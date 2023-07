Składka zdrowotna. ZUS przelał przedsiębiorcom ponad miliard złotych w ramach rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2023 roku opłacający składkę po raz pierwszy dokonywali rozliczenia rocznego za ubiegły rok.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS przypomniała, że w 2023 roku po raz pierwszy każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w 2022 roku opłacała składkę na własne ubezpieczenie zdrowotne, miała obowiązek dokonania rocznego rozliczenia tych składek za ubiegły rok.

Jeżeli rozliczenie wykazało, iż przedsiębiorcy przysługuje zwrot, mógł on złożyć stosowny wniosek do ZUS w terminie do 5 czerwca br. Chodzi o płatników składek, którzy nie mają zaległości składkowych lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dla kogo zwrot?

„Na podstawie złożonych wniosków dotychczas przelaliśmy do przedsiębiorców 1 miliard 124 miliony złotych. Tylko dziś do prowadzących firmy trafiło ponad 200 mln zł” – poinformowała szefowa ZUS.

Zwraca uwagę, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym ZUS był w stanie rozpocząć przekazywanie środków na długo przed upływem ustawowego terminu do 3 sierpnia br. Pieniądze trafiają na rachunki bankowe płatników składek, ZUS nie zwleka z ich wypłatą.

Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 roku. W przypadku posiadania zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, nadpłata zostanie w pierwszej kolejności rozdysponowana na te zaległości. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

