Gen Z i Millennialsi napędzają rynek kosmetyczny. Czy starsze pokolenia nadążają za ich pielęgnacyjnymi nawykami?

W 2024 roku wartość rynku kosmetycznego w Polsce przekroczyła 35 miliardów złotych, rosnąc o ponad 6% rok do roku. To głównie Gen Z i Millennialsi napędzają ten wzrost, stawiając na wieloetapową pielęgnację, innowacyjne formuły i kosmetyczne trendy. Tymczasem starsze pokolenia pozostają wierne klasycznym produktom i sprawdzonym markom. Jakie decyzje zakupowe podejmują różne grupy wiekowe? Co będzie kształtować branżę kosmetyczną w nadchodzących latach? Eksperci z PMR Market Experts przeanalizowali rynek i wskazują kluczowe kierunki rozwoju.

Rynek kosmetyczny w Polsce. Rozwój mimo wszystko

Niezależnie od zmiennych warunków gospodarczych rynek kosmetyczny w Polsce nie zwalnia tempa. Potwierdzają to dane z najnowszego raportu PMR Market Experts “Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi 2025. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2025-2030”.



– Mimo, że w ostatnich latach inflacja miała duży wpływ na nominalny wzrost wartości rynku, od 2024 roku jej oddziaływanie stopniowo słabnie. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach rynek kosmetyczny będzie się rozwijał w sposób stabilny, napędzany wzrostem wynagrodzeń oraz większą siłą nabywczą konsumentów. - mówi Karolina Szałas, Senior Analyst w PMR Market Experts.



Kosmetyki do pielęgnacji ciała wciąż pozostają największą kategorią produktową, ale prognozy wskazują, że do 2030 roku to kosmetyki do makijażu obejmą pozycję lidera.

REKLAMA

Drogerie nadal dominują ale e-commerce się wzmacnia

Drogerie stacjonarne pozostają kluczowym kanałem sprzedaży – odpowiadają za niemal 40% wartości rynku, co w 2024 roku oznacza blisko 14 miliardów złotych. Dla większości konsumentów to właśnie one pozostają pierwszym wyborem przy zakupie kosmetyków – ich popularność jako miejsce zakupu sięga od 68% do nawet 92% w zależności od kategorii.



Jednocześnie sprzedaż online konsekwentnie zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodszych, stawia na wygodę i szeroki wybór, jaki oferują e-sklepy.



– Dynamiczny rozwój e-commerce pokazuje, że jego rola w świecie kosmetyków jest już niepodważalna i wciąż się umacnia – dodaje Karolina Szałas.

Ile kosmetyków mają Polacy? Millenialsi górą

Większość Polaków ma w łazience od 3 do 10 kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. Jednak to kobiety królują w ich kolekcjonowaniu – aż 17% z nich deklaruje posiadanie ponad 15 produktów, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi zaledwie 4%. Co ciekawe, największe kosmetyczne zapasy gromadzą Millenialsi, czyli urodzeni w latach 1981-1996.

Materiały prasowe

Pokolenie Z i Y rządzą rynkiem kosmetycznym

Młodsze pokolenia stawiają na świadomą pielęgnację, często wybierając produkty o zaawansowanych składach. Żele i pianki do mycia twarzy, maski, serum oraz kremy SPF to ich must-have – 76% przedstawicieli Gen Z sięga po produkty do oczyszczania twarzy. Co więcej, młodzi konsumenci coraz częściej robią zakupy online, szukając kosmetyków dopasowanych do swoich potrzeb i najnowszych trendów beauty.

Materiały prasowe

Pokolenie X i Boomers – wierni klasyce

Dla starszych pokoleń sprawdzone kosmetyki to podstawa. Kremy do twarzy wciąż są na topie w ich pielęgnacji – sięga po nie aż 93% Baby Boomersów i Silent Generation. Osoby z tych grup wiekowych są też bardziej lojalne wobec sprawdzonych marek i częściej dokonują zakupów stacjonarnie – przede wszystkim w drogeriach i aptekach. W przeciwieństwie do młodszych konsumentów, rzadziej eksperymentują z nowościami rynkowymi i trendami pielęgnacyjnymi.



– Polski rynek kosmetyczny stale się rozwija, a różnice pokoleniowe mają na jego strukturę ogromny wpływ. Młodsze generacje napędzają innowacje i nowe trendy, podczas gdy starsze pozostają wierne klasycznym rozwiązaniom. Jedno jest pewne – przyszłość branży kosmetycznej będzie dynamiczna, a kluczową rolę odegrają zmieniające się potrzeby klientów – podsumowuje Karolina Szałas.

Dalszy ciąg materiału pod wideo