Ceny gazu w Europie w dół o 25 proc., po zwyżce o 60 proc. w dwa dni

Ceny gazu w Europie spadają w czasie czwartkowego handlu o 25 proc., po wzrostach w czasie 2 poprzednich sesji o 60 proc. - informują maklerzy.

Ceny gazy w górę, od początku roku prawie 400 proc.

Holenderskie kontrakty na gaz zniżkują o 25 proc. do 81,08 euro za megawatogodzinę. W środę kontrakty te były wyceniane po rekordowe 162,125 euro, a od początku roku zwyżkowały o prawie 400 proc.

Brytyjski benchmark traci w czwartek 24 proc. do 209 pensów za THM.

Rosja zapowiada rekordowy eksport gazu do Europy

Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział w środę, że rekordowe ilości gazu ziemnego mogą zostać wyeksportowane z Rosji do Europy w tym roku, chociaż nie sprecyzował, kiedy Gazprom może zacząć oferować więcej paliwa.

Eksport gazu przez Gazprom do Europy w pierwszych 9 miesiącach tego roku był zbliżony do rekordu wszechczasów - wynika z danych Gazpromu. Eksport ten osłabł nieco we wrześniu w reakcji na wczesne rozpoczęcie sezonu grzewczego i zwiększony krajowy popyt na to paliwo.

Przesył Nord Stream 2 kosztem rurociągów na Ukrainie

Prezydent Rosji powiedział, że Gazprom prześle przez Ukrainę więcej gazu, niż jest to zakontraktowane w tym roku. Ocenił jednak, że nowe rosyjskie systemy rurociągów - pod Morzem Czarnym i Bałtyckim, w tym Nord Stream 2 - są lepsze pod względem ekonomicznym i środowiskowym.

Dostawy gazu w tym roku - jak do tej pory - nie nadążają za rosnącym popytem, a zapasy gazu w Europie są na najniższym sezonowym poziomie od ponad dekady. (PAP Biznes)