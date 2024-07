Będą wyższe podatki w 2025 roku, nie będzie podwyższenia kwoty wolnej w PIT ani obniżenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy nie mają złudzeń. Trzech na czterech jest przekonanych, że w 2025 roku nie tylko nie dojdzie do obniżenia podatków, ale wręcz zostaną one podniesione. To samo dotyczy oczekiwanej obniżki składki zdrowotnej. Skończy się na planach, a w praktyce pozostaną dotychczasowe rozwiązania.

Rząd zmuszony do podniesienia podatków: procedura nadmiernego deficytu

REKLAMA

Wszystko jest jasne. Bruksela uruchomiła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu, a to oznacza mocne cięcie wydatków budżetowych i szukanie dodatkowych źródeł dochodów. Co prawda proces dochodzenia do deficytu nie przekraczającego 3 procent i całego długu publicznego poniżej 60 procent PKB może być rozłożony na lata - najprawdopodobniej siedem lat, ale w pierwszym okresie 2025-2026 trzeba wydatki wyhamować.

Tym bardziej, że nie ma szans na przyspieszenie wzrostu gospodarczego przy aktualnej polityce stóp procentowych NBP, która nie tylko blokuje kredyty na inwestycje dla przedsiębiorstw, ale i ostro wyhamowała konsumpcję. To za sprawą rozjazdu inflacji na poziomie 2,5 procent i głównej stopy NBP 5,75 proc., która skłania do oszczędzania nawet na lokatach a w ogóle zniechęca do brania kredytów konsumpcyjnych. Przy słabym eksporcie, nie ma żadnej realnej przesłanki do poprawy dynamiki wzrostu gospodarczego, a więc jedynym konkretnym źródłem zwiększenia dochodów do budżetu państwa pozostaje - nie ma się co tu oszukiwać - zwiększenie danin publicznych: podatków, składek ZUS itp.

REKLAMA

Nic więc dziwnego, że 75% przedsiębiorców spodziewa się, że trudna sytuacja finansów zmusi rząd do podwyższenia podatków i różnych opłat.

Trzy czwarte nie wierzy, że rząd spełni obietnicę dotyczącą obniżenia w tym roku składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Tylko 21% firm uważa, że rząd nie podniesie podatków. 4% nie ma zdania w tej sprawie.

Podwyższenia podatków 2025 najbardziej obawiają się małe firmy

Najbardziej przekonane o podwyższeniu podatków przez rząd są firmy małe (76%). Podobnie sądzi 74% firm dużych i 72% średnich.

75% firm uważa, że w tym roku nie dojdzie do obniżenia składki zdrowotnej. 22% przedsiębiorców twierdzi, że będzie to jednak możliwe. 3% nie wypowiedziało się w tym temacie.

Nie wierzą w redukcję składki zdrowotnej zwłaszcza firmy duże (86%), ale także małe (74%) i średnie (73%).

Podatki, składka zdrowotna: rząd obiecał polepszyć sytuację przedsiębiorców, ale tego nie robi

REKLAMA

Prawie dwie trzecie przedsiębiorców (65%) deklaruje, że działania obecnego rządu nie są bardziej przyjazne dla firm.

33% jest przeciwnego zdania, a 2% nie miało zdania w tej kwestii. Działania rządu jako mniej przyjazne dla biznesu ocenia 70% firm dużych, 65% małych i 61% średnich.

62% przedsiębiorców przewiduje, że problemy związane ze znalezieniem nowych pracowników w najbliższym roku będą się nasilać. 38% nie widzi takiego zagrożenia. O kłopotach ze znalezieniem nowych pracowników jest przekonanych 62% firm małych, 60% średnich i 58% dużych.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu” przeprowadził w lipcu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Dalszy ciąg materiału pod wideo