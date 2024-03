Pieniądze na koncie w 10 sekund. Kto najbardziej zyska na przelewach natychmiastowych?

Czy nowe przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych wstrząsną rynkiem płatności? Banki będą musiały je realizować w ciągu maksymalnie 10 sekund. Co z weryfikacją odbiorcy przelewu w tak krótkim czasie?

Natychmiastowe płatności - gdzie się sprawdzą

Rewolucyjna zmiana na europejskim rynku płatności. Parlament Europejski głosował w lutym br. za przyjęciem nowego rozporządzenia wymagającego od dostawców płatności - w tym banków - umożliwienia natychmiastowych przelewów do 100 000 euro w ciągu maksymalnie 10 sekund. Ten niemal natychmiastowy transfer środków między kontami znacznie przyspieszy obrót finansowy i poprawi płynność finansową zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorstw.

Gdzie mogą się sprawdzić natychmiastowe przelewy? Na przykład wśród pracowników dorywczych. Z badania przeprowadzonego w Kanadzie wynika, że aż 36% pracowników gig economy wskazuje, że oczekiwanie na wynagrodzenie jest dla nich problemem, a 68% z nich zdecydowanie wybrałoby opcję płatności w czasie rzeczywistym, gdyby była dostępna.

Firmy chętne na szybkie przelewy

Dane za rok 2023 pokazują, że w Polsce płatności natychmiastowe odnotowują znaczący wzrost wartości oraz liczby transakcji realizowanych poprzez systemy takie jak Express Elixir, BLIK czy Przelewy24. Sektor bankowy stoi przed szansą na przemodelowanie swojej oferty dla klientów korporacyjnych i przedsiębiorstw sektora MŚP.

Zarejestrowany 34% wzrost wartości transakcji w systemie Express Elixir do poziomu 48,18 mld zł, a także 62% zwiększenie ich liczby, świadczą o rosnącym zainteresowaniu polskich firm rozwiązaniami umożliwiającymi błyskawiczne rozliczenia. Biorąc pod uwagę, że 73% polskich przedsiębiorstw korzysta z płatności natychmiastowych, z czego 85% potwierdza ich pozytywny wpływ na płynność finansową, a 60% odnotowuje wzrost sprzedaży wg Krajowej Izby Rozliczeniowej, nie ulega wątpliwości, że płatności natychmiastowe niosą ze sobą realne korzyści biznesowe.

– To rozporządzenie jest kamieniem milowym, które umożliwi, że płatności staną się nową normą - zauważa Leszek Deska, Principal Engineer w NatWest Group w Polsce. - Mamy przed sobą jeszcze wiele pracy. Chociaż liczne instytucje już oferują opcje płatności natychmiastowych, to obecnie jedynie niewielki odsetek transakcji w strefie SEPA, obszarze, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, odbywa się w ten sposób. Uważamy jednak, że nowe przepisy znacząco przyspieszą ten proces. Co więcej, rozporządzenie to jasno stanowi, że nie można pobierać wyższych opłat za realizację płatności natychmiastowych, co stanowi dodatkowy impuls dla ich rozwoju i wdrażania - dodaje Deska.

Ekspert prognozuje, że zmieni się nie tylko sposób, ale też myślenie o płatnościach jako takich. - Przepisy te rewolucjonizują sposób, w jaki myślimy o płatnościach, oferując nie tylko oszczędność czasu i finansów, ale także wprowadzając nowy poziom zarządzania płatnościami dla przedsiębiorstw" - zauważa Leszek Deska z Natwest Group.

- Dzięki możliwości szybszego rozliczania, firmy mogą zredukować koszty transakcyjne oraz kapitału obrotowego, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie gotówką. To z kolei umożliwia lepsze dostosowanie do dynamicznych warunków rynkowych. Wymaga to inwestycji ze strony zaangażowanych instytucji finansowych, szczególnie ze względu na ambitne wymagania techniczne odnośnie czasu realizacji, jednak zyski ze zwiększenia wolumenu przelewów i wynikające z zadowolenia klientów przywiązanie do używania produktów bankowych powinno spowodować pozytywne skutki finansowe.

Przelewy natychmiastowe bezpieczniejsze?

Na sporo rzeczy trzeba jeszcze zwrócić uwagę. Leszek Deska podkreśla również znaczenie wprowadzenia "zharmonizowanego" procesu weryfikacji w ramach nowego rozporządzenia. - Obowiązek weryfikacji zgodności numeru międzynarodowego rachunku bankowego beneficjenta z jego nazwą wprowadza kolejną warstwę bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko oszustw i błędów. Jednak wyzwaniem pozostaje jednolita interpretacja i implementacja dyrektywy w sprawie usług płatniczych przez różne państwa członkowskie, co może wpływać na skuteczność protokołów ostrzegania o niedopasowaniu danych beneficjenta. Jest to szansa dla zwiększenia popularności płatności natychmiastowych ponieważ większe bezpieczeństwo oznacza mniejsze ryzyko utraty środków oraz lepsze możliwości przeciwdziałania oszustwom w przyszłości. - mówi Leszek Deska.

Europejska Rada ds. Płatności ostatecznie opublikuje zbiór zasad dotyczących protokołu walidacji latem tego roku. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Dostawcy zlokalizowani w strefie euro będą mieli dziewięć miesięcy na przygotowanie się do otrzymywania i 18 miesięcy na wysyłanie natychmiastowych przelewów.

