Ostatnie dni by skorzystać z wakacji składkowych w styczniu 2025. Złóż szybko wniosek do ZUS

Formalnie do końca grudnia 2024 wniosek o wakacje składkowe muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy chcą z tego świadczenia skorzystać już w styczniu 2025. Inni mają na to jeszcze jedenaście miesięcy. Co do zasady wniosek trzeba złożyć do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc z wakacjami składkowymi.

Praktyka pokazuje, że już z grudniowych wakacji skorzystało wielu przedsiębiorców, a większość z nich od razu bierze świadczenia już w pierwszym miesiącu 2025 roku, choć takiego przymusu nie ma.

Przedsiębiorcy marzą o wakacjach od ZUS. Wielu złożyło wnioski od razu na styczeń

Przedsiębiorcy będą chcieli jak najszybciej wykorzystać możliwość zawieszenia składki, bo wynika z pewnego pragmatyzmu.

– Jeżeli program by się okazał np. zbyt obciążający dla budżetu to Rząd mógłby się z niego wycofać, więc trzeba z niego szybko skorzystać. Z gospodarczego punktu widzenia jest jednak pewna racjonalność w tym, że składki są zawieszane w styczniu, bo to zwykle sezon wakacyjny i początek roku jest dla sektora MŚP najtrudniejszy – mówi Paweł Skotnicki.

Blisko 840 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już informacje o tym, że przyznano im jednomiesięczną ulgę, która pozwala im nie płacić składek na ZUS za grudzień 2024 r. Co więcej, wielu przedsiębiorców jednocześnie składało wnioski na… styczeń, by pozwolić sobie na dwa miesiące wolności od składek.

Taka sytuacja mogła powodować chaos w ZUS.

– Wakacje od ZUS to pomysł, który przez przedsiębiorców został oceniony jako może i niewystarczająca w skali horyzontalnej, ale jednocześnie całkiem przydatna pomoc. Nic dziwnego więc, że ilość chętnych do skorzystania ze wsparcia jest rekordowa. To jest dla ustawodawcy jasny sygnał: składki przyduszają przedsiębiorców i zwolnienie z nich jest dla ważne – mówi Paweł Skotnicki.

Pierwsi przedsiębiorcy decyzję o tym, że zostały im przyznane wakacje składkowe otrzymali w tym tygodniu. Co ważne, brak decyzji nie powodował, że przedsiębiorcy nie mogli składać wniosków o zwolnienie ze składki także za styczeń.

Nowa ulga wspomaga mikroprzedsiębiorców, oferując im zwolnienie z opłacania składek na wybrany miesiąc każdego roku. Tylko w listopadzie złożono ponad 1,3 miliona takich wniosków.

Wakacje składkowe: jakich składek nie trzeba płacić

Wakacje składkowe to zwolnienie z opłat składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy i fundusz solidarnościowych, a jednocześnie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgę jeden raz w roku. Wielu zdecydowało się na ubieganie się o ulgę za grudzień 2024 i styczeń 2025.

– Wakacje składkowe to jedna z tych propozycji, która budziła duże emocje wśród przedsiębiorców, bo oczekiwania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne były nieco większe. Nic nie obciąża małych i średnich przedsiębiorców tak jak konieczność opłacania składek, zarówno zdrowotnych jak i na ZUS – dodaje ekspert.

Wakacje składkowe są więc propozycją, która spotkała się z dużym zainteresowaniem i nie jest to dla nas zaskoczeniem.

– Zaskakujące może być jednak to, że wdrażanie tego projektu przypadło na końcówkę roku, co oznacza, że wiele wniosków było wypełnianych i wysyłanych w popłochu, a teraz ZUS musi wyjaśniać, kto będzie uzupełniać dokumenty lub czy rzeczywiście składka za grudzień zostanie umorzona – mówi Paweł Skotnicki.

Wakacje składkowe w styczniu 2025: jak to zrobić

Wakacje składkowe w ZUS to zwolnienie z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie jest dobrowolne i obejmuje jeden, dowolnie wybrany, miesiąc w roku kalendarzowym.

Zwolnienie dotyczy tylko składek na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy. To oznacza, że za czas zwolnienia musisz zapłacić składki osób, które ubezpieczasz (na przykład twoich pracowników lub zleceniobiorców).

Wakacje składkowe to zwolnienie z opłacenia składek na:

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – jeśli podlegałeś ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie oraz w miesiącu, który go poprzedzał.

Uwaga! Wakacje składkowe nie obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W czasie wakacji składkowych możesz normalnie prowadzić działalność gospodarczą. Zwolnienie nie oznacza przerwy w działalności.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych

Możesz skorzystać z wakacji składkowych, jeśli jesteś przedsiębiorcą i:

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie:

podlegałeś dobrowolnie lub obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

ubezpieczałeś (w ubezpieczeniu emerytalnym, rentowych i wypadkowym lub zdrowotnym) nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym siebie)

ubezpieczałeś (w ubezpieczeniu emerytalnym, rentowych i wypadkowym lub zdrowotnym) nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym siebie) w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o zwolnienie osiągnąłeś roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub nie osiągnąłeś żadnego przychodu z działalności gospodarczej w ostatnich 2 latach kalendarzowych

w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia tego wniosku i w poprzednim roku kalendarzowym nie wykonywałeś pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Byłym pracodawcą jest podmiot, na rzecz którego – w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym – wykonywałeś czynności (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Uwaga! Zwolnienie w ramach wakacji składkowych stanowi tak zwaną pomoc de minimis. To oznacza, że nie możesz z niego skorzystać, jeśli wyczerpałeś limit otrzymanej pomocy 300 tysięcy euro w okresie trzech lat.

Wakacje składkowe w styczniu 2025: jak załatwić sprawę

Złóż wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Jeśli chcesz uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za styczeń 2025, złóż wniosek w grudniu.

Uwaga! Jeśli złożysz wniosek w innym terminie niż wskazany w przepisach, nie zostanie on rozpatrzony.

Wniosek możesz złożyć tylko przez Internet na profilu płatnika w e-ZUS/ PUE ZUS. W tym celu kliknij na tej stronie przycisk Załatw online.

ZUS sprawdzi twój wniosek. ZUS sprawdzi poprawność złożonych dokumentów.

Jeżeli wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji, albo dokumentów – urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

ZUS rozstrzygnie o zwolnieniu. Jeśli twój wniosek odpowiada wymogom formalnym, a ty spełniasz warunki do uzyskania zwolnienia, ZUS poinformuje cię o jego przyznaniu.

W przeciwnym razie ZUS zdecyduje o odmowie zwolnienia.

Wszystkie pisma w sprawie wakacji składkowych (decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania i informacje) ZUS doręczy ci w postaci elektronicznej przez e-ZUS/ PUE ZUS. Odbieraj korespondencję na bieżąco, to znacznie przyspieszy obsługę wniosku. Informację o oczekującej korespondencji otrzymasz na podany przez ciebie adres e-mail lub numer telefonu.