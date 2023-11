Dlaczego warto sprezentować kartę podarunkową na Black Friday?

Najgorętszy okres w sprzedaży już za chwilę. 24 listopada będzie Black Friday, a po nim jeszcze co najmniej miesiąc zakupowego szaleństwa. Jak wykorzystać potencjał kart podarunkowych w tym czasie?

Karty podarunkowe na Black Friday? Jak najbardziej!

Black Friday to prawdziwe święto konsumpcji, które zyskało rozgłos na całym świecie. To moment, w którym konsumenci i sprzedawcy wspólnie odliczają dni do rozpoczęcia sezonu zakupów świątecznych. Ciężko nie zauważyć, że w okresie maksymalnych obniżek cen za środki dostępne na kartach podarunkowych można kupić jeszcze więcej! To duży atut dla klienta, ale też ogromna szansa dla marek, które korzystają z kart podarunkowych jako jednej z form marketingu.

- Jednym z ważnych elementów budowania lojalności i relacji z konsumentami są karty podarunkowe. Są atrakcyjnym benefitem dla pracowników, dla stałych klientów czy też nowych, potencjalnych odbiorców produktów lub usług. Popularność kart podarunkowych wciąż rośnie. Co ważne, na znaczeniu zyskują także elektroniczne odpowiedniki tych kart. Jak wynika z dostępnych badań, odnotowały one w ostatnim czasie kilkusetprocentowy wzrost popularności – podkreśla Alexander Kubicki, dyrektor marketingu w Sparta Loyalty.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na karty podarunkowe podczas Black Friday i Cyber Monday? Odpowiedź jest prosta: karty te stanowią potężne narzędzie marketingowe, które nie tylko angażuje klientów, ale także buduje lojalność wobec marki. Dzięki nim można jeszcze skuteczniej przyciągnąć uwagę do swojej oferty i rozkręcić sprzedaż, wykorzystując specjalne kanały, takie jak newslettery i e-maile, aby przekazywać swoim klientom informacje o dodatkowych korzyściach.

Sprzedawca może w tym okresie informować o promocjach na karty, przypominać o tym, że karty są doskonałym prezentem dla najbliższych, a także zachęcać konsumentów, aby właśnie teraz zrealizowali otrzymane w ostatnich miesiącach karty podarunkowe.

Lojalny klient na wagę złota

- Przy planowaniu kampanii lojalnościowej ważne jest dokładne określenie docelowej grupy odbiorców. Odpowiednia strategia, uwzględniająca różnorodność grup wiekowych, może przynieść znakomite rezultaty. Nie zapominajmy, że na przykład seniorzy stanowią znaczną grupę klientów, którą można łatwo zaangażować w programy lojalnościowe. Wystarczy ich tylko odpowiednio pokierować, aby również włączyli się do promocji cyfrowych kart podarunkowych – dodaje Alexander Kubicki.

Wielkie sieci handlowe wiedzą, jak wykorzystać potencjał kart podarunkowych podczas Black Friday. W Stanach Zjednoczonych giganci tacy jak np. Amazon, Costco, Sam's Club i Target przygotowują kuszące promocje związane z kartami, dzięki czemu przyciągają różnorodnych klientów. Przykładowo, w 2022 roku firma Adidas zaoferowała kartę podarunkową na zakupy o wartości 100 dolarów za jedyne 75 dolarów.

- Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie firmy angażują się w tego rodzaju promocje. Na przykład Apple tradycyjnie unika udzielania rabatów w trakcie Black Friday. Niemniej powszechność promocji związanych z kartami podarunkowymi pokazuje, że mają one znaczący wpływ na wyniki sprzedaży – tłumaczy ekspert ze Sparta Loyalty.

Karty podarunkowe dobrym prezentem cały rok

Zwiększanie sprzedaży dzięki kartom podarunkowym to nie tylko kwestia Black Friday. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać siłę kart podarunkowych również poza sezonami obniżek. Karty te działają jak magnes przyciągający klientów i budujący ich lojalność. Wykorzystanie ich poza okresem Czarnego Piątku nie tylko zwiększy obroty w ciągu kolejnych miesięcy, ale także pomoże stworzyć trwałą więź z lojalnymi klientami. Bo ci, którzy są nagradzani i doceniani przez jakąś markę, zazwyczaj nie szukają konkurencyjnych ofert.

Wpływ kart podarunkowych na gospodarkę, zwłaszcza w okresie świątecznym, jest ogromny. W samych Stanach Zjednoczonych liczba zakupów online podczas Black Friday w 2022 roku przekroczyła 9,12 miliarda dolarów. Przyczyną tego wyniku może być rosnąca inflacja i w konsekwencji – chęć poszukiwania okazji zakupowych. Karty rabatowe i podarunkowe to świetny sposób na generowanie oszczędności i jednocześnie uczestnictwo w świątecznej tradycji obdarowywania prezentami.

- Warto pamiętać o tym, że sprzedawca zarabia na kartach podarunkowych dwa razy. Po raz pierwszy w momencie, gdy klient kupuje kartę, a po raz drugi – kiedy osoba obdarowana kartą przychodzi ją zrealizować. Zwykle wartość jej zakupów przekracza bowiem wartość nominalną karty – wyjaśnia Alexander Kubicki. – Co ważne, Black Friday to dla konsumentów posiadających karty podarunkowe najlepszy czas na ich realizację. Dlaczego? Bo właśnie teraz dostaną więcej za kwotę przypisaną do karty. A dodatkowo – korzystając z promocji przygotowanych przez marki – mogą zakupić na dogodnych warunkach nowe karty podarunkowe, którymi obdarują najbliższych.

Karty podarunkowe mogą stać się prawdziwą receptą na sukces. Pomagają markom zwiększyć sprzedaż, budować lojalność klientów i jeszcze lepiej dostosować się do zmieniających się trendów zakupowych. Dzięki nim wygrany jest i klient, i sprzedawca. Warto wykorzystać ten potencjał.

