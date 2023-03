Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023

Tegoroczny spadek był mniejszy

Styczeń zazwyczaj przynosi wyraźny spadek płac. Po bardzo wysokim grudniu, w którym pojawiają się typowe dla końcówki roku znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody – styczeń przynosi powrót do wartości zbliżonych do osiągniętych w listopadzie.

Tegoroczny spadek był mniejszy od typowego, mniejszy od oczekiwanego przez rynek i nieco mniejszy niż w naszych prognozach. Po części może on wynikać z mniejszej niż zakładano puli wypłat premii i nagród w grudniu – i teraz płytszej korekty. Mocniej zaznaczyć mógł się też wpływ wzrostu płacy minimalnej (podbijającej uposażenia). Prawdopodobnie na poziom przeciętnego wynagrodzenia wpływ miały też nieco inne niż zazwyczaj zmiany strukturalne. W tym roku dopisując do grona przedsiębiorstw nowe podmioty uwzględniono mniejszą niż zwykle ilość ich pracowników (a zazwyczaj dochodziły tu podmioty o niższych przeciętnych uposażeniach).

Ile wynosi przeciętne uposażenie

Przeciętne uposażenie w styczniu okazało się o 819,72 PLN i 13,5% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 10,3% w grudniu. Wypada przypomnieć, że jeszcze w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zatrudnienie w styczniu okazało się o 25,4 tys. osób, tj. o 0,39% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6530,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 70,3 tys. osób tj. o 1,09%. Wzrost zatrudnienia w styczniu jest zjawiskiem typowym. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wynika on głównie z uzupełnienia puli przedsiębiorstw - zaliczanych do monitorowanej grupy – o firmy, które w wcześniej zatrudniały mniej niż 10 osób, a obecnie powyżej tego progu.

Styczniowe wzrosty nie odzwierciedlają więc typowej zmiany związanej z saldem między rekrutacjami i zwolnieniami. W ostatnich latach styczniowe wzrosty przyjmowały też bardzo różną skalę od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy osób. Zanotowany wzrost w wysokości 25,4 tys. okazał się na tym tle niewielki, istotnie mniejszy od oczekiwanego przez rynek i nieco mniejszy od oczekiwanego przez nas. Roczna dynamika zatrudnienia w styczniu uległa zmniejszeniu z dodatnich 2,25% w grudniu do dodatnich 1,09%.

Jaki był poziom zatrudnienia

Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021. Poziom zatrudnienia, począwszy od stycznia 2022 był już wyższy niż w okresie przed pandemicznym podczas gdy w całym roku 2021 poziom zatrudnienia był niższy niż przed pandemią. W lutym płace są zazwyczaj nieco wyższe od styczniowych. Pojawiają się w nich bowiem pierwsze wypłaty ruchomych części wynagrodzenia takich jak premie i nagrody związanych z rozliczeniem poprzedniego kwartału czy roku.

Wzrost w lutym 2023 roku może sięgnąć 1,2% i będzie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu ze styczniowych 13,5% do 12,0%. W przypadku poziomu zatrudnienia po lutym oczekuje się niewielkiego wzrostu - liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Jest to kontynuacja uzupełniania poziomu zatrudnienia do adekwatnego do puli zamówień na dany rok. Oczekiwania dla lutego 2023 to wzrost o około 8 tys. osób.