Czy pracownik ochrony ma prawo legitymować osoby przebywające na terenach istotnych dla bezpieczeństwa publicznego

Uprawnienia pracownika ochraniającego obszary, obiekty i urządzenia ważne m.in. dla bezpieczeństwa publicznego czy interesów państwa, takie jak oczyszczalnie ścieków, wynikają wprost z przepisów prawa. Na ich podstawie może on legitymować oraz pozyskiwać dane osób przebywających na terenie chronionego obiektu lub wchodzących na ten teren. Przepisy zezwalają m.in. na pozyskiwanie i spisywanie numerów dowodów osobistych osób legitymowanych, nie uprawniają zaś np. do zbierania takich danych osobowych, jak imię ojca.

Obszary, obiekty i urządzenia ważne m.in. dla bezpieczeństwa publicznego czy interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie, która może być realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne (art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia). Do obszarów, obiektów i urządzeń mających istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, wskazana ustawa zalicza m.in. elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków. Zatem to szczególne przepisy prawa zezwalają, by w zakładzie wodociągowym bądź oczyszczalni ścieków działała formacja ochronna.

Zgodnie z tymi przepisami pracownik ochrony przy wykonywaniu swoich zadań ma prawo m.in. do ustalenia uprawnień do przebywania innych osób na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania ich w celu ustalenia tożsamości (art. 36 ustawy o ochronie osób i mienia). Ustalenia uprawnienia osoby do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych pracownik ochrony dokonuje przez:

sprawdzenie, czy osoba ma przepustkę, identyfikator albo inny dokument uprawniający do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym, wystawiony przez osobę zarządzającą tym obszarem bądź obiektem;

porównanie okazanego dokumentu z określonym wzorem;

sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem:

- zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby,

- terminu jego ważności

(§ 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony).

