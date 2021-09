Ładowarka USB-C standardem w całej UE

Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

Jedna uniwersalna ładowarka do smartfonów w UE

Jest to ważny krok w walce z elektroodpadami i niedogodnościami dla konsumentów powodowanymi rozpowszechnieniem niekompatybilnych ładowarek do urządzeń elektronicznych. Po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie, ale nie udało się w pełni rozwiązać problemu. Komisja przedstawia obecnie przepisy mające na celu ustanowienie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania wszystkich objętych nim urządzeń.



Wraz z wnioskiem z 23 września 2021 r. dotyczącym zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych nastąpi harmonizacja portu ładowania i technologii szybkiego ładowania: USB-C stanie się standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo.

Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych. Poprawi to wygodę konsumentów i zmniejszy ślad środowiskowy związany z produkcją i utylizacją ładowarek, wspierając w ten sposób transformację ekologiczną i cyfrową.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Europejscy konsumenci byli wystarczająco długo sfrustrowani z powodu niekompatybilnych ładowarek gromadzących się w ich szufladach. Daliśmy branży dużo czasu na zaproponowanie własnych rozwiązań, ale nadszedł czas na działania legislacyjne w sprawie uniwersalnej ładowarki. Przyniesie to wiele korzyści konsumentom i środowisku i jest zgodne z naszymi ambicjami ekologicznymi i cyfrowymi.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Ładowarki zasilają wszystkie nasze najważniejsze urządzenia elektroniczne. Wraz z wzrostem liczby urządzeń sprzedaje się coraz więcej ładowarek, które nie są zamienne lub nie są potrzebne. Kończymy z tym. Dzięki naszemu wnioskowi konsumenci europejscy będą mogli korzystać z jednej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wygody i ograniczenia ilości odpadów.

Propozycje Komisji Europejskiej

Komisja proponuje dziś:

Zharmonizowany port ładowania urządzeń elektronicznych : Wspólnym portem będzie USB-C. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia tą samą ładowarką USB-C, niezależnie od marki urządzenia.

: Wspólnym portem będzie USB-C. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia tą samą ładowarką USB-C, niezależnie od marki urządzenia. Zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów i zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia.

pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów i zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia. Rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego : Konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki. Ograniczy to liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek. Szacuje się, że ograniczenie produkcji i utylizacji nowych ładowarek zmniejszy ilość odpadów elektronicznych o prawie tysiąc ton rocznie.

: Konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki. Ograniczy to liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek. Szacuje się, że ograniczenie produkcji i utylizacji nowych ładowarek zmniejszy ilość odpadów elektronicznych o prawie tysiąc ton rocznie. Lepsze informowanie konsumentów: Producenci będą musieli dostarczać odpowiednie informacje o wydajności ładowania, w tym informacje o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia lub pomoże im wybrać kompatybilną ładowarkę. W połączeniu z innymi środkami pomogłoby to konsumentom ograniczyć liczbę kupowanych nowych ładowarek i zaoszczędzić rocznie 250 mln euro wydawanych na zakup zbędnych ładowarek.

Przegląd dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych jest częścią szerszych działań Komisji mających na celu zajęcie się kwestią zrównoważonego charakteru produktów, w szczególności urządzeń elektronicznych na rynku UE, które będą przedmiotem przyszłego wniosku dotyczącego zrównoważonych produktów.

Wniosek KE a potem współdecyzja PE i Rady

Dzisiejszy wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych będzie musiał teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (współdecyzja). 24-miesięczny okres przejściowy od dnia jej przyjęcia zapewni branży wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się przed rozpoczęciem stosowania.

Aby ostatecznie zapewnić uniwersalną ładowarkę, wymagana jest pełna interoperacyjność po obu stronach przewodu: urządzenia elektronicznego i zasilacza zewnętrznego. Dzisiejszy wniosek zapewni interoperacyjność po stronie urządzenia, która jest zdecydowanie największym wyzwaniem. Interoperacyjność zasilacza zewnętrznego zostanie uwzględniona w przeglądzie rozporządzenia Komisji w sprawie ekoprojektu, Przegląd ten rozpocznie się jeszcze w tym roku, aby jego wejście w życie mogło być dostosowane do dzisiejszego wniosku.

Średnio 3 ładowarki na osobę

W 2020 r. w UE sprzedano około 420 mln telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. Konsumenci posiadają średnio około trzech ładowarek do telefonów komórkowych, z których regularnie używają dwóch. Mimo to 38 proc. konsumentów przyznaje, że przynajmniej raz znalazło się w sytuacji, w której nie mogli naładować telefonu komórkowego, ponieważ dostępne ładowarki były niekompatybilne. Sytuacja jest nie tylko niedogodna, ale również kosztowna dla konsumentów, którzy wydają około 2,4 mld euro rocznie na osobne ładowarki, które nie są dostarczane z urządzeniami elektronicznymi. Ponadto szacuje się, że wyrzucone i nieużywane ładowarki stanowią rocznie nawet 11 000 ton elektroodpadów.

Aby sprostać wyzwaniom dla konsumentów i środowiska, od 2009 r. Komisja wspiera wspólne rozwiązanie w zakresie ładowania telefonów komórkowych i podobnych urządzeń elektronicznych. Komisja po raz pierwszy ułatwiła osiągnięcie dobrowolnego porozumienia branżowego w 2009 r., które doprowadziło do przyjęcia pierwszego protokołu ustaleń i zmniejszenia liczby istniejących na rynku rozwiązań w zakresie ładowania telefonów komórkowych z 30 do 3. Po wygaśnięciu protokołu w 2014 r. nowa propozycja przedstawiona przez branżę w marcu 2018 r. nie została uznana za zadowalającą pod względem zapewnienia wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania ani poprawy wygody konsumentów i zmniejszenia ilości elektroodpadów.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych (dokumenty robocze służb Komisji można znaleźć tutaj i tutaj)

Standard ładowania urządzeń elektronicznych w UE – pytania i odpowiedzi

Dlaczego Komisja podejmuje działania w celu wprowadzenia wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania?

Innowacje i szybki rozwój rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych doprowadziły do powstania dużej liczby urządzeń i rozwiązań w zakresie ładowania. Chociaż innowacje ICT są zasadniczo mile widziane, doprowadziło to do zmęczenia konsumentów i frustracji z powodu niekompatybilnych rozwiązań w zakresie ładowania i negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki latom współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie, ale nie udało się w pełni rozwiązać problemu. Komisja przedstawia obecnie przepisy mające na celu ustanowienie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania wszystkich tego typu urządzeń. Proponowane środki, które będą miały zastosowanie do smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i przenośnych konsoli do gier wideo, mają na celu poprawę wygody konsumentów i zmniejszenie śladu środowiskowego związanego z produkcją i utylizacją ładowarek, przy jednoczesnym umożliwieniu dalszych innowacji w tej dziedzinie.

Jaka jest obecna sytuacja?

W zeszłym roku w Unii Europejskiej sprzedano około 420 mln telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. Przeciętnie konsument posiada około trzech ładowarek do telefonów komórkowych, z których regularnie używa dwóch. 38 proc. konsumentów przyznaje, że przynajmniej raz znalazło sytuacji, w której nie mogli naładować telefonu komórkowego, ponieważ dostępne ładowarki były niekompatybilne. Sytuacja ta jest niedogodna i kosztowna dla konsumentów, którzy wydają około 2,4 mld euro rocznie na samodzielne ładowarki, których nie dostarczono z ich urządzeniami elektronicznymi.

Ponadto szacuje się, że wyrzucone i nieużywane ładowarki stanowią rocznie około 11 000 ton elektroodpadów. Oczekuje się, że wspólne rozwiązanie w zakresie ładowania zmniejszy tę ilość o prawie tysiąc ton rocznie.

Dlaczego Komisja podejmuje działania legislacyjne dopiero teraz?

Komisja wspiera uniwersalną ładowarkę do telefonów komórkowych i podobnych urządzeń elektronicznych od 2009 r. Komisja poparła dobrowolne porozumienie branżowe w 2009 r., w wyniku którego przyjęto pierwszy protokół ustaleń. Dobrowolne porozumienie między branżami pozwoliło zmniejszyć liczbę typów ładowarek na rynku z 30 do 3. W 2014 r. protokół ustaleń wygasł po dwóch pismach w sprawie odnowienia. Pomimo starań Komisji, aby umożliwić przyjęcie nowego ambitnego protokołu ustaleń, nowa umowa zaproponowana przez branżę w 2018 r. nie spełniła oczekiwań Komisji ani unijnych konsumentów, ponieważ nie zapewniłaby wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania.

W rezultacie Komisja postanowiła przyjąć podejście legislacyjne w celu zapewnienia wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania. Komisja zaproponowała nowe środki ustawodawcze poprzez zmianę dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych.

Jakie środki proponuje dziś Komisja?

Komisja proponuje wprowadzenie nowych wymagań w celu zapewnienia interoperacyjności w zakresie ładowania wielu urządzeń elektronicznych. W szczególności Komisja proponuje:

harmonizację portu ładowania: port USB-C stanie się standardem dla wszystkich urządzeń objętych rozwiązaniem;

harmonizację technologii szybkiego ładowania;

umożliwienie konsumentom wyboru zakupu nowego urządzenia elektronicznego z nową ładowarką lub bez niej;

informowanie konsumentów o charakterystyce ładowania urządzeń elektronicznych.

Jakie urządzenia elektroniczne są objęte dzisiejszym wnioskiem?

Nowe wymogi obejmą telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe, ręczne konsole do gier wideo oraz przenośne głośniki. Rozszerzenie zakresu ich stosowania poza telefony komórkowe pozwala na dalsze zwiększenie pozytywnego wpływu wymogów.

Dlaczego inne urządzenia nie są objęte zakresem wniosku?

Produkty objęte wnioskiem Komisji należą do najczęściej stosowanych przez dużą grupę konsumentów i mają podobną charakterystykę ładowania. Inne produkty, takie jak słuchawki douszne, inteligentne zegarki i opaski sportowe, nie były brane pod uwagę ze względów technicznych związanych z ich wielkością, warunkami użytkowania itp. Stwierdzono, że produkty, których dotyczy zmiana dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych, mają duży potencjał zintegrowania wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania i uzyskania największych korzyści dla konsumentów i środowiska.

Jakie korzyści przyniesie wspólne rozwiązanie w zakresie ładowania?

Proponowane środki zapewnią:

większy wybór dla konsumentów : konsumenci będą teraz mogli korzystać z tej samej ładowarki do ładowania telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń elektronicznych, niezależnie od marki. Dzięki poprawie interoperacyjności między urządzeniem elektronicznym i wspólną ładowarką prędkość ładowania jest taka sama w przypadku stosowania ładowarki kompatybilnej. Ponadto konsumenci będą lepiej informowani o wydajności ładowania, w tym o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia lub pomoże im wybrać kompatybilną ładowarkę. Nowe wymogi ostatecznie przyczynią się do ponownego wykorzystywania ładowarek i pomogą konsumentom zaoszczędzić 250 mln euro rocznie na zakupach zbędnych ładowarek.

konsumenci będą teraz mogli korzystać z tej samej ładowarki do ładowania telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń elektronicznych, niezależnie od marki. Dzięki poprawie interoperacyjności między urządzeniem elektronicznym i wspólną ładowarką prędkość ładowania jest taka sama w przypadku stosowania ładowarki kompatybilnej. Ponadto konsumenci będą lepiej informowani o wydajności ładowania, w tym o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia lub pomoże im wybrać kompatybilną ładowarkę. Nowe wymogi ostatecznie przyczynią się do ponownego wykorzystywania ładowarek i pomogą konsumentom zaoszczędzić 250 mln euro rocznie na zakupach zbędnych ładowarek. Mniej elektroodpadów: Konsumenci będą teraz mieli możliwość zakupu nowego urządzenia elektronicznego z zasilaczem zewnętrznym lub bez niego (części, która jest podłączana do gniazdka elektrycznego w ścianie – zob. ilustrację). W związku z tym oczekuje się, że nowe środki przyniosą korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o około 180 ktCO2e rocznie i zmniejszenie ilości elektroodpadów o prawie tysiąc ton rocznie. Oddzielenie zasilania przyczyni się w największym stopniu do tych oszczędności, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia wydobycia surowców oraz produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji ładowarek.

Czy wniosek będzie przeszkodą dla innowacji?

Wniosek Komisji ma na celu zapewnienie konsumentom otwartego i interoperacyjnego rozwiązania, a jednocześnie umożliwienie innowacji technologicznych. Wniosek zachęca do innowacji w zakresie technologii ładowania przewodowego i bezprzewodowego.

Wszelki postęp technologiczny w ładowaniu przewodowym może być odzwierciedlony w terminowym dostosowaniu wymogów technicznych/konkretnych norm na mocy dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych. Dzięki temu zastosowana technologia nie będzie przestarzała.

Jednocześnie wdrożenie wszelkich nowych norm w ramach dalszych przeglądów dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych musiałoby zostać opracowane w sposób zharmonizowany, z poszanowaniem celów pełnej interoperacyjności. Oczekuje się zatem, że branża będzie kontynuować prace już podjęte w zakresie standardowego interfejsu, prowadzone przez organizację USB-IF, w celu opracowania nowych, interoperacyjnych, otwartych i niekontrowersyjnych rozwiązań.

Ponadto oczekuje się większego rozwoju technologicznego w dziedzinie ładowania bezprzewodowego, które jest nadal rozwijającą się technologią o niskim poziomie rozdrobnienia rynku. Aby umożliwić innowacje w tej dziedzinie, we wniosku nie określono szczegółowych wymogów technicznych w zakresie ładowania bezprzewodowego. W związku z tym producenci mogą swobodnie włączać do swoich produktów dowolne rozwiązania dotyczące ładowania bezprzewodowego poza ładowaniem przewodowym za pośrednictwem portu USB-C.

Jakie jest proponowane zharmonizowane rozwiązanie dotyczące portu ładowania?

Komisja proponuje wykorzystanie portu USB typu C jako zharmonizowanego portu ładowania. Wybór ten opiera się na najnowszych osiągnięciach technologicznych. Dzięki proponowanemu nowemu wymogowi użytkownicy nie znajdą się w sytuacji, w której nie mogą naładować swojego urządzenia ze względu na brak kompatybilnej ładowarki. Rozwiązanie to wybrano jako wspólną specyfikację, aby umożliwić pełną interoperacyjność między urządzeniami elektronicznymi a ładowarkami. Powiązane specyfikacje przekładają się również na normy europejskie.

Czy wniosek harmonizuje prędkość ładowania szybkich ładowarek?

Wniosek harmonizuje również prędkość ładowania urządzeń, które wspierają szybkie ładowanie. Będzie to teraz określone przez obowiązkowe stosowanie wspólnego protokołu ładowania (USB Power Delivery), który umożliwia komunikację między urządzeniem elektronicznym a ładowarką w celu zapewnienia najszybszego czasu ładowania. Proponowany nowy wymóg zapewni użytkownikom możliwość ładowania urządzeń elektronicznych z taką samą prędkością za pomocą dowolnej kompatybilnej ładowarki.

Specyfikacje te przekładają się na normy europejskie. Inne protokoły ładowania są nadal dozwolone, pod warunkiem że nie utrudniają pełnej funkcjonalności wspólnego zharmonizowanego rozwiązania.

Czy przewód będzie nadal sprzedawany wraz z urządzeniem?

Chociaż konsumenci będą mogli zdecydować, czy kupić urządzenie elektroniczne z ładowarką czy bez, urządzenia mogą być nadal sprzedawane z przewodem w pudełku. Przewody mają inne zastosowania niż ładowanie: mogą służyć do przesyłania danych i ładowania bezpośredniego w określonych okolicznościach (np. w hotelu, pociągu czy na lotnisku). Według badania „Impact Assessment Study to Assess Unbundling of Chargers” użytkownicy nadal uważają, że przewód w pudełku jest przydatny, ponieważ jest to element, który zazwyczaj częściej się psuje. Ponadto produkcja przewodów wymaga znacznie mniej zasobów i wytwarza mniej gazów cieplarnianych i elektroodpadów niż produkcja zasilaczy.

Czy konsumenci będą nadal mogli kupić urządzenie elektroniczne z ładowarką, jeśli sobie tego życzą?

Zgodnie z nowymi przepisami określone urządzenia elektroniczne będą oferowane bez zewnętrznego zasilacza w pudełku. Producenci nadal jednak będą mieli możliwość zaoferowania kompletu, tj. sprzedaży urządzeń elektronicznych wyposażonych w zasilacz zewnętrzny, jeśli oferują również wariant tego samego produktu bez zasilacza.

Jakie informacje o charakterystyce ładowania będą dostarczane wraz z urządzeniem elektronicznym?

We wniosku wymaga się, aby operatorzy dostarczali więcej informacji na temat charakterystyki ładowania urządzeń elektronicznych. Celem jest umożliwienie konsumentom łatwego porównywania wydajności ładowania i interoperacyjności urządzenia elektronicznego i ładowarki oraz ich odpowiedniego dopasowania. W tym celu należy przedstawić następujące informacje:

Informacje o maksymalnej mocy potrzebnej do optymalnego ładowania urządzenia: urządzenia będą opatrzone etykietą: „minimalna moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić co najmniej [XX] W”.

W przypadku urządzeń z funkcją „szybkiego ładowania” informacje o wspólnym protokole szybkiego ładowania oraz wszelkich innych wspieranych dodatkowych protokołach szybkiego ładowania.

Zgodnie z wnioskiem w razie potrzeby Komisja będzie uprawniona do zmiany tych obowiązków informacyjnych.

Gdzie będą umieszczane informacje o ładowaniu?

Informacje będą wydrukowane na opakowaniu lub, w przypadku braku opakowania, na etykiecie dołączonej do urządzenia elektronicznego, pod warunkiem, że jest widoczna. Pozwoli to użytkownikom poznać wymagania dotyczące ładowania urządzenia elektronicznego przed zakupem nowego, a zatem natychmiast dowiedzieć się, czy ładowarka, którą mają w domu, jest odpowiednia, czy też muszą kupić kompatybilną.

Co stanie się ze starymi ładowarkami?

Użytkownicy będą oczywiście mogli ponownie wykorzystać ładowarki spełniające już nowe wymogi interoperacyjności. Ładowarki, które nie są interoperacyjne należy zutylizować i poddać recyklingowi po wymianie odpowiednich urządzeń. Użytkownicy będą mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się dzięki okresowi przejściowemu przewidzianemu przed wejściem w życie nowych wymogów. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) dotycząca przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE) wymaga selektywnej zbiórki i właściwego przetwarzania tego sprzętu oraz wyznacza cele w zakresie jego zbiórki, a także odzysku i recyklingu. Pomaga również państwom członkowskim skuteczniej zwalczać nielegalny wywóz odpadów, utrudniając eksporterom ukrywanie nielegalnego przemieszczania zużytego sprzętu, oraz zmniejsza obciążenia administracyjne, wzywając do harmonizacji krajowych rejestrów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz formatu sprawozdawczości.

Kiedy wniosek może wejść w życie?

Wniosek Komisji dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych musi być teraz przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (współdecyzja). 24-miesięczny okres przejściowy od dnia jej przyjęcia zapewni branży wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się przed rozpoczęciem stosowania.

Dlaczego musimy uzupełnić tę inicjatywę o regulację dotyczącą zasilacza zewnętrznego?

Głównymi przeszkodami dla wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania jest brak interoperacyjności i fragmentacja technologii ładowania po stronie urządzeń elektronicznych ze względu na ich wartość oraz fakt, że konsumenci wciąż znajdują się w sytuacjach, w których mają problemy z naładowaniem swojego urządzenia, ponieważ nie jest dostępna kompatybilna ładowarka. Podejście dobrowolne nie rozwiązało całkowicie takich sytuacji. Dzisiejszy wniosek odnosi się zatem do tej kwestii poprzez zmianę dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych, która jest aktem prawnym obejmującym sprzęt i urządzenia elektroniczne.

Aby uzupełnić wspólne rozwiązanie w zakresie ładowania dla konsumentów, należy zapewnić interoperacyjność w odniesieniu do zasilacza zewnętrznego podłączanego do gniazdka elektrycznego w ścianie. Interoperacyjność zasilacza zewnętrznego zostanie uwzględniona w przeglądzie rozporządzenia Komisji w sprawie ekoprojektu, Przegląd ten rozpocznie się jeszcze w tym roku, aby jego wejście w życie mogło być dostosowane do dzisiejszego wniosku.