Ochrona pszczoły augustowskiej

Nadleśnictwo w Augustowie zrealizuje projekt pn. „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP lasy pszczołom, pszczoły lasom”. Działanie mające skutecznie chronić zapylacze otrzymało w sumie ponad 2,7 mln zł dotacji od NFOŚiGW pochodzących z funduszu MF EOG oraz budżetu państwa. W całości projekt będzie kosztować ok. 2,8 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca br. do kwietnia 2024 r.

Boom w turystyce. Liczba turystów wzrosła w Polsce o 32,5 proc.

Liczba turystów krajowych wzrosła w lipcu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. o 33,2 proc., a zagranicznych o 26,0 proc. - poinformował w środę GUS. Dodano, że liczba turystów ogółem była większa o 32,5 proc.

Likwidacja kopciuchów. Kary za stary piec

Grzywna za kopciucha. Na rynku brakuje pomp ciepła, kotłów. Na realizację zamówienia trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a zakazy używania nieekologicznych urządzeń wchodzą w życie w dwóch województwach już z początkiem przyszłego roku.

Lotnisko Olsztyn-Mazury z pozwoleniami na operacje lotnicze cargo

Port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach poinformował w środę o otrzymaniu pozwolenia do wykonywania operacji lotniczych typu cargo, czyli transportu towarów i poczty. Dodano, że w Szymanach loty tego typu będą realizowane przez LOT.

Azoty i Microsoft zawarły partnerstwo ws. wykorzystania chmury obliczeniowej

Grupa Azoty zawarła z Microsoftem strategiczne partnerstwo na rzecz wykorzystania chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji m.in. w rolnictwie precyzyjnym; inkubowaniu inicjatyw technologicznych zmieniających sektor produkcji oraz rozwoju kompetencji pracowników Grupy - podała w środę Grupa Azoty.

Wzrost stawki akcyzy na piwo - stanowisko browarów

Browary Polskie (ZPPP) – z olbrzymim zaniepokojeniem przyjął rządowy projekt ustawy podnoszącej stawki akcyzy od piwa o 10% w 2022 r. oraz po 5% w kolejnych latach, aż do 2027 r. Proponowana podwyżka stawki akcyzy na piwo ma wzrosnąć z obecnych 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato do 12,04 zł w 2027 r., co oznacza, że stawka wzrośnie o ponad 40% na przestrzeni zaledwie 6 lat. Tak drastyczne podniesienie stawki następuje w zaledwie 2 lata po tym, jak z początkiem 2020 r. stawkę akcyzy na piwo podniesiono o 10%, z 7,79 zł na 8,57 zł. W efekcie przeprowadzonej w 2020 r. oraz planowanej podwyżki, stawka akcyzy na piwo w okresie od 2020 do 2027 wzrośnie o 54%.

Nowa Astra w Polsce. Widzieliśmy generację L na żywo.

Nowa Astra przyjechała do Polski. To na razie tylko model pokazowy, ale przy okazji jego prezentacji zdobyliśmy szereg informacji o generacji L.

Budowa domu bez formalności - sejmowe komisje przeciw uchwale Senatu o odrzucenie ustawy

Budowa domu bez formalności. Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu nie poparły 13 października 2021 r. wniosku Senatu o odrzucenie w całości ustawy o budowie domu do 70 m kw. bez formalności. Zakłada ona możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Podniesienie stóp procentowych może mieć stabilizujący wpływ na rynek mieszkaniowy; ograniczy zakupy mieszkań motywowane rekordowo niskimi stopami, pozostaną jednak inne fundamenty popytu, jak rosnące wynagrodzenia czy brak bezpiecznej alternatywy lokowania środków - ocenia firma CBRE.

Ferrari Roma i... opony Bridgestone. Utrzymają 620 koni!

Ferrari Roma otrzymała opony stworzone przez Bridgestone. Model powstał z myślą o tylnonapędowym coupe napędzanym 620-konnym V8.

Dino kontra Biedronka. Polska sieć w pogoni za portugalskim gigantem

Jak wynika z danych zebranych w blisko 300 gminach, Biedronka i Dino często konkurują ze sobą na lokalnych rynkach. Średnio ponad 58% mieszkańców tych obszarów robi zakupy w portugalskiej sieci, a niecałe 33% – w polskiej. Lider ma też lojalniejszych klientów i ponad 4 razy większy udział w łącznym ruchu w sklepach. Jednak według komentujących wyniki badania ekspertów, rodzimy retailer, który posiada o prawie połowę mniej punktów, może w przyszłości dogonić konkurenta. Powinien skoncentrować się na otwieraniu swoich placówek w gminach, do których nie dotarła jeszcze Biedronka. Może też walczyć bezpośrednio, zakładając więcej nowych sklepów tam, gdzie sieć należąca do Jeronimo Martins jest już obecna.

Pracodawcy muszą szukać nowych sposobów na dotarcie do potencjalnych pracowników

Pracownicy są mniej skłonni do zmiany pracy, w związku z tym pracodawcy muszą szukać nowych sposobów na dotarcie do kandydatów m.in. poprzez media społecznościowe - wynika z „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Pomóc w pozyskaniu pracowników może też praca zdalna.

Dane to podstawa gospodarki cyfrowej. Polscy producenci korzystają z nich w niewystarczającym stopniu

Dane są tym dla gospodarki XXI wieku, czym w poprzednim stuleciu była dla niej ropa naftowa – głównym środkiem napędzającym rozwój przemysłowy. Punktem wyjścia dla cyfrowej transformacji jest gromadzenie i analizowanie danych oraz przetwarzanie ich w informacje istotne z punktu widzenia produkcji. Niezbędnym warunkiem do cyfryzacji jest automatyzacja – dane procesowe, które można agregować i wykorzystywać, pochodzą właśnie ze zautomatyzowanego systemu produkcyjnego.

Czy gwarancja zastępcza wpłynie na popyt na mieszkania?

Gwarancja zastępcza. Czy rządowy projekt gwarancji zastępczej wkładu do kredytu może podbić popyt na mieszkania? Czy przygotowywany program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma szansę wpłynąć na zwiększenie sprzedaży? Jak dużo jest potencjalnych nabywców, którzy nie dysponują oszczędnościami na udział własny do kredytu i będą mogli skorzystać ze wsparcia państwa?

Rynek biurowy. Wzrost aktywności najemców

Rynek nieruchomości biurowych. Wolumen nowej podaży w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku osiągnął poziom niemal 300 000 m kw., co było wartością jedynie o 5% niższą od wyniku osiągniętego w całym ubiegłym roku na rynku biurowym w Warszawie. Sukcesywnie oddawane do użytku kolejne projekty nie zachęcają jednak deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Obecnie wolumen projektów biurowych na etapie realizacji jest najniższy od dekady i szacowany jest na około 353 000 m kw. Decyzje coraz większej liczby firm, które deklarują powrót do biur przynajmniej w wariancie hybrydowym napawają optymizmem, a potwierdza to również wzrost aktywności najemców w III kw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Współczynnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie 12,5%.

Niedobór gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Popyt na mieszkania nie słabnie, a ceny rosną – i dotyczy to nie tylko dużych aglomeracji, ale i mniejszych miast. W kierunku tych drugich coraz częściej kierują się deweloperzy, dla których głównym hamulcem jest dziś niedobór gruntów pod nowe inwestycje w dużych miastach. – Dostrzegamy możliwości inwestowania właśnie w tych mniejszych miejscowościach. Duży potencjał mają miasta między 10 a 30 tys. mieszkańców – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak wskazuje, tam też klienci chcą poprawić swój komfort życia, niekoniecznie budując dom. Tymczasem podaż inwestycji na takich rynkach jest dziś mocno niewystarczająca. Potwierdzają to też dane NBP, z których wynika, że im mniejsze miasto, tym mniej lokali i tym większy ich niedobór.

Test: Audi Q4 e-tron – elektryk, którego naprawdę da się lubić

Test: Audi Q4 e-tron jest przestronny jak Q7, stylowy jak Q5 i komfortowy jak A6 Allroad. A do tego nie emituje w czasie jazdy żadnych spalin.

Jak sprawdzić poziom oleju w silniku? 12 proc. kierowców nie wie

Jak sprawdzić poziom oleju w silniku? To pierwsze z ważnych pytań. Bo drugie dotyczy regularności kontroli. Co kierowcy wiedzą na ten temat?

Zatrzymanie przed znakiem STOPu

Zatrzymanie przed znakiem STOPu: czy jest obowiązkowe? Oczywiście. A zignorowanie tego wymogu oznacza wysoki mandat.

Wynajem mieszkania przez cudzoziemca - co trzeba wiedzieć

Wynajem mieszkania przez cudzoziemca. Od kilku lat coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zamieszkanie w Polsce. Do kwietnia 2021 roku liczba osób posiadających zezwolenia na pobyt wzrosła o ok. 5 proc. - do 478,5 tys. Główną motywację dla przyjeżdżających wciąż stanowią możliwości pracy, jednak jednym z warunków pozostania na dłużej jest znalezienie odpowiedniego mieszkania. Najczęściej chodzi oczywiście o wynajem.

Pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu

Pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu, czyli dziś porozmawiamy o tym jak bezpiecznie zmienić pas ruchu i nie narazić się na kolizję.

Czy branża budowlana jest gotowa na cyfryzację?

Cyfryzacja procesu budowlanego. Podstawowe pytanie brzmi, czym ma być cyfryzacja w procesie budowlanym i inwestycyjnym – mówi dr Dominik Sypniewski, radca prawny i partner Kancelarii Adwokackiej Góralski & Goss Legal w rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Czas pracy kierowców

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników do wykonywania usług przewozu pasażerów lub towarów w transporcie drogowym muszą przestrzegać szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy, rejestrowania czasu pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Godziny pracy w UE

Pracodawcy muszą znać podstawowe przepisy dotyczące godzin pracy i zagwarantować zgodność z normami minimalnymi określonymi w dyrektywach UE. Muszą przestrzegać przepisów dotyczących minimalnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, przerw, pracy w nocy oraz urlopu wypoczynkowego i maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Kraje UE mogą także stosować zasady korzystniejsze dla pracowników.

Ceny ropy pokonały psychologiczną barierę 80 USD za baryłkę

Ceny ropy w USA pokonały psychologiczną barierę 80 USD za baryłkę, poziom notowany ostatnio w XI 2014 r., i nadal mocno zyskuje. Globalny kryzys energetyczny jeszcze zwiększy popyt na ten surowiec - informują maklerzy.