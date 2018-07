Strona społeczna pozytywnie zaopiniowała Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Projekt ustawy o PPK został skierowany przez Ministra Finansów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, który 12 lipca br. omówił projekt. Obecnie jest on przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować ok. dwa tygodnie. Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów.

W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów.

reklama reklama

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

PPK zapewnią bezpieczeństwo polskim emerytom

Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych jest jednym z kluczowych programów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Główne cele PPK to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju.

Prace nad programem są prowadzone w ramach szerokiego dialogu społecznego, zgodnie z deklaracją zawartą w expose premiera Mateusza Morawieckiego:

„Od dwóch lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce żyje, że ma się dobrze i przynosi owoce. Ale społeczna gospodarka rynkowa to również dialog i współpraca z partnerami społecznymi, takimi jak związki zawodowe czy organizacje pracodawców. Dlatego chcę mocno podkreślić, że Rada Dialogu Społecznego będzie tym miejscem, w którym wspólnie będziemy wypracowywali najważniejsze rozwiązania, które pozwolą nam zachować zdrową równowagę gospodarczą i społeczną."

Zobacz również: Prawo dla firm

Źródło: Ministerstwo Finansów