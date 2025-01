Każda podwyżka najniższej krajowej to nowa fala bankructw. Teraz wypadają z rynku te, dla których ciężarem były ubiegłoroczne. Ile upadnie przez wzrost płacy minimalnej 2025 przekonamy się za rok.

Przedsiębiorcy uważają, że tak dynamiczne podwyżki płacy minimalnej są na dłuższą metę zabójcze dla gospodarki. Tempa nie wytrzymują mikro i małe firmy, które przez trzy dekady były motorem napędowym polskiej gospodarki. Upadają i lada moment pociągną za sobą te większe i całe branże.

Jak działa ten mechanizm, którego „pełen cykl” trwa zazwyczaj rok, najlepiej widzą windykatorzy. Dlatego potrafią dziś np. niemal dokładnie przewidzieć, ile firm będzie upadać za rok za przyczyną podniesienia najniższej krajowej do 4 666 zł.

REKLAMA

Najniższa krajowa 4 666 zł pracodawcę kosztuje 5 621 złotych

REKLAMA

5621 złotych – tyle kosztuje pracodawcę etat w przypadku płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna wzrosła do poziomu 4666 złotych brutto, co oznacza wzrost o 366 złotych brutto dla pracowników zarabiających najniższe wynagrodzenie. Jednocześnie dalszy wzrost widoczny jest w przypadku kosztów pracowniczych pracowniczych – wylicza windykator Małgorzata Marczulewska prezes Grupy AVERTO.

– Matematyka jest nieubłagana. Kondycja wielu przedsiębiorców, szczególnie w handlu, przemyśle czy w sektorze usługowym uzależniona jest od kosztów pracowniczych – dodaje Małgorzata Marczulewska.

– Rok do roku odnotowujemy kolejny, znaczący wzrost płacy minimalnej. Obecnie w Polsce etat kosztuje pracodawcę minimum 5600 złotych. Dokładnie 5621 złotych kosztuje pracodawcę etatowy pracownik, nawet jeżeli ten otrzymuje netto nieco ponad 3500 złotych – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Styczeń to miesiąc, gdy zamyka się najwięcej firm. Najwięcej restrukturyzacji i windykacji jest zawsze w grudniu oraz w styczniu – dodaje Małgorzata Marczulewska.

Wyższe koszty pracodawców będą przerzucane na konsumentów, wszyscy odczują je prze inflację

Przedsiębiorcy od wielu miesięcy zwracają uwagę, że system wzrostu płacy minimalnej wymaga dużych korekt. Pierwsza zmiana o którą prosiliśmy to anulowanie podnoszenia płacy minimalnej dwa razy w roku. Ten postulat został przyjęty przez rządzących, a co przedsiębiorcy są wdzięczni.

Drugi postulat to skokowy wzrost płacy minimalnej rok do roku. W roku 2025 to 366 złotych brutto, czyli właściwie utrzymanie tempa podnoszenia płac podkręconego do zupełnie nierynkowej prędkości za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rządzący nie konsultują z przedsiębiorcami tego, jak szybko następuje wzrost płacy minimalnej. Mamy do czynienia z kosztami pracowniczymi, które urosły do niebotycznych rozmiarów. Czasami zapominamy, że płaca minimalna ze względu na liczne składki kosztuje pracodawcę znacznie więcej niż faktycznie trafia do pracownika.

– W tym roku realne obciążenie pracodawcy za każdy etat to minimum 5621 złotych, co oznacza, że miesięczny koszt jednego etatu rośnie o przynajmniej 440 złotych w skali miesiąca. Dla sektora MŚP, usług, gastronomii, hotelarstwa, ale i dla sektora publicznego to duże obciążenia, które prędzej czy później będą też odczuwalne dla klientów i konsumentów – przyznaje Hanna Mojsiuk.

– Pracownik jest stałym elementem w kosztach przedsiębiorstwa i wraz z nim wpływa na PKB danego kraju. Jeżeli będziemy nadal obciążać przedsiębiorstwa rosnącymi kosztami zatrudnienia firmy będą je musiały przerzucać na swoje usługi i produkty. To uruchamia reakcję łańcuchową. Musimy znaleźć pilnie inne rozwiązania – dodaje Kamil Pyclik, prezes świnoujskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Rośnie ilość upadłości i windykacji w małych firmach

REKLAMA

Eksperci rynku pracy nie mają wątpliwości, że rok 2025 będzie czasem, gdy pensje znów będą rosnąć nie tylko u pracowników najniższego szczebla, ale także u tych, którzy zarabiali dotychczas „średnie” wynagrodzenia, a będą unikać sytuacji, że ich płaca zrówna się z płacą minimalną. Rosną także wynagrodzenia w przemyśle oraz w sektorze IT.

Rosną także ceny usług medycznych, transportowych, budowlanych czy opartych na rzemieślniczej pracy.

– Płaca minimalna rok do roku wzrosła o niemal 8%, co jest wyzwaniem dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników o niskich kwalifikacji. W kontekście niepewności gospodarczej i inflacji tak duży wzrost płacy minimalnej wpływa na strukturę płacowa i zmniejszoną motywacje pracowników – dodaje Maria Skowrońska, ekspertka rynku pracy LSJ HR Group.

– Najbardziej odczuwalny wzrost płacy minimalnej widzimy w sektorach opierających się na tzw. pracownikach „blue collar”, czyli np. sektor magazynowy, handel, usługi niższego szczebla – dodaje Maria Skowrońska, ekspertka rynku pracy LSJ HR Group.

Koniec roku i początek to również intensywny czas w kontekście restrukturyzacji oraz windykacji.

– W grudniu przeglądamy zwykle niezapłacone faktury i zgłaszamy się do windykatorów, by postarać się o odzyskanie pieniędzy. W I kwartale nowego roku mamy za to do czynienia z optymalizacją kosztów i często likwidacją firm. Przedsiębiorcy widzą wzrost kosztów i jeżeli nowy rok nie przynosi perspektyw na opanowanie sytuacji to właśnie zwykle I kwartał jest czasem decyzji o zamknięciu działalności. Już teraz widać to np. w przypadku sektora handlowego i usługowego oraz gastronomii – dodaje windykator Małgorzata Marczulewska.

Każda podwyżka najniższej krajowej to nowa fala bankructw. Teraz wypadają z rynku te, dla których ciężarem były ubiegłoroczne. Ile upadnie przez wzrost płacy minimalnej 2025 przekonamy się za rok.