Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - październik 2023 r.

W październikowym komentarzu rynkowym eksperci VIG/C-QUADRAT TFI sprawdzają jak zachowują się obligacje korporacyjne oraz skarbowe po silnej obniżce stopy referencyjnej przez RPP, a także dokładnie przyglądają się globalnym i krajowym rynkom akcji w obliczu rekordowego podnoszenia stóp procentowych przez Fed.

RYNEK OBLIGACJI

Obligacje skarbowe

Wrzesień minął pod znakiem stóp procentowych w Polsce. Wydarzeniem, które kreowało nastroje rynkowe była nieoczekiwana, silna obniżka stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej. Władze monetarne obniżyły główną stopę o 75 punktów bazowych do poziomu 6,0%, co wprawiło uczestników rynku finansowego w konsternację. Ostatecznie działanie to wywołało dość znaczące spadki rentowności w segmencie obligacji skarbowych dwuletnich (obniżenie z poziomu 5,36% do 5,02%) oraz negatywnie perturbacje na obligacjach skarbowych długoterminowych (wzrost dochodowości w segmencie obligacji 10-cio letnich z poziomu 5,59% do 5,90%). Przełożyło się to na wrześniowe wyniki funduszy długoterminowych.

W przypadku produktów z mniejszym ryzykiem stopy procentowej był to kolejny miesiąc przyzwoitych stóp zwrotu. Jednak portfele o bardziej agresywnej polityce inwestycyjnej zaliczyły ten miesiąc do nieudanych (wygenerowały ujemne stopy zwrotu). Tak zasadniczo różne zachowanie się poszczególnych segmentów krzywej dochodowości w tak krótkim czasie zdarza się niezwykle rzadko. Ostatni miesiąc pokazuje również, że rynki dłużne mogę jeszcze zaskakiwać inwestorów w kolejnych kwartałach, dlatego tak ważne jest elastyczne i skuteczne zarządzanie ryzykiem. W ostatnim dniu września opublikowane zostały również szacunkowe dane o inflacji konsumenckiej, która wyniosła 8,2%. Proces dezinflacji pędzi „pełną parą”, ale tutaj również w kolejnych kwartałach mogą pojawiać się negatywne niespodzianki.

„Szoki podażowe już za nami. Jednak kolejne miesiące mogą przynieść ożywienie gospodarcze i odwrócenie części działań administracyjnych, co może wprowadzać w kolejne odczyty wskaźnika CPI pewną niepewność. Jeśli krajowa gospodarka nie doświadczy recesji w kolejnych dwunastu miesiącach, to powtórzenie wyników w segmencie funduszy obligacji długoterminowych za ostatni rok będzie nie lada wyzwaniem.” – komentuje Fryderyk Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjny i Szef Strategii Dłużnych VIG/C-QUADRAT TFI.

Obligacje korporacyjne

Rynek długu korporacyjnego w Polsce odrodził się po wakacjach. We wrześniu dziesięć spółek przeprowadziło emisje obligacji o łącznej wartości 7,5 miliarda złotych, co przewyższa łączną kwotę pozyskaną w poprzednich czterech miesiącach. Najbardziej aktywną branżą były banki z mBankiem i Bankiem Millennium na czele. Pozyskały one ok. 5,9 mld zł. Jeszcze kilka miesięcy temu notowania obligacji tych banków były pod ostrzałem w związku z ryzykiem odpisów na kredyty frankowe. Sytuacja rynkowa jednak ustabilizowała się, co banki skrzętnie wykorzystały. Spore emisje przeprowadził jeszcze Cyfrowy Polsat, który pozyskał 820 mln złotych oraz Ghelamco Invest, które wyemitowało obligacje o wartości 340 mln złotych, przy jednoczesnym odkupie 204 mln zł obligacji własnych, co pozwoli częściowo zrefinansować zadłużenie zapadające w latach 2023-2024. Na emisję zdecydował się także Dom Development, który pozyskał 260 mln zł. Próg 100 mln złotych osiągnęła jeszcze Victoria Dom, która przeprowadziła dwie emisje o wartości odpowiednio 70 mln zł i 30 mln zł. Na rynku wtórnym w Polsce niewiele się działo, a ceny pozostały stabilne. Na arenie międzynarodowej podobnie - spready kredytowe utrzymywały się na niskim poziomie.

„Wrzesień był udanym miesiącem na rynku pierwotnym, zwłaszcza dla banków. Popyt na rynku nadal pozostaje wysoki, co jest dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się kolejnymi emisjami.” – dodaje Piotr Ludwiczak, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI

RYNEK AKCJI

Rynki globalne

Globalne rynki akcji kontynuowały spadki we wrześniu. Co dalej? Rekordowe tempo podnoszenia stóp procentowych przez Fed negatywnie wpływa na rynek nieruchomości w USA. Dotyczy to zarówno rynku nieruchomości komercyjnych, jak i rynku mieszkaniowego. Warto podkreślić fakt, że koszt kredytu mieszkaniowego w USA zbliżył się do 8%. W sposób jednoznacznie negatywny przełoży się to na aktywność na rynku nieruchomości w USA.

Wyceny spółek

Poziomy wycen indeksów S&P500 oraz NASDAQ100 znajdują się powyżej swoich długoterminowych średnich, dlatego należy zachować daleko idącą ostrożność. Z tego powodu z niepokojem zarządzający VIG/C-QUADRAT TFI obserwują skokowy wzrost długoterminowych rentowności obligacji na amerykańskim rynku. W szczególności ciekawą jest prawidłowość, wedle której wzrost rentowności obligacji wywiera negatywną presję na modele wycen spółek.

„Poszczególne subsektory gospodarki wrażliwe na wysokie stopy procentowe są już w recesji wynikowej, a liczba kolejnych subsektorów rośnie z kwartału na kwartał. Oznacza to, że spowolnienie gospodarcze zaczyna dotykać coraz większą ilość spółek. Z perspektywy długoterminowego inwestora instytucjonalnego oznacza to, że rośnie liczba coraz bardziej atrakcyjnie wycenionych spółek.” – wyjaśnia Marek Kaźmierczak, Starszy Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI

Rynki krajowe

Wysokie jednocyfrowe spadki wiodących indeksów na krajowym rynku akcji były skorelowane z tym, co działo się na pozostałych rynkach wschodzących.

Co dalej?

Sezonowo - sierpień i wrzesień należą do najsłabszych miesięcy w roku. Akcje polskie, w szczególności duże spółki, po zdrowej korekcie powróciły do bardziej atrakcyjnych wycenowo poziomów. Wydaje się, że inwestorzy przywiązują obecnie dużą uwagę do perspektyw poprawy (lub pogorszenia) wyników w kolejnych okresach. To co istotne - to fakt, że szacowane sondaże wyników parlamentarnych w październiku nie dają jednoznacznego obrazu co do tego, kto i w jakiej konfiguracji będzie sprawował w Polsce władzę. Może budzić to pewną niepewność ze strony zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

„Pozostajemy neutralnie nastawieni do polskiego rynku akcji na nadchodzące miesiące. Wynik wyborów parlamentarnych może być pewnym katalizatorem, ale jeszcze ważniejsze są nastroje na globalnych rynkach akcji. Te z kolei, są pod presją rosnących rentowności długoterminowych obligacji.” - dodaje Marek Kaźmierczak.