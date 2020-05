Tarcza antykryzysowa w rozliczeniach podatkowych - bezpłatny webinar 28 maja

Wypełnij formularz rejestracyjny

Zasadniczym celem pakietu ustaw nazwanych „Tarczą Antykryzysową” jest zapobieganie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Już weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza 3.0). Z zapowiedzi medialnych wynika, że rządzący pracują już nad kolejnymi nowelizacjami rozwiązań antykryzysowych. Każda nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania, których zastosowanie ma mieć charakter zarówno doraźny, jak i długofalowy.



Jednocześnie rządzący rozpoczęli proces “odmrażania gospodarki”. Wprowadzane są kolejne etapy znoszenia obostrzeń związanych z trwającą epidemią. Wszystkie te okoliczności powodują, że przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się w jaki sposób rozliczyć otrzymane wsparcie, ulgi i dofinansowania.



• Czy dofinansowane wynagrodzenia będą kosztem uzyskania przychodów?

• Czy składki na ubezpieczenie społeczne, które zostaną zapłacone do ZUS, ale będą finansowane przez WUP, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

• Jaki wpływ na rozliczenie podatkowe może mieć wsparcie otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej?



Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie online, którego tematem będą rozliczenia podatkowe rozwiązań z tarczy antykryzysowej.



Bezpłatny webinar odbędzie się 28 maja 2020 roku o godz. 10:00.

reklama reklama



W trakcie webinaru przewidujemy czas na dyskusję z uczestnikami, w której odpowiemy na wybrane pytania.



Pytania mogą Państwo zadać już teraz, na etapie rejestracji na szkolenie wpisując je w odpowiednią rubrykę poniższego formularza rejestracyjnego.



Zachęcamy także do przesyłania pytań na adres: tax@impel.pl z tytułem wiadomości: pytania na webinar.



Zapraszamy do udziału, do zobaczenia!

Więcej informacji i formularz rejestracyjny