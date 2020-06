Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2020 r.

Spółki jawne oraz partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży za miniony rok obrotowy nie przekroczyły 2 mln euro i które nie prowadziły pełnej księgowości w 2019 r., są zobowiązane do przekazania do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca 2020 r. Termin ten wynika z art. 70a ustawy o rachunkowości i nie został przesunięty przez tzw. tarczę antykryzysową, która przesunęła wiele ustawowych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 570).

Procedura złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego należy złożyć elektronicznie przez stronę: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/. Na stronie tej należy:

kliknąć w zakładkę „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych”,

zalogować się na konto (lub je utworzyć),

wybrać „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”,

kliknąć na „nowe zgłoszenie” i wpisać nr KRS spółki (system wczyta podstawowe dane podmiotu wraz z danymi osób reprezentujących spółkę oraz z już złożonymi dokumentami finansowymi),

uzupełnić brakujące pole, tj. okres, za który jest składane oświadczenie (wybrać pozycję z rozwijanej listy),

system przeniesie użytkownika w miejsce złożenia podpisu (wystarczy, że wniosek podpisze jedna z osób uprawnionych do reprezentacji spółki),

w systemie (po chwili) pojawi się oświadczenie o niesporządzeniu sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna

art. 70a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ost. zm. Dz.U z 2020 r. poz. 568,

Paweł Muż

ekonomista, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. rachunkowości

