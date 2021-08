Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

Mocą nowelizacji przepisów, z dniem 23 lipca 2021 roku zmienione zostały przepisy regulujące relacje zobowiązaniowe z umów najmu, dzierżawy lub innej, podobnej umowy, w wyniku której dochodzi do oddania do użytkowania powierzchni handlowej. Wycofując się ze złożonych ofert przedłużenia umowy, za trzy minione lockdowny, wyłącznie do 6 sierpnia 2021 roku, najemca może uchylić się od skutków prawnych w zakresie przedłużenia okresu najmu, jednocześnie nie tracąc zwolnienia z czynszu.

Zmiany?

Nowelizacja ustawy znacząco zmieniła pierwotny jej projekt, eksponując interesy najemców. Najemca uprawniony został do swoistego „cofnięcia” oświadczenia woli, czyli złożonych uprzednio ofert w zakresie przedłużenia okresu najmu, co nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty czynszu za zaległe okresy. Dotychczas w razie zamknięcia centrów handlowych w wyniku pandemii, najemcy mieli możliwość uzyskania zwolnienia z czynszu w zamian za przedłużenie umów najmu o półroczny okres. W chwili obecnej, zwolnienie z czynszu pozostanie w mocy, aczkolwiek prolongaty najmu można anulować. Należy jednak pamiętać, że aby do tego doszło, należy uchylić się od skutków złożonych ofert na piśmie. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie tych ofert, których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 roku. Niestety, nowelizacja nie objęła terminów zamknięcia centrów handlowych w okresie marca i kwietnia ubiegłego roku. Najemco, zwróć uwagę na to, że nowelizacja nie dotyczy umów najmu zawartych po 14 marca 2020 roku!

Cofnięcie oferty

Jak zatem skutecznie wycofać się z oferty przedłużenia umowy lokalu w centrum handlowym? W tej sytuacji należałoby odnieść się do przepisów kodeksu cywilnego (art. 61 KC), który jasno wskazuje, iż za skutecznie złożone oświadczenie woli uznaje się takie, które dotarło do drugiej osoby – w tej sytuacji wynajmującego – w taki sposób, aby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Natomiast art. 7 Ustawy nowelizującej nałożył na najemcę szczególne wymogi dotyczące terminu oraz formy złożenia oświadczenia. Na najemcę został nałożony 14-dniowy termin na złożenie oświadczenia woli, które powinno zostać złożone na piśmie.

Najemco pamiętaj, zostały 4 dni – do 6 sierpnia 2021 roku – na złożenie oświadczenia woli wynajmującemu, a termin ten jest nieprzywracalny.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych

