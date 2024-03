Nowe technologie pomogą ograniczyć marnowanie żywności?

Każdy długi weekend czy święta to ogromne kolejki do marketów spożywczych. Polacy, pomimo wysokich cen, znów kupią więcej jedzenia niż potrzebują a duża część trafi na śmietnik. Niegospodarne podejście do żywności jest ogromnym wyzwaniem w obliczu zmian klimatycznych i coraz większego wysiłku, jaki trzeba będzie włożyć, by ją wyprodukować. Jak wykorzystać do tego nowa technologię?

Polacy marnują ogromne ilości jedzenia

Marnowanie żywności jest lekkomyślnością i przykładem braku odpowiedzialności za planetę, a także braku szacunku dla wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania oraz… własnych pieniędzy. Co roku na terenie samej tylko Unii Europejskiej (UE) marnowanych jest blisko 59 mln ton[1] żywności, czyli 131 kg na osobę. Gospodarka traci na tym 132 mld euro. Najwięcej (53%) jedzenia wyrzucamy z naszych domów. Do takiego marnotrawstwa przyznaje się ponad połowa Polaków[2]. Jak stwierdza Federacja Polskich Banków Żywności, w kraju którego aż 1,6 mln mieszkańców żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, rocznie marnujemy blisko 5 milionów ton żywności. „Jemy oczami” i zbyt dużo kupujemy – część z nas, bo pamięta jeszcze czasy kryzysu gospodarczego i ma nawyk gromadzenia zapasów, a część, bo chce „korzystać z życia”, bez względu na koszty. Nie dbamy o ustawianie w lodówkach produktów w odpowiedniej kolejności (najdalej powinny być te świeżo kupione), ale też nie odróżniamy daty minimalnej trwałości od terminu przydatności do spożycia[3].

Jak uniknąć strat

Ale nie tylko w domach podejście do żywności jest niegospodarne. Także na etapach produkcji i przetwórstwa, gastronomii i usług oraz sprzedaży detalicznej i dystrybucji. Unia Europejska w ciągu najbliższych 6 lat chce zmniejszyć marnotrawienie produktów spożywczych do około 65 kg na osobę. Najważniejsze jest unikanie strat i marnowania żywności. Jedno z rozwiązań to zadbanie o warunki w jakich jest ona przewożona.

- Mimo, że udział samego transportu w niechlubnych statystykach jest stosunkowo niski (różne źródła podają, że straty żywności w trakcie przewożenia nie przekraczają 1% wszystkich jej strat), firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw są coraz bardziej zainteresowane kontrolowaniem parametrów wpływających na stan przewożonych towarów. Mowa tu m.in. o monitorowaniu w czasie rzeczywistym temperatury, a także naświetlenia i wilgotności – mówi Szymon Miałkas, Head of Software and Application Development w Blulog.

Wykorzystywane w tym celu systemy IoT (Internet of Things – z ang. Internet Rzeczy) pozwalają na kontrolowanie warunków otoczenia. Dzięki temu firma może szybko zareagować w momencie pojawienia się anomalii zagrażających trwałości produktów.

Jak przewiduje ekspert, wkrótce pojawią się zintegrowane systemy i procesy logistyczne, pozwalające na sprawdzenie, w jakich warunkach dany produkt był przewożony i magazynowany. Umożliwi to wyeliminowanie słabych punktów w łańcuchu dostaw, zmniejszenie strat i zapewnienia wyższej jakości towarów.

Działanie systemowe to podstawa

Firma Blulog pracuje nad stworzeniem kompleksowego procesu biznesowego, który połączy wiele różnych obszarów i podmiotów – producentów żywności, firm logistycznych, uczelni, sieci sprzedaży oraz producentów urządzeń chłodniczych. Dzięki niemu możliwe stanie się przeciwdziałanie stratom.

- W Polsce roczne straty finansowe wynikające z marnowania żywności liczone są w miliardach złotych. Dzięki naszemu pomysłowi, jesteśmy w stanie obniżyć tę wartość przynajmniej o 1%, co daje kwotę ok. 1 mld zł. I to tylko, jeśli proces wdrożą sieci handlowe. Dołączenie do modelu całej logistyki, firm serwisowych, magazynów oraz zaangażowanie innych instytucji, np. uczelni rolniczych, które stworzą algorytmy analizujące pomiary i optymalizujące poszczególne etapy, może sprawić, że ten wynik stanie się znacznie wyższy – podkreśla inicjator projektu, Zbigniew Bigaj, współzałożyciel i prezes zarządu w Blulog.

Projekt cieszy się zainteresowaniem przedstawicieli zarówno mniejszych punktów sprzedaży, jak i dużych sieci handlowych, firm ubezpieczeniowych, producentów żywności i uczelni wyższych. Również producenci sprzętu chłodniczego chcą zmodyfikować swoje rozwiązania o nowe funkcje.

[1] https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/food-loss-and-food-waste/