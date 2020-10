Biznes Inowacje Inspiracje. Trwa konferencja Made In Wrocław 2020 [RELACJA LIVE]

Wrocław nie zwalnia tempa, czyli Made in Wrocław 2020

2020 rok przyniósł ze sobą wyzwania, które zaskoczyły nas wszystkich. Mimo to, Wrocław nie zwalnia tempa! Działający tu przedsiębiorcy, naukowcy i innowatorzy stale rozwijają technologie, produkty i usługi, które podbijają światowe rynki. Okazją do ich poznania będą wirtualne targi oraz konferencja Made in Wrocław 2020.

Zobacz relację live





Bezpłatne targi innowacji

W ramach bezpłatnych, wirtualnych targów Made in Wrocław, które odbędą się 22 października, nie wychodząc z domu czy biura, będzie można poznać firmy, wynalazki i innowacje, które napędzają rozwój miasta. – Siłą Wrocławia są nasi mieszkańcy, nic więc dziwnego, że Wrocław to także miasto o gigantycznym potencjale kreatywnym - wrocławskie startupy podbijają międzynarodowe rynki, naukowcy realizują projekty, o których głośno jest na całym świecie. Z drugiej strony międzynarodowe korporacje widzą potencjał intelektualny naszego miasta i inwestują we Wrocławiu. Jestem dumny z tych osiągnięć i cieszę się, że w trakcie Made in Wrocław 2020 zobaczymy, nad czym właśnie teraz pracują młodzi kreatywni. Przecież to oni zmieniają świat na lepsze dla nas wszystkich – komentuje Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

W ramach targów online będziemy mogli zajrzeć w niedostępne na co dzień miejsca. Za pomocą jednego kliknięcia przeniesiemy się do salonów, showroomów i pracowni firm specjalizujących się w dziedzinach, takich jak np. przemysł 4.0, IT, czy medtech. Bezpośrednie połączenia ze stoiskami targowymi firm i instytucji obecnych na Made in Wrocław, moderowany networking online oraz wirtualne spotkania 1:1 umożliwią uczestnikom targów bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami wrocławskiego biznesu oraz lokalnymi startupami. Będzie to świetna okazja nie tylko do zainspirowania się ich działalnością, ale też rozmów o możliwościach współpracy, które oferują. Na odwiedzających targi czekają również konkursy z nagrodami.

Biznesowe wyzwania na konferencji online

Wyzwaniom, przed którymi stoi dziś biznes poświęcona będzie 3-dniowa konferencja Made in Wrocław 2020. Będziemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie z nimi tak, by nie tylko nie zwalniać tempa, ale i stale się rozwijać. Wśród zaproszonych gości są cenieni liderzy biznesu i naukowcy. Co ważne, w tym roku każdy z nas będzie mógł uczestniczyć w konferencji bezpłatnie. - Każdy dzień konferencji będzie poświęcony na merytoryczne dyskusje dotyczące jednego, kluczowego z punktu widzenia biznesu, tematu. Pierwszego dnia spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia koronawirusa może być postrzegana jako szansa, a nie tylko zagrożenie dla gospodarki. Drugi dzień poświęcimy potencjałowi przemysłu 4.0 i jego wpływie na lokalną gospodarkę. Ostatniego dnia Made in Wrocław 2020 będziemy z kolei rozmawiać o tym, czy ekologia i biznes mogą tworzyć synergiczne połączenie – opowiada Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.