Firmy przestają mieć obawy przed inflacją i dlatego spodziewają się wzrostu sprzedaży swoich towarów i usług

Subindeks Barometru EFL dla branży produkcyjnej w czwartym kwartale tego roku wyniósł 51,1 pkt. i choć odnotował minimalny spadek w ujęciu kwartalnym (-0,3 pkt.), to jednak prezentuje się optymistycznie. Wszak odczyt przez cały 2024 rok utrzymał się powyżej progu 50 pkt., co oznacza, że firmy produkcyjne cały czas widzą perspektywy rozwoju swojego biznesu.

17 proc. przedsiębiorstw prognozuje wzrost sprzedaży (14 proc. w III kwartale br.), a 13 proc. większe inwestycje (22 proc. w III kwartale br.). Obawy inflacyjne ma tylko 7 proc. firm, najmniej od dwóch lat.

Firmy produkcyjne idą śladami budownictwa i transportu i odzyskują wigor

Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. dla przemysłu/produkcji wyniósł 51,1 pkt., o 0,3 pkt. mniej niż w poprzednim kwartale tego roku. Jest to trzeci, po budownictwie i transporcie, najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż. Co więcej, wartość wskaźnika po raz piąty z rzędu utrzymuje się powyżej progu 50 pkt., co oznacza, że nastroje wśród przedsiębiorstw są stabilne i wciąż widać perspektywy rozwoju.

– Ostatnie dostępne dane GUS wskazują na solidny, wręcz niespodziewany wzrost polskiej produkcji przemysłowej. Produkcja sprzedana w październiku tego roku wzrosła o 4,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To zdecydowanie lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy wzrost wyniósł 2 proc – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Przemysł pokazuje, że najcięższe chwile udało mu się przetrwać bez większego szwanku

– Natomiast w ujęciu miesięcznym produkcja zwiększyła się o 10 proc. To dobry „przerywnik” od wyników z ostatnich miesięcy, które wskazywały na stagnację przemysłu. Wciąż też pozostajemy pod silnym wpływem naszego zachodniego sąsiada, który stanowi główny rynek zbytu dla polskich firm. Spoglądając na wyniki ostatniego tegorocznego Barometru możemy zaryzykować tezę, że nie będzie aż tak źle. Subindeks dla przemysłu, choć odnotował minimalny spadek w ujęciu kwartalnym, to jednak w całym 2024 roku utrzymał się powyżej progu 50 punktów. To oznacza, że przedsiębiorstwa widzą szanse do dalszego rozwoju swojego biznesu – dodał Radosław Woźniak.

W porównaniu do poprzedniego kwartału więcej firm prognozuje wzrost zamówień w ostatnich miesiącach tego roku (17 proc. w porównaniu do 14 proc. w III kwartale br.). Również grupa pesymistów jest niższa i wynosiła 6 proc. (12 proc. w III kwartale).

Pozostałe firmy liczą na podobną sytuację jak kwartał wcześniej (77 proc.). Ze sprzedażą łączą się opinie dotyczące płynności finansowej. Jej poprawy spodziewa się 16 proc. przedsiębiorców.

Z drugiej strony, w ostatnim kwartale tego roku mamy mniej optymistów inwestycyjnych. 13 proc. firm produkcyjnych prognozuje więcej inwestycji w IV kwartale 2024 roku, to prawie dwa razy mniej niż w poprzednim kwartale (22 proc.). Wciąż jednak jest bardzo liczna grupa firm, które wskazują na spadek inwestycji (16 proc.) lub podobny poziom w ujęciu kwartalnym (52 proc.).

Firmy przestają się obawiać o niszczące skutki wysokiej inflacji

Pozytywnym sygnałem jest także fakt, że bardzo mało przedsiębiorstw produkcyjnych obawia się inflacji. Tylko 7 proc. firm boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją.

Jest to wynik o 9 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej. Co więcej, to drugi najniższy wynik (po transporcie) wśród sześciu badanych branż. W HoReCa tak odpowiedziało aż 23 proc. zapytanych, w handlu – 16 proc., w transporcie 6 proc., w budownictwie 11 proc., a w usługach 14 proc.

65 proc. firm produkcyjnych uważa, że inflacja będzie neutralna dla ich biznesu, 10 proc. wskazuje na pozytywny wpływ inflacji na prowadzony biznes, a 18 proc. nie potrafi tego określić.

Dodać należy, że główny odczyt Barometru EFL na IV kwartał 2024 roku wyniósł 50,6 pkt., o 0,6 pkt. więcej niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.