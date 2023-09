Nowy trend - zmiana okularów co sezon?

Okulary jako element stylizacji i w dodatku regularnie wymieniany zgodnie z trendami już nikogo nie dziwi. Przychody na rynku okularów są coraz wyższe i będą się jeszcze zwiększać. Nie tylko ze względu na starzejące się społeczeństwo.

Rynek okularów ma się dobrze

Jak wyliczają eksperci Statista, przychody na rynku okularów tylko w 2023 roku wyniosą 141,50 mld dolarów, a dalszy wzrost tego rynku w latach 2023-2027 będzie się zwiększać o 4,37% rocznie. Europa, drugi pod względem wielkości rynek optyczny na świecie po Ameryce Północnej, będzie jednym z głównych beneficjentów tego wzrostu.

Główny odpowiedzialny to oczywiście pogarszające się widzenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 roku ponad połowa światowej populacji będzie miała wadę krótkowzroczności. Rośnie także odsetek osób z problemami ze wzrokiem w dojrzałym wieku. W Polsce na problemy pogarszającego się wzroku skarży się już blisko 70% Polaków.

– Problemy zdrowotne wynikające z coraz częstszego i dłuższego korzystania choćby z różnego rodzaju urządzeń, jak smartfony, to jedynie wycinek znacznie większego problemu, który także odpowiada za obserwowany wzrost rynku optycznego – zwraca uwagę Jakub Czarzasty, CEO LM PAY SA.

Okulary jako część ubioru

– Znacznie ważniejszy dla rozwoju rynku optycznego w mojej ocenie jest trend, który związany jest z tym, co obserwujemy także w innych sektorach – chcemy, żeby nasze zdrowie wpisywało się w trend naszego stylu życia i bycia, wyglądu i osobowości. Dziś nikogo nie dziwi, że okulary pojawiają się na wybiegach, w stylizacjach projektantów, są często nieodłącznym elementem mody. A co za tym idzie, pojawia się sezonowa potrzeba ich zmiany, a nie jedynie wynikająca z tego, że akurat jest konieczna, bo zmieniła się wada wzroku. I ta potrzeba nowości, zmiany determinuje nasze potrzeby zakupowe.

Jak podkreśla, klienci zmienili zwyczaje, częstotliwość zakupów, ale i kanały zakupowe. – Branża optyczna rozwija się dynamicznie, ale i poszukuje wciąż nowych rozwiązań, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i skutecznie docierać zarówno do tych, którzy wciąż odwiedzają tradycyjne placówki, jak tych, którzy robią zakupy w internecie, wykorzystując rozwiązania oparte na AI. To branża, którą warto obserwować – bo zmiany będą zachodziły bardzo szybko – zwraca uwagę Jakub Czarzasty, CEO LM PAY SA.

Prognozy demograficzne GUS wskazują, że w 2050 r. udział Polaków w wieku produkcyjnym w populacji wyniesie 57%, w wieku powyżej 65 roku życia - prawie 33%, a w wieku przedprodukcyjnym niecałe 11%. Coraz więcej będzie więc osób wymagających opieki specjalistów: okulistów, optometrystów i fachowych optyków.

