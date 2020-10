Odwołujesz wycieczkę turystyczną? Musisz zwrócić pieniądze [VIDEO]

Odwołanie imprezy turystycznej

Jako uczestnik takiej imprezy można żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. Takie prawo przysługuje podróżnym od 1 października.

- Spełnić trzeba jednak kilka warunków - mówi Damian Ziąber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. – O taki zwrot nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały z vouchera oferowanego przez organizatora.





Gotówka czy przelew?

Płatność za odwołaną imprezę powinna być dokonana w formie bezgotówkowej.

- Jeśli jednak wpłaciliśmy agentowi pieniądze gotówką, a pośrednik ten dokonał wpłaty do organizatora przelewem, to wówczas jesteśmy uprawnieni do zgłoszenia wniosku – wyjaśnia D.Ziąber.

Jak otrzymać zwrot?

Żeby złożyć wniosek trzeba założyć konto na portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie wypełnia się formularz online. Nie ma wysyłania wniosku mailami. Przelew na konto przesłany zostanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego SA.

Podjęte działania są formą pomocy publicznej. Te środki, które zostały zwrócone podróżnikom organizator wyjazdu będzie musiał zwrócić w ciągu sześciu lat, w równych ratach.

