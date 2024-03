Słowo "siostrzeństwo" w słownikach języka polskiego?

Sondaż przeprowadzony przez Answear.LAB wskazuje że ponad połowa kobiet uważa, że słowo „siostrzeństwo” powinno zostać wprowadzone do słowników języka polskiego. 97 proc. zauważa i docenia sukcesy kobiet.

Kobieta kobiecie człowiekiem

Kobieca solidarność to nie tylko puste słowa? Z sondażu przeprowadzonego przez Answear.LAB wynika, że 89 proc. respondentek doświadczyło wsparcia wśród kobiet spoza rodziny. Jednocześnie z deklaracji uczestniczek sondażu wynika, że 95 proc. jest zdania, że potrafi uważnie wsłuchać się w historię drugiej kobiety, a 97 proc. deklaruje, że zauważa i docenia sukcesy kobiet. Mimo to 15 proc. ankietowanych deklaruje, że nie znajduje czasu na pielęgnowanie więzi z kobietami, które są dla nich ważne i wnoszą wartość do ich życia.

Wyniki sondażu wskazują też, że 81 proc. jego uczestniczek czerpie z wiedzy i doświadczenia kobiet spoza rodziny, a co trzecia ankietowana chciałaby mieć swoją mentorkę. Zdaniem 92 proc. respondentek kobiety potrafią działać wspólnie.

Siostrzeństwo do słowników

Siostrzeństwo rozumiane jako wsparcie kobiet popiera 84 proc. uczestniczek sondażu. Ponad połowa (56 proc.) respondentek uważa, że słowo „siostrzeństwo” powinno zostać wprowadzone do słowników języka polskiego. Według informacji, jakie marka otrzymała od Rady Języka Polskiego, wyraz ten nie jest dość powszechnie używany. W słownikach znajdziemy tylko „braterstwo”, które odnosi się także do kobiet.

Answear.LAB podejmuje temat siostrzeństwa podczas spotkania Sisterhood Treasure z ekspertkami: Olgą Kozierowską, założycielką Fundacji Sukces Pisany Szminką, Aliną Adamowicz, psycholożką i założycielką Akademii Pozytywnych Kobiet, oraz Magdą Mołek, dziennikarką, twórczynią kanału „W moim stylu”.

Answear.LAB zwraca uwagę na siłę siostrzeństwa również swoją nową kolekcją Sisterhood Treasure oraz sesją zdjęciową, w której udział wzięły siostry – top modelka Monika „JAC” Jagaciak i lekkoatletka Anna Jagaciak.

*Sondaż przeprowadzono metodą CAWI na grupie 238 kobiet. 15 proc. badanych ma mniej niż 35 lat, 40 proc. – 35-45 lat, a 45 proc. powyżej 45 lat. 18 proc. pochodzi ze wsi, 30 proc. – z miasta do 100 tys. mieszkańców, 23 proc. – z miasta 100-500 tys. mieszkańców, a 29 proc. – z miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. 21 proc. ma wykształcenie podstawowe lub średnie, a 79 proc. – wyższe.

