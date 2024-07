Jedzenie w pracy. Jak wpływa na relację pracowników?

Jakie są korzyści i preferencje związane z jedzeniem zapewnianym przez pracodawcę oraz wykorzystanie wspólnej przerwy na posiłek w pracy? Czy wspólny posiłek zmniejsza stres czy wręcz przeciwnie? Badanie przeprowadził SmartLunch.

Plusy jedzenia zapewnianego przez pracodawcę

Według 43 proc. ankietowanych główną korzyścią płynącą z dostarczania jedzenia przez pracodawcę jest możliwość zaoszczędzenia w ten sposób czasu i pieniędzy. Jednak zapewnianie posiłków to nie tylko kwestia wygody, ale także kluczowy element codziennego komfortu pracowników. Niemal 35 proc. badanych docenia przede wszystkim zaspokojenie głodu za pomocą tego benefitu. Czterech na dziesięciu ankietowanych w beneficie żywieniowym najbardziej ceni brak konieczności przynoszenia własnych posiłków do pracy. Z kolei różnorodność i jakość oferowanych potraw są istotne dla niemal co piątego pracownika. Jedynie 5 proc. ankietowanych za najważniejsze uznaje możliwość wspólnego jedzenia z kolegami z pracy.

- Analiza wyników ankiety pokazuje, że jedzenie zapewniane przez pracodawcę jest doceniane przez pracowników głównie z racji oszczędności czasu i pieniędzy. To szczególnie istotne w dobie szybkiego tempa życia, w którym niekiedy brakuje czasu nawet na przygotowanie porządnego posiłku. Nasze badania wykazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają podobną opinię na ten temat, jednak kobiety nieco bardziej docenią te aspekty – komentuje Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Przerwa obiadowa - co robią pracownicy oprócz jedzenia

Przerwa na posiłek to dla pracowników nie tylko czas na jedzenie, ale również na regenerację i integrację. Niemal połowa ankietowanych wykorzystuje ten moment w ciągu dnia na odpoczynek w samotności i relaks. Ponad jedna trzecia badanych spędza przerwę rozmawiając o bieżących projektach i zadaniach. Dla 12 proc. ankietowanych czas na spożycie posiłku w pracy jest okazją do załatwienia pilnych spraw osobistych. Jedynie co dziesiąty badany wykorzystuje przerwę obiadową do nawiązywania nowych znajomości.

– Młodsi pracownicy częściej wykorzystują przerwę na jedzenie do nawiązywania nowych znajomości, podczas gdy starsi koncentrują się na odpoczynku. To pokazuje, jak różnorodne są potrzeby naszych zespołów. Pracownicy biurowi częściej korzystają z możliwości nawiązania nowych kontaktów, co sprzyja budowaniu sieci zawodowych, natomiast pracownicy produkcyjni częściej załatwiają pilne sprawy osobiste podczas przerwy. Benefit żywieniowy pełni więc różne role dla różnych grup pracowników, co podkreśla jego uniwersalną wartość i znaczenie w życiu zawodowym – zauważa Mateusz Tałpasz.

Wspólny posilek integruje

Wspólne jedzenie w pracy przynosi wiele korzyści, wykraczających poza sam posiłek. Niemal połowa respondentów uważa, że posiłki spożywane ze współpracownikami pozwalają im odstresować się i pożartować. Dla co czwartego respondenta jest to okazja do porozmawiania o prywatnych sprawach. Z kolei 17 proc. badanych docenia możliwość lepszego poznania swoich kolegów. Jedynie 7 proc. pracowników uważa, że wspólne jedzenie umożliwia załatwianie służbowych spraw w luźniejszej atmosferze.

Źródło: W badaniu SmartLunch wzięło udział 10 622 pracowników korzystających z aplikacji SmartLunch. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2024 roku.

