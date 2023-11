Upadłości firm. W III kwartale było ich o ponad 26,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

Wysyłasz firmowe kartki świąteczne albo upominki? Już czas się za to zabrać!

Do świąt jeszcze trochę czasu, bożonarodzeniowe dekoracje już zawitały do sklepów. To też dobry moment na przygotowanie dla kontrahentów świątecznych kartek czy upominków, tak, aby zdążyły dotrzeć na czas.