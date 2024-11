Rynek usług kurierskich w Polsce 2024: ostatni okres przyniósł dynamiczne zmiany w obsłudze przesyłek: jak korzystają na nich klienci

Polski rynek usług kurierskich, określany fachowo: KEP (Kurier, Express, Paczka) w ostatnich latach przeszedł intensywne zmiany. Są one odpowiedzią na szybki rozwój e-commerce, zmieniające się oczekiwania konsumentów i postępującą cyfryzację usług logistycznych.

W Polsce, jak w wielu krajach Europy, rynek KEP odnotowuje imponujące wzrosty – zwłaszcza od czasów pandemii COVID-19, która przyspieszyła trend zakupów online i zmusiła firmy kurierskie do zwiększenia efektywności. Większość operatorów KEP, w tym zarówno krajowe, jak i międzynarodowe marki, dąży do poprawy jakości obsługi oraz skrócenia czasu dostawy. Jednym z kluczowych obszarów innowacji jest automatyzacja procesów logistycznych oraz wdrażanie technologii, które usprawniają każdy etap obsługi przesyłek – od sortowania po dostawę.

Automaty paczkowe, aplikacje, nowe technologie to symbole zmian na rynku usług kurierskich

Jednym z najciekawszych rozwiązań, które znacząco zmieniają sposób, w jaki Polacy odbierają i wysyłają paczki, są automaty paczkowe. Ich liczba w naszym kraju stale rośnie, a same urządzenia stały się wręcz symbolem zmian na rynku KEP.

Jak podkreśla Łukasz Łukasiewicz, Operations Managerw SwipBox Polska. automaty paczkowe odpowiadają na potrzeby konsumentów, oferując wygodę odbioru i nadawania przesyłek o dowolnej porze, bez konieczności czekania na kuriera.

Dostępność tych urządzeń, lokalizowanych w dogodnych miejscach – przy sklepach, stacjach paliw czy na osiedlach mieszkaniowych – znacząco wpływa na doświadczenia użytkowników.

– Badania pokazują, że cieszą się one dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na elastyczność, ale także przez możliwość ograniczenia kontaktów bezpośrednich, co szczególnie zyskało na znaczeniu w czasie pandemii. Operatorzy, dostrzegając ten trend, inwestują w rozwój sieci automatów i pracują nad innowacjami, takimi jak paczkomaty chłodnicze czy możliwość zdalnego otwierania skrytek za pomocą aplikacji mobilnych – tłumaczy Łukasz Łukasiewicz.

Rynek usług kurierskich w Polsce: rosnąca konkurencja wymusza zmiany w obsłudze klientów

Sektor KEP w Polsce charakteryzuje się dużą konkurencją, a operatorzy dążą do zapewnienia coraz to nowych udogodnień.

W ocenie eksperta ważnym czynnikiem jest skracanie czasu dostawy, co wymaga coraz bardziej zaawansowanej infrastruktury i automatyzacji sortowni.

Część firm rozwija własne, zautomatyzowane systemy sortowania, co pozwala na szybsze przetwarzanie przesyłek i bardziej precyzyjne prognozowanie terminów doręczeń – zauważa ekspert.

– Wielu operatorów KEP inwestuje również w technologie wspierające zarządzanie flotą, aby optymalizować trasy dostaw i minimalizować czas, jaki paczki spędzają w drodze.

Kolejnym aspektem, który zyskuje na znaczeniu, jest zrównoważony rozwój. konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczne aspekty usług, co skłania firmy kurierskie do inwestowania w pojazdy elektryczne, a także redukowanie zużycia plastiku przy pakowaniu przesyłek – dodaje Łukasz Łukasiewicz.

Rynek usług kurierskich w Polsce: teraz czas na nowe modele biznesowe

Łukasz Łukasiewicz zwraca też uwagę na fakt, iż wraz z rozwojem rynku KEP obserwujemy również pojawienie się nowych modeli biznesowych.

Niektórzy operatorzy testują modele dostaw w dniu zamówienia czy dostawy w niedziele, co odpowiada na potrzeby klientów oczekujących natychmiastowej realizacji zamówień – wylicza ekspert.

Ponadto, rozwiązania takie jak dostawy na żądanie czy doręczenia w ramach wyznaczonego okna czasowego to usługi, które przyciągają klientów, gotowych zapłacić za wygodę i elastyczność. Takie podejście zwiększa satysfakcję konsumentów, ale stanowi także wyzwanie logistyczne, wymagające zaawansowanego planowania i zarządzania zasobami – dodaje Łukasz Łukasiewicz.

Warto także zauważyć, że dynamiczny rozwój e-commerce wpływa nie tylko na samych operatorów, ale także na sektor nieruchomości.

Wzrost liczby przesyłek wymaga dostosowania infrastruktury miejskiej i osiedlowej, gdzie powstają punkty odbioru paczek oraz magazyny ostatniej mili, czyli centra dystrybucyjne położone blisko miast, umożliwiające szybką dostawę na końcowym etapie.

Firmy kurierskie coraz częściej współpracują z deweloperami oraz władzami miejskimi, aby sprostać rosnącym potrzebom logistycznym, które generuje rozwijający się rynek przesyłek.

Polski rynek KEP jest także przykładem szybkiej adaptacji technologii – od aplikacji umożliwiających śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym po zaawansowane algorytmy planowania tras kurierów.

Technologia jest tutaj odpowiedzią na rosnące wymagania klientów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi zamówieniami.

Na popularności zyskują rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, które pomagają analizować dane zebrane na temat preferencji i zachowań klientów, co z kolei pozwala na dalsze usprawnienie procesów dostaw.

Z punktu widzenia konsumenta jest to niewątpliwie korzystne, jednak dla operatorów KEP oznacza konieczność stałego inwestowania w innowacje i nowoczesne technologie, aby sprostać konkurencji i utrzymać się na rynku – podsumowuje Łukasz Łukasiewicz, Operations Managerw SwipBox Polska.