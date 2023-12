1000 zł na całe świąteczne zakupy? Taka kwota wystarczy połowie Polaków

Ponad połowa badanych Polaków planuje przeznaczyć na wszystkie świąteczne (chodzi oczywiście o Święta Bożego Narodzenia) zakupy do 1000 zł - wynika z badania opublikowanego 6 grudnia 2023 r. przez Mastercard. Dodano, że ok. 46 proc. odkłada na ten cel z dużym wyprzedzeniem.

Badanie: ponad połowa Polaków planuje przeznaczyć na świąteczne zakupy do 1000 zł

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Minds & Roses na zlecenie Mastercard, mniej niż połowa respondentów odkłada pieniądze na wydatki świąteczne z dużym wyprzedzeniem. Przy czym - jak napisano - świąteczny budżet częściej planują kobiety niż mężczyźni (48 proc. vs. 44 proc.), a także osoby w wieku 18-24 lata i 35-44 lata (po 49 proc.). Odmienną postawę przyjmuje 54 proc. ankietowanych, którzy o świątecznych wydatkach myślą w ostatniej chwili. Natomiast - jak napisano - co trzeci Polak nie przejmuje się tym, ile będzie kosztować celebracja nadchodzących świąt.



Jeżeli chodzi o wydatki na prezenty, to 2/3 badanych zamierza przeznaczyć na nie nie więcej niż 1000 zł, a wśród trzech najczęściej wybieranych kategorii prezentów znajdują się ubrania i dodatki (45 proc.), zabawki (41 proc.), książki (39 proc.). W opracowaniu przekazano, że oprócz klasycznych pomysłów na podarki, Polacy coraz częściej decydują się wspierać pasje swoich bliskich. Taki klucz wyboru upominków zadeklarowało w badaniu 29 proc. Ponadto - jak wskazano - 26 proc. zamierza podarować vouchery, 25 proc. - gry komputerowe, a 17 proc. - bilety na wydarzenia. "Dane z badania pokazują stosunkowo dużą popularność prezentów związanych z emocjami i doświadczeniami, zwłaszcza w młodszej grupie wiekowej" – podsumowała dyrektor generalna Mastercard Polska Marta Życińska.



Z opracowania wynika, że 8 proc. ankietowanych nie planuje zakupu prezentów.



Jeżeli chodzi o finansowanie wydatków świątecznych to - jak wskazuje badanie - 73 proc. respondentów nigdy nie pożycza na ten cel pieniędzy, a jeśli nie ma wystarczających środków, to rezygnuje z części wydatków. Z kolei 27 proc. przyznało, że zdarza im się korzystać z pożyczek od bliskich lub banku, przy czym takie sytuacje częściej przytrafiają się mężczyznom (30 proc.) niż kobietom (23 proc.).



Wskazano też, że w razie konieczności pokrycia niespodziewanych kosztów, 32 proc. ankietowanych gotowa jest sięgnąć po oszczędności, 21 proc. zapłacić kartą kredytową, a 18 proc. skorzystałoby z opcji odroczonych płatności (Buy Now, Pay Later).



Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2023 r., na grupie 1071 klientów banków w wieku od 18-60 lat.



(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/