Freelacerzy mają się dobrze, a będą się mieli jeszcze lepiej

Freelancerzy mają dobra passę. W 2024 roku zapotrzebowanie na ich racę będzie wciąż rosło. Już teraz ponad 42% przedsiebiorców korzysta z usług freelancerów ponad 5 lat. Jakie są prognozy trendów?

Freelancer w Polsce

- Polski rynek freelancerów jest stosunkowo młody i znajduje się obecnie w fazie szybkiego rozwoju - mówi Oleg Topchiy, założyciel platformy Freelancehunt.

Wielkim impulsem do wzrostu liczby freelancerów była pandemia COVID-19 i przejście milionów ludzi na pracę zdalną w domach. Następnym okazało się globalne osłabienie gospodarcze i recesje w wielu krajach. Niezależnie od tego, trend wzmacniany jest zmianami generacyjnymi - młode pokolenie chce samodzielnie decydować o sposobie pracy, nie być zmuszanymi do pracy biurowej 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Freelancing daje takie możliwości.

Koronawirus zmienił myślenie o pracy zdalnej oraz o zewnętrznych specjalistach w ogóle. To co było niemożliwe stało się faktem - tysiące ludzi z biur przeniosło się do swoich mieszkań i domów, aby pracować. Przedsiębiorcy wykazali się niezwykłą elastycznością, pomysłowością i reagowali na sytuację w sposób błyskawiczny. - Dla globalnego rynku freelancerów to był niesamowity czas wzrostów - wspomina Oleg Topchiy.

- Przedsiębiorcy i pracownicy sięgali masowo po narzędzia spotkań online, organizacji prac zespołów, transferu dokumentów oraz zarządzania projektami. Wszystko działo się jak we śnie i błyskawicznie. Już po kilku miesiącach wiadomo było, że praca zdalna na globalną skalę stała się faktem, a gdy pandemia zaczęła wygasać to wiele osób przyzwyczaiło się już do takiego modelu pracy. To był przełom - mówi Oleg Topchiy.

Prognozy na najbliższe lata

Jak będzie wyglądał rynek freelancerów w latach 2024-25? Eksperci przewidują, że przejdzie jeszcze głębszą transformację i skalowanie.

- Już teraz widzimy, że freelancerzy są angażowani do realizacji nie tylko gier, tekstów i grafik, ale także projektów sektora publicznego i dużych przedsiębiorstw - mówi Prezes Zarządu Freelancehunt Valentyn Ziuzin. I dodaje: - Obecność na naszej platformie doświadczonych specjalistów w tak ważnych dzisiaj dziedzinach jak AI i uczenie maszynowe sprawia, że również topowe firmy z sektora IT zaczynają realizować projekty przy współpracy z freelancerami.

Social media zdobywają niepodzielny prymat w domach, w naszych telefonach, angażują czasowo i emocjonalnie. Ponieważ firmy podążają za użytkownikami, a Ci przenieśli się do mediów społecznościowych, firmy zwiększają właśnie tam swoją obecność. Wykorzystują najpopularniejsze kanały komunikacji do promocji produktów i marek. Sieci społecznościowe rządzą się innymi prawami niż Google. Nie wymagają stron internetowych, inaczej wygląda pozycjonowanie. W skrócie, dają nowe możliwości biznesowe większej liczbie graczy, marek, firm.

- Raz po raz widzimy nowe firmy odnoszące sukcesy rynkowe wyłącznie poprzez social media. Zmienia się środek ciężkości dzisiejszych działań marketingowych i reklamowych- mówi Topchiy.

Social Media pozwalają na zaangażowanie istniejących fanów marki oraz pozyskiwanie nowych w inny sposób. Nowe rodzaje reklamy, nowe pomysły, nowe formy budowania relacji. Zmienia się również sytuacja w algorytmach Google’a. Spowodowane jest to powszechnym stosowaniem narzędzi AI, spadającą liczbą kliknięć stron nawet z pierwszych pozycji wyświetlania z powodu snippetów, które dają użytkownikom odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

Te zmiany wymagają nowej, jakościowej pracy, a freelancerzy świetnie znajdują się w nowinkach, zmianach trendów, są kreatywni, pracują z narzędziami AI i cały czas uczą się na wielu projektach, wielu klientach, wielu sytuacjach. Są dobrze przygotowani do zmian.

Ponad półtorej godziny dziennie na oglądaniu wideo

Według danych Statista, w 2022 roku 82% użytkowników internetu oglądało wideo online, a w 2023 roku ta liczba wzrosła do 85%. Średnio, spędzamy około 100 minut dziennie na oglądaniu wideo. Treści wideo stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są bardziej angażujące i efektywne niż inne formaty kontentu. Taka forma pozwala widzom lepiej zrozumieć i zapamiętać informacje, a także wywołuje silniejsze emocje niż tekst.

Globalne trendy wideo na lata 2024-2025:

wzrost popularności krótkich filmów. Shorts, wideo na TikToku i Reels, stają się coraz bardziej popularne. Są łatwiejsze do tworzenia i konsumowania, co sprawia, że są idealnym formatem dla urządzeń mobilnych.

wideo oparte na sztucznej inteligencji. Wykorzystywane do tworzenia materiałów edukacyjnych, reklam i treści rozrywkowych.

wideo w czasie rzeczywistym. Transmisje na żywo stają się coraz bardziej popularne. Ten format pozwala użytkownikom na interakcję z twórcami treści w czasie rzeczywistym.

Treści wideo stają się coraz ważniejszym narzędziem dla biznesu i marketingu. Firmy wykorzystują wideo do promocji swoich produktów i usług, a także do budowania relacji z klientami.

A jak się odnajdują w tym freelancerzy? Praca projektowa, krótkie formy, różnorodność zadań, wiele specjalizacji to chleb powszedni freelancerów. Tu czują się pewnie i mogą wykorzystać swoje atuty. A więc zmiany w formatach wideo będą również wspierać rozwój rynku freelancerów.

Kim są przyszli freelancerzy

Można ich podzielić na dwie grupy:

1. Doświadczeni specjaliści w wieku 25-40 lat, którzy pracują od 2 do 5 lat, posiadają wyższe wykształcenie, duże portfolio i wystarczające kwalifikacje do wykonywania skomplikowanych zadań.

2. Pokolenie Z, czyli ludzie, którzy dorastali w erze cyfrowych technologii. Są bardziej elastyczni i szybciej reagują na zmiany. Na przykład, podczas gdy starsze pokolenie zastanawia się, czy stosować sztuczną inteligencję, pokolenie Z już ją opanowało i wykorzystuje w swojej pracy. Co ciekawe wg. różnych badań, ponad 50% przedstawicieli tego pokolenia chce pracować zdalnie i traktuje freelans jako główne narzędzie zarabiania pieniędzy.

Obecni debiutanci to ludzie, którzy szybko się uczą, opanowują nowe technologie i stają się specjalistami w wąskich dziedzinach. Dlatego w najbliższej przyszłości na rynku freelancu będzie łatwo znaleźć specjalistów z dużym doświadczeniem i doskonałymi umiejętnościami.

Kadry szukają freelancerów

W rekrutacji pojawia się nowy trend - specjaliści HR coraz częściej szukają specjalistów wśród freelancerów.

Jeśli jesteś blogerem lub przedsiębiorcą, potrzebujesz zespołu do tworzenia scenariuszy na Tik Toka lub Reels, planów kontentu dla social media, edycji zdjęć i wideo, opracowywania strategii marketingowej i jej wdrażania freelancerzy są dla ciebie. Nie da się zrobić wszystkiego samodzielnie, zwłaszcza w świecie coraz węższej specjalizacji. Zatrudnianie wielu specjalistów na raz jest zwykle niemożliwe lub niepraktyczne. Odpowiedzią jest zlecanie pracy specjalistom na zewnątrz.

Rekruterzy dopiero zaczynają dostrzegać szanse w tym segmencie rynku. Robią pierwsze próby, ale nowy model pracy to dla nich jeszcze nieznane terytorium. Dostęp do wielu ofert specjalistów, do ekspertów różnych specjalizacji i poziomów jest kuszący i to kolejny trend na rynku freelancerów. Część z nich będzie dostawać propozycje pracy na etat, inni kontrakty na stałą współpracę, jeszcze inni mogą płynnie regulować swoje możliwości i chęci pracy w czasie.

Przedsiębiorstwa, które chcą pozostać konkurencyjne w 2024 roku i dalej, zmieniają swoje strategie pozyskiwania pracowników. Więcej pracowników etatowych to nie jedyny sposób na wykonywanie zadań, rozwoju projektów i zwiększanie przepustowości.

Według badań Upwork, większość firm w Polsce (62%) już zatrudnia freelancerów. Ten model działania firm będzie się nadal rozwijał. Niewykluczone, że umiejętność wyszukiwania i organizowania współpracy między pracodawcą, a freelancerem to najważniejsza umiejętność dla freelancerów w najbliższym czasie.

Według danych Freelancehunt, 91% przedsiębiorców twierdzi, że freelancerzy pomagają im rozwijać biznes już teraz.

Źródło zewnętrzne

Wielu przedsiębiorców odkryło korzyści współpracy z freelancerami dopiero na początku pandemii COVID-19, w trakcie masowego przejścia na pracę zdalną, ale ponad połowa przedsiębiorców korzysta z usług freelancerów od dawna - ponad 4 lata.

Źródło zewnętrzne

Z badań wynika również, jaką część swojego zespołu przedsiębiorcy są gotowi przekazać dla freelancerów.

Źródło zewnętrzne

Szybko znaleźć specjalistę

Dla blogerów, startupów i przedsiębiorców jednym z kluczowych czynników sukcesu jest szybkość zatrudnienia specjalistów. Na przykład potrzebujesz dodatkowego zasobu w postaci kolejnego programisty na 1-2 tygodnie, który mógłby wykonać pewną liczbę zadań. Szukanie specjalisty na pełen etat trwa zbyt długo i jest zbyt kosztowne. Na platformach freelancerskich znajdziesz takiego specjalistę w ciągu 24 godzin, maksymalnie kilku dni.

Jeśli porównamy to do tradycyjnego zatrudniania na pełen etat, w 2024 roku freelancing staje się bardziej trendy i logicznym rozwiązaniem, nawet z ekonomicznego punktu widzenia. Zwłaszcza jeśli porównamy teoretyczne koszty finansowe i produktywność. Obecność bardziej elastycznych form współpracy z ekspertami o różnych umiejętnościach pozwoli zminimalizować różne ryzyka.

Według danych bankier.pl kierunki związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym przeżywają w tej tej chwili w Polsce prawdziwe oblężenie. Wiele topowych uczelni chwali się kilkunastoma kandydatami na jedno miejsce. Również kursy online na platformach e learningowych przeżywają prawdziwe oblężenie w zakresie AI.

Praca z AI pozwala zautomatyzować część prac, ale również generować nowe, świeże pomysły. Umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji stają się kluczowe dla wielu specjalistów. Freelancerzy ze względu na obsługiwanie, pracę nad wieloma projektami z takich automatyzacji korzystają bardzo chętnie i sprawnie.

Gartner twierdzi, że do 2025 roku aż 70% rutynowych zadań programistów może być zautomatyzowanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Obecnie programiści już wykorzystują sieci neuronowe do wykonywania rutynowych zadań, takich jak automatyzacja testów, generowanie kodu, rozwijanie interfejsów użytkownika, integracja danych, narzędzia deweloperskie i zarządzanie wersjami.

Badanie firmy Deloitte pokazało, że ponad 40% programistów już teraz korzysta z zintegrowanych narzędzi sztucznej inteligencji w swojej pracy. Co więcej, badania SoftServe sugerują, że programiści korzystający z sztucznej inteligencji pracują o 30-40% efektywniej.



Specjaliści SEO aktywnie wykorzystują ChatGPT i podobne narzędzia sztucznej inteligencji jako wsparcie, na przykład do generowania treści czy budowania struktury tekstów.

Specjaliści ds. marketingu korzystają z AI już regularnie na co dzień. Generowanie postów, scenariuszy wideo, tworzenie tytułów. To już dzisiaj absolutne podstawy.

Podatki freelancera

Wraz z powiększaniem się rynku freelancerów na świecie, poszczególne Państwa wprowadzają przepisy umożliwiające legalne działania freelancerów i płacenie przez nich podatków lokalnych. Z korzyścią dla obu stron. Ciekawym przykładem jest Estonia w której wystarczy otworzyć specjalne konto w banku, a każda wpływająca kwota dzielona jest na część podatkową - 20% do 25 tys. Euro, 40% od części powyżej tego limitu - oraz kwotę do dyspozycji freelancera, czyli kwotę netto. Nie ma potrzeby zakładania firmy, ani prowadzenia, czy zlecania prowadzenia księgowości. W dodatku taka forma opodatkowania stosowana jest dla wszystkich zawodów, zarówno programistów, taksówkarzy, czy fotografów. To bank zajmuje się buchalterią, rozdzielając odpowiednie kwoty na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy oraz inne opłaty.

Fiskus co prawda nie stosuje tak uproszczonej formy rozliczeń jak w Estonii, ale pozwala na wystawianie rachunków oraz płacenie podatków przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak np. freelancerów. Z pomocą w rozliczeniach wychodzą również platformy pośrednictwa pracy dla freelancerów takie jak Freelancehunt. To platforma wystawiają w imieniu freelancera faktury, również VAT, przedsiębiorcom co znacznie usprawnia współpracę w projektach.

Światowa ekspansja pracy opartej na freelancerach nabiera tempa, podobnie jak wykorzystanie narzędzi AI. Nie ma od tego odwrotu. Im szybciej nauczymy się korzystać z obu udogodnień tym większą przewagę rynkową uzyskamy - obniżając koszty i podnosząc rentowność działań biznesowych.

Freelancehunt.com to europejska platforma dla freelancerów i zleceniodawców działająca od 2005 roku i obsługująca już ponad milion użytkowników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski.

