Niespotykane dotąd odczucia dotykowe podczas gry czy oglądania seansu filmowego ma zapewnić innowacyjna kamizelka haptyczna. Urządzenie obsługuje 250 wrażeń dotykowych, takich jak m.in. odczucia towarzyszące deszczowi czy podmuchom wiatru, uderzeniom kuli czy gałęzi podczas biegu przez dżunglę. Urządzenie jest pomyślane przede wszystkim z myślą o rozrywce, sprawdzi się m.in. w salonach VR czy kinach, ale może znaleźć zastosowanie także w biznesie szkoleniowym czy reklamie.

Kamizelka haptyczna Skinetic. 250 wrażeń dotykowych podczas oglądania filmu, czy grania w grę komputerową

– Skinetic to kamizelka, która po ubraniu pozwala nam poczuć to, czego doświadczamy w świecie cyfrowym. Dotychczas podczas gry mogliśmy tylko widzieć i słyszeć przedstawiony w niej świat. Po założeniu naszej kamizelki będziemy mogli go także poczuć, na przykład kiedy trafi w nas pocisk. Nie poczujemy bólu, ale będziemy wiedzieć, że zostaliśmy trafieni. Jeśli w grze pada deszcz, będziemy mogli poczuć jego krople na sobie. Stojąc w ulewnym deszczu i wietrze, poczujemy to na swojej skórze. Na naszej liście mamy około 250 różnych efektów – informuje w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Boby Cherian, kierownik ds. kluczowych klientów i innowacji w firmie Actronika.

„Czy wyobrażałeś sobie gałęzie uderzające o Twoją klatkę piersiową, kiedy przedzierasz się przez dżunglę, kurtynę wody spadającą na Twoje ramiona, kiedy przechodzisz pod wodospadem, czy oddech na plecach potwora skradającego się za Tobą?” – zachęcają producenci kamizelki. Jak zapewniają, dzięki takim możliwościom urządzenie może znaleźć różne zastosowania, głównie w rozrywce, np. projekcjach filmowych, wystawach sztuki czy podczas słuchania muzyki dzięki rozszerzeniu sekcji rytmicznej również na wrażenia dotykowe. Punktem wyjścia są natomiast zastosowania gamingowe.

– Głównym rynkiem są dla nas wirtualne środowiska rozrywkowe. Celujemy głównie w salony VR, ale pracujemy też nad tym, żeby nasze urządzenie mógł kupić praktycznie każdy. Chcemy, żeby każdy mógł mieć je w domu i ciesząc się grą, którą lubi, mógł ją też dosłownie poczuć – dodaje Boby Cherian.

Inne kamizelki haptyczne

Na rynku są już dostępne podobne rozwiązania. Kamizelka haptyczna KOR-FX, opracowana przez firmę Immerz, która stworzyła też debiutującą na Targach CES w 2010 roku opaskę wibrującą podczas gry, wykorzystuje technologię opierającą się na systemie limfatycznym i generowaniu fal dźwiękowych, a nie zwykłych wibracji. Kiedy przetworniki opierają się o klatkę piersiową, generowane fale pozwalają odczuć wrażenia dotykowe towarzyszące grzmotom czy wybuchom.

– Nasz produkt jest wyjątkowy, bo jest w nim dostępnych 250 różnych efektów. Na rynku jest kilka innych kamizelek, ale mają ograniczoną liczbę efektów. Z naszą kamizelką można naprawdę odczuć różnicę, na przykład pomiędzy deszczem a wiatrem. Ludzie od razu czują, że wrażenia są inne. Obecnie nie ma drugiego takiego urządzenia na rynku – przekonuje przedstawiciel Actroniki.

Współpraca z komputerami, smartfonami, tabletami, platformami VR

Urządzenie jest kompatybilne z komputerami, smartfonami, tabletami oraz amatorskimi i profesjonalnymi platformami VR. Może być stosowane przez osoby obu płci oraz w różnym wieku – nie ma wariantów dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Założenie go na ciało nie zajmuje więcej niż minutę. Kamizelkę łatwo się czyści, bo jest wyposażona w wymienną i zmywalną podszewkę z siateczki, więc może z niej korzystać wiele osób. Dzięki temu jest to rozwiązanie, którym mogą być zainteresowane podmioty takie jak salony VR czy centra szkoleniowe. Producent zapewnia, że każde zamówienie można spersonalizować pod konkretne potrzeby klienta.

– Współpracujemy z naszymi partnerami, studiami i dystrybutorami, aby stopniowo tworzyć gry, treści czy filmy, żeby było jak najwięcej możliwości korzystania z kamizelki. Nie spieszymy się i jesteśmy obecnie na ostatnim etapie przygotowania do produkcji. Myślę, że do końca roku kamizelka trafi do osób, które już ją zamówiły, i wtedy zainteresowanie znacznie wzrośnie – zapowiada Boby Cherian.

Według Precedence Research wartość globalnego rynku technologii dotykowych wyniosła w 2022 roku niemal 9 mld dol. Do 2032 roku przekroczy kwotę 25 mld dol.