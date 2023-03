Średnia płaca 2023. Dane z lutego pokazują wzrost

Średnia płaca w lutym 2023. Przeciętne wynagrodzenie uległo zwiększeniu w stosunku do stycznia o 181,60 PLN do 7065,56 PLN, tj. o 2,6%.

Średnia płaca w lutym 2023 to 7065,56 PLN

Po bardzo niskim styczniu (w którym znikają typowe dla końcówki roku znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody) luty przynosi powrót do wzrostowego trendu płac.

Tegoroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia był większy od typowego, większy od oczekiwanego przez rynek i większy niż w naszych prognozach. Prawdopodobnie jest złożeniem kilku czynników. Pierwszym jest stopniowe dostosowywanie tabel zaszeregowania – po znaczącym zwiększeniu stawki minimalnej. Może być to też reakcja (czasem wyprzedzająca) na istotny wzrost oczekiwań płacowych – w dobie rekordowego poziomu inflacji. Prawdopodobnie to też efekt zmian struktury zatrudnienia (powstają i są obsadzane lepiej płatne miejsca pracy, a miejsca pracy mniej atrakcyjne płacowo są opuszczane przez pracowników).

Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2023 okazało się o 845,52 PLN i 13,6% wyższe niż przed rokiem

Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 13,5% w styczniu do 13,6% w lutym. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Natomiast zatrudnienie w lutym okazało się o 3,8 tys. osób, tj. o 0,06% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6526,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 51,4 tys. osób tj. o 0,79%.

Spadek zatrudnienia w lutym nie jest zjawiskiem typowym

W lutym zazwyczaj mamy do czynienia z przyrostami stanowiącymi uzupełnienie styczniowych wzrostowych statystyk o dodatkowych pracowników nowo zatrudnionych – do poziomu potrzebnego do realizacji zamówień na dany rok. W ostatnich latach to były zazwyczaj przyrosty od kilku (nie mniej niż 5) do blisko dwudziestu tysięcy osób. Obserwowany spadek wynika tak ze zwolnień jak i nieprzedłużania kończących się właśnie umów terminowych, ale również przejść pracowników na emeryturę. Spadek zatrudnienia nie był oczekiwany przez rynek i przez nas – taka prognoza pojawiała się tylko u nielicznych pesymistów.

