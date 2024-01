Niższa inflacja w grudniu według danych GUS. Komentarze ekonomistów

Opinie ekspertów

Inflacja CPI w grudniu wyniosła 6,1 proc. rdr wobec oczekiwań na poziomie 6,5 proc. Niższy od oczekiwań rynku odczyt to dobry punkt startowy na I kw. 2024 r., jednak niepewność, dotycząca ścieżki inflacji w dalszej części roku utrzymuje się - wskazują ekonomiści.

ADAM ANTONIAK, ING:

"Odczyt nas pozytywnie zaskoczył, inflacja okazała się niższa od oczekiwań, zarówno naszych, jak i rynku. To, co rzuca się w oczy, to relatywnie niski wzrost cen żywności - w ujęciu miesiąc to miesiąca to tylko 0,2 proc. Pozytywem jest też to, że inflacja bazowa w dalszym ciągu się obniża. Generalnie to dobre wiadomości na koniec ubiegłego roku i dobry punkt startowy na I kw.

Pierwszy kwartał przyniesie dalszy, wyraźny spadek inflacji, natomiast 'im dalej w las, tym więcej drzew'. Mamy dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o dalszą część roku, zwłaszcza w kontekście stawki VAT na żywność, czy też dalszego mrożenia cen energii elektrycznej i gazu w drugiej połowie roku. Jest ryzyko, że inflacja w drugiej połowie roku może być wyższa. Na razie jednak wygląda to dobrze, I kw. będzie pod znakiem niższej inflacji.

Dołek inflacji w marcu może wynieść ok. 3-4 proc., będziemy mieć bardzo wysoki punkt odniesienia. Warto pamiętam, że w lutym ubiegłego roku mieliśmy inflację na poziomie 18 proc., porównujemy się do wysokich poziomów. Pierwszy kwartał wygląda na chwilę obecną dobrze, pytanie, co będzie dalej.

Jeśli chodzi o RPP wydaje się, że marzec to moment, kiedy Rada będzie głębiej przyglądała się temu, co będzie działo się z inflacją, pozostaje pytanie o ścieżkę inflacji w drugiej połowie roku. Już sam NBP sugerował, że inflacja w I kw. będzie niższa niż zakładano w projekcji inflacyjnej, natomiast nie zmienia to mocno niepewności dotyczącej dalszej ścieżki. Myślę, że w przyszłym tygodniu RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian".

MIKOŁAJ RACZYŃSKI, PORTU (e-mail):

"Mamy dużą pozytywną niespodziankę na koniec roku. Widać, iż ostatnie umocnienie złotego szybko przefiltrowało się w ceny. Punkt startowy na przyszły rok wygląda więc dużo bardziej obiecująco, choć i tak dla poziomów inflacji w tym roku kluczowy będzie odczyt styczniowy, kiedy to wiele firm ustala nowe cenniki na nowy rok, a tutaj ciągle pozostaje duża dawka niepewności jak zachowają się firmy w obliczu silnego wzrostu płac, w tym płacy minimalnej".

ANALIZY PEKAO (X/TWITTER)

"Według wstępnego szacunku, rok 2023 zakończyliśmy z inflacją CPI w wysokości 6,1 proc. rdr. Rynek zaskoczony (konsensus 6,5 proc.). W porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny wzrosły o 0,1 proc. Inflacja bazowa ze spadkiem do 6,9-7,0 proc. rdr"

MBANK RESEARCH (X/TWITER)

"(…) Dane są bliskie naszym oczekiwaniom 6,2 proc. Inflacja bazowa spowolniła gdzieś w okolicę 6,9/6,8 proc. (kwestia zaokrągleń)".

Szybki szacunek inflacji w grudniu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rdr o 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w grudniu o 6,5 proc. rdr i wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2023 r.

grudzień grudzień listopad listopad rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 6,1 0,1 6,6 0,7 Żywność i napoje bezalkoholowe 5,9 0,2 7,3 0,9 Nośniki energii 9,8 -0,3 7,9 -0,2 Paliwa do prywatnych środków transportu -6,0 -1,8 -5,7 8,8

