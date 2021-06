Pakiet e-commerce, kasy fiskalne on-line - przepisy od 1 lipca 2021 r.

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Sprawdź przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r., o których warto pamiętać.

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

• Wchodzi w życie pakiet e-commerce i rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE.

• Kolejne branże i usługi zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line.

• Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

• Przesuwa się obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy i przedłużone zostaje zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła.

Pakiet e-commerce

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Poprawią one konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:• Likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

• Znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

• Możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop.

• Wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro

• Nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

Interesujesz się tematyką VAT? Wszystko o zmianach w VAT i akcyzie od 1 lipca br. znajdziesz TU

Kasy on-line

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostaną obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r.:

• budowlane

• fryzjerskie

• kosmetyczne i kosmetologiczne

• opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

• prawnicze

• związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu

Przesunięcie na 1 lipca 2022 r. obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy

Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Pozostałe regulacje to m.in.:

Reklama

• Opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony.

• Obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Więcej informacji na stronie MF, w komunikacie Przesunięcie na 1 lipca 2022 r. obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Reklama

Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

Informacje w zakresie dotyczącym rejestracji na PUESC oraz rejestracji w CRPA można uzyskać w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu pod nr tel. (61) 658 35 32 - tonowo wybrać 1.Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie rejestracji są dostępne na PUESC-2 w opisie usługi CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w zakładce „Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”.

Informacje dotyczące nowych zasad rejestracji w podatku akcyzowym są również dostępne na stronach:

• Instrukcje dla użytkowników systemu EMCS PL 2 - „Instrukcja w sprawie rejestracji firm w centralnym rejestrze podmiotów akcyzowych”,

• CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,

• Zgłoszenie rejestracyjne do centralnego rejestru podmiotów akcyzowych,

• Zarejestruj się w zakresie podatku akcyzowego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

TAX FREE – nowa odsłona

1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej.

Główne korzyści nowego TAX FREE to ułatwienia dla przedsiębiorców i dla podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu.

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

Dwa rozporządzenia przedłużające przepisy dotyczące WHT (podatek u źródła)

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o potrzebie dokonywania zmian w zakresie zasad poboru podatku u źródła z zachowaniem odpowiedniego okresu dostosowawczego. Jest to kluczowe, tym bardziej w wyjątkowych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanych pandemią COVID-19.

W związku z tym planuje się wydanie kolejnych rozporządzeń, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do 31 grudnia 2021 r.

Projekty rozporządzeń zostały udostępnione na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

• Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

• Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jednocześnie informujemy, że w Ministerstwie Finansów finalizowane są prace nad nowelizacją przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła. Zmodernizowane zasady powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.