenia. Dane zebrane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK pod koniec marca br. pokazują, że rok do roku niespłacone zadłużenie całej branży wzrosło o niemal 19 proc. i sięga dziś poziomu prawie 38 mln złotych – dodaje dr hab. Waldemar Rogowski.