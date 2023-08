Jak nowe technologie zmieniają oblicze sprzedaży? Zbliża się II edycja Polish National Sales Forum

5 października 2023 r. odbędzie się II edycja Polish National Sales Forum, a hasłem przewodnim będzie temat: „Jak nowe technologie zmieniają oblicze sprzedaży?”. Sektor sprzedaży i obsługi klienta będzie miał okazję do zdobycia nowej wiedzy.

Rewolucja w pracy nad sztuczną inteligencją, rosnąca rola big data, dynamiczny rozwój e-commerce i nowych kanałów sprzedaży to tematy, którymi będzie przez najbliższe lata żyć sektor sprzedaży i obsługi klienta.

Dla kogo forum PNSA

Forum PNSA to całodniowa, merytoryczna konferencja, której celem jest przegląd najnowszych trendów i praktyk w biznesie. Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja do zdobycia nowej wiedzy w zakresie zarządzania w sektorze sprzedaży i obsługi klienta. Forum zapewnia przestrzeń dla dyrektorów, menedżerów oraz pracowników sektora do wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych.

Forum jest inicjatywą Polish National Sales Awards – organizacji, która od ponad piętnastu lat działa na rzecz budowania dobrych praktyk w obszarze sprzedaży i obsługi klienta w Polsce. PNSA co roku nagradza i wyróżnia najlepszych przedstawicieli sektora. Partnerami strategicznymi II edycji Forum Polish National Sales Awards są THINKTANK i Kearney.

– Organizując II edycję Forum zależy nam, by na naszej scenie wystąpili najwyższej klasy polscy i zagraniczni eksperci sektora sprzedaży i obsługi klienta. Poruszona zostanie tematyka m.in. zmian kulturowych w organizacjach, narzędzi AI, po które coraz chętniej sięgamy w codziennej pracy oraz nowoczesnego CRM i machine learningu. Mówcy opowiedzą o nowych technologiach na wszystkich etapach sprzedaży B2B i B2C. Podczas forum pokażemy również, jak za pomocą tych wszystkich innowacji zwiększyć sprzedaż – mówi Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards.

Dyskusja o sztucznej inteligencji

Podczas wydarzenia odbędzie się także panel dyskusyjny pt. „Jak przekonać działy sprzedaży w firmach, że cyfryzacja i rozwój AI to dla nich szansa rozwoju?”. W rozmowie udział wezmą: Aneta Jóźwicka - Dyrektor Pionu Corporate Affairs w Provident Polska, Tomasz Klekowski - ekspert ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, Bożena Leśniewska - Wiceprezeska Zarządu Orange Polska, Piotr Mieczkowski - Dyrektor Zarządzający Fundacji Digital Poland, Henryk Mucha - Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, Borys Stokalski - Partner w firmie RETHINK. Dyskusję poprowadzi Zbigniew Gajewski – partner w THINKTANK.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednym z partnerów strategicznych II edycji Forum jest THINKTANK, który od wielu lat inspiruje i wzmacnia debatę publiczną w Polsce, tworzy platformę refleksji i wymiany wiedzy między liderami biznesu i administracji.

– Jako THINKTANK prowadzimy badania, wydajemy raporty i analizy, w których opisujemy najważniejsze trendy z zakresu zarządzania, przywództwa, polityki państwowej, ale również rozwoju i wpływu nowych technologii na społeczeństwo. Działania THINKTANK, obejmują takie sfery jak zwiększanie szans polskich firm w środowisku globalnym, promowanie dobrych praktyk w obszarze administracji, czy poprawa kompetencji przywódczych liderów biznesu. Wiele z tych elementów łączy się bezpośrednio z tematyką i charakterystyką Forum, dlatego z przyjemnością podjęliśmy współpracę z PNSA przy tym projekcie – mówi Adrianna Śniadowska, CEO THINKTANK.

Rozwój nowych technologii i ich wykorzystanie rodzi pytania natury etycznej. To ważny obszar związany z rozkwitem sztucznej inteligencji, którego nie można bagatelizować.

– W aplikowaniu nowych technologii, zwłaszcza AI, etyka ma kluczowe znaczenie. To zapewnienie, że technologie służą dobrobytowi użytkowników i nie naruszają ich praw. Etyka wymaga ochrony prywatności danych, minimalizowania błędów i skutków ubocznych oraz zapewnienia uczciwego dostępu do danego rozwiązania różnym grupom społecznym. Ważne jest także unikanie negatywnego wpływu na pracę ludzką poprzez odpowiednie szkolenia i jeśli to konieczne przekwalifikowanie pracowników. Etyka kieruje wdrażanie technologii w kierunku uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności – mówi dr Grzegorz Sobiecki, przewodniczący Kapituły Sędziowskiej PNSA, partner w Redegate.com.

Bilety w sprzedaży

Bilety na II edycję Forum PNSA są już dostępne w sprzedaży. Wejściówki z serii „Early Bird” są już dostępne. Tylko do 31 sierpnia obowiązuje promocyjna cena 790 zł + VAT. Wydarzenie odbędzie 5 października 2023 w Renaissance Warsaw Airport Hotel.

W pierwszej edycji Forum w czerwcu 2022 r. udział wzięło ponad 150 uczestników. Podczas wydarzenia wystąpiło 13 prelegentów z Polski i zagranicy, wśród nich m.in. gen. Roman Polko czy Stuart Lotherington. W konferencji udział wzięli przedstawiciele największych polskich firm - BNP Paribas, PGNiG Grupa Orlen, Orange Polska, Millennium Bank, Kompanii Piwowarskiej, PKO Leasing, ESOLEO czy AXA.

W pierwszej edycji Forum w czerwcu 2022 r. udział wzięło ponad 150 uczestników. Inne

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl